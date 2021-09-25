Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Фетисов: Россия хоть завтра может провести чемпионат мира по футболу 19:28
В Госдуме отреагировали на предложение Путина провести в России еще один ЧМ... 19:22
Дзюба ответил на вопрос о своем будущем в сборной России 19:15
Самолет с финдиректором Huawei приземлился в Китае 19:14
Карпин отреагировал на гол Дзюбы в ворота «Крыльев Советов» 19:10
Путин заявил, что скоро встретится с Лукашенко 18:59
Помощник Семина назвал причину ухода специалиста из «Ростова» 18:56
Путин прокомментировал сомнения в итогах онлайн-голосования в Москве 18:45
«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»... 18:44
Путин высказался об электронном голосовании 18:33
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

«Сели, поговорили и решили, что лучше расстаться»

Семин подал заявление об отставке с поста тренера «Ростова»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин

РИА Новости
На этой неделе в Российской премьер-лиге (РПЛ) освободилось еще одно тренерское кресло. Главный тренер «Ростова» Юрий Семин подал заявление об отставке, которое было принято руководством клуба. В настоящий момент имя нового главного тренера дончан не называется, готовить игроков к завтрашней игре против «Ахмата» будет наставник молодежной команды Заур Тедеев. Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» не исключил, что Семин больше не вернется к тренерской деятельности.

Днем 25 сентября случилась очередная тренерская отставка в РПЛ: вслед за Валерием Карпиным и Юрием Матвеевым лишился своей должности Юрий Семин. Легенда отечественного тренерского цеха принял решение добровольно покинуть ростовский клуб на фоне длительной серии без побед.

«Хочу поблагодарить руководство «Ростова» за нашу дружную работу. Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому. Мы расстаемся друзьями и будем помогать друг другу», — цитирует слова Семина пресс-служба желто-синих.

Президент клуба Арташес Арутюнянц также поблагодарил тренера за работу и заявил о сохранении дружественных отношений с ним.

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович — замечательный тренер и порядочный человек, но это футбол. К сожалению, так бывает», — заявил функционер.

За семь матчей во главе «Ростова» Семин одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел три поражения.

Финальной точкой в отношениях тренера и клуба стало поражение в матче элитного раунда Кубка России против команды ФНЛ-2 «Чайка» из села Песчанокопское со счетом 0:1, после которого ростовчане потеряли шансы на выход в 1/8 финала».

Любопытно, что через неделю в Черкизово Семин должен был со своей командой сразиться с «Локомотивом». Матч, запланированный на 3 октября, вызывал особый ажиотаж из-за фигуры тренера дончан.

«Я не держал в голове, что в следующем туре «Локомотив». Это не играло никакой роли, я никогда не боялся и не боюсь по сей день таких матчей.

Просто у тренера бывают моменты, когда нужно сесть, поговорить и выяснить, куда мы двигаемся в интересах общего дела. В итоге решили, что лучше расстаться. С большим уважением отношусь к руководителям клуба, игрокам», — приводит слова тренера «СЭ».

74-летний специалист, комментируя свое решение об отставке, объяснил его проблемами с комплектацией команды.

«Результаты команды? Они закономерны. Не было стабильности состава. Игроки слишком молоды... Но мне очень понравился город, болельщики. Все понравилось. Но в данном случае, считаю, мы приняли правильное решение.

Каждому тренеру, в том числе и мне, очень сложно приходить в команду, не проводя предсезонку, подготовительную работу. Для меня это довольно непросто. Наверное, здесь я тоже допустил определенные ошибки», — сказал Семин в интервью «СЭ».

Бывший нападающий «железнодорожников» Дмитрий Булыкин считает, что Семин неоднократно все обдумал, прежде чем написал заявление об отставке.

«Это решение Юрия Павловича. Если он решил так поступить, то наверняка на это были веские причины. Учитывая его опыт и достижения в футболе, думаю, что он все хорошо взвесил. Конкретных причин никто не знает, кроме него самого.

