Шевченко нокаутировала Мерфи, Волкановски победил Ортегу решением судей

07:56

Огненный раунд! На стартовом отрезке Ортега пропустил мощный удар справа, но сумел выстоять. Затем уже он провел несколько хороших комбинаций. В середине раунда стало жарко! Волкановски пропустил удар и упал на настил. Американец пытался провести гильотину и едва не завершил бой досрочно, но Алексу удалось вырваться. Поединок продолжился в партере, чемпион захватил инициативу, однако затем Ортеге почти удался «треугольник». Волкановски вновь вырвался. Последние секунды именно он наносил сверху удары и чуть не вырубил соперника! Херб Дин уже был готов остановить бой, но гонг прозвучал раньше. После долгого осмотра врача было принято решение продолжить поединок. Ортега был на волоске от ТКО.