Смог бы ли он вывести «Ростов» из затяжного кризиса? Может и смог бы, но что уже об этом говорить. Никто об этом уже не узнает», — выразил мнение экс-форвард сборной России.

Булыкин добавил, что Семин еще получит возможность поработать в профессиональном футболе.

«Я не вижу в перспективе его возвращение в «Локомотив». В данный момент я не работаю в клубе, не знаю что в планах у руководства, но думаю, что такой исход маловероятен.

У него еще будут предложения, но не от топ-клубов. Здесь ему уже самому надо будет решить — продолжать тренерскую деятельность или нет», — заявил Булыкин.

Сам Семин отметил, что ни в коем случае не собирается уходить из профессии.

«Моя тренерская карьера на этом не заканчивается. Еще повоюем», — заявил Семин в беседе со Sport24.

Готовить команду к предстоящей домашней игре против грозненского «Ахмата» будет Заур Тедеев.

Специалист на протяжении долгого времени работал с молодежной командой дончан и имеет опыт работы в Премьер-лиге. Именно его подопечные сражались против основной команды «Сочи» в знаменитом июньском матче 22-го тура РПЛ сезона-2019/20, который завершился со счетом 1:10.

Игра «Ростов» — «Ахмат» пройдет завтра, 26 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Рядом с нами страшная Россия, нам нужны доллары и оружие»
Киев обвинил Москву в нарушении воздушного пространства в Черном море
«Дмитрий, который считает себя Дианой»
Стала известна личность мужчины, напавшего с топором на покупателей «Магнита»
Аборты, оружие и суррогатные дети: что порицает митрополит Иларион
В РПЦ заявили, что не боятся говорить о своих доходах
Путин об идее Жириновского: ссылки в Сибирь — не наш метод
В несанкционированной акции КПРФ в Москве приняли участие 400 человек
Водитель BMW сбил пешеходов на Невском проспекте
WSJ: комиссия журнала Lancet распустила группу ученых, исследовавшую происхождение COVID-19
Новости и материалы
Фетисов: Россия хоть завтра может провести чемпионат мира по футболу
В Госдуме отреагировали на предложение Путина провести в России еще один ЧМ по футболу
Дзюба ответил на вопрос о своем будущем в сборной России
Самолет с финдиректором Huawei приземлился в Китае
Карпин отреагировал на гол Дзюбы в ворота «Крыльев Советов»
Путин заявил, что скоро встретится с Лукашенко
Помощник Семина назвал причину ухода специалиста из «Ростова»
Путин прокомментировал сомнения в итогах онлайн-голосования в Москве
«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ
Путин высказался об электронном голосовании
Слуцкий эмоционально отреагировал на просьбу оставить его главой комитета в Госдуме
Путин назвал Володина достойным снова занять пост спикера Госдумы
Путин назвал проблемой разницу в доходах между бедными и богатыми
Путин предложил провести в России еще один чемпионат мира по футболу
Принц Чарльз открыл телеканал о проблемах изменения климата
Путин считает, что СМИ нужно меньше «ковыряться в грязном белье элит»
В «Спартаке» отреагировали на новость, что матч с «Уфой» может быть отложен
Путин призвал не сводить обсуждение прогрессивной шкалы налогов к «уравниловке»
Все новости
1:0
Реабилитироваться за поражение в дерби: «Спартак» обыгрывает «Уфу». LIVE
РПЛ. 9-й тур. «Спартак» — «Уфа». ОНЛАЙН
Жуки, черти и Николай II
Каким было кино в царской России
Сочи снова затопило
Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи восстановили
«Нужна новая политика». В Китае не исключают первый ядерный удар по США
Дипломат призвал Пекин быть готовым нанести первый ядерный удар по Америке
«Энергетика Украины летит в там-тарарым»
В Киеве заявили, что страна стала экспортером трудовых ресурсов и не «доживет» до зимы
«Гормон любви»: как лечить ожирение спреем для носа
Ученые придумали, как избавиться от ожирения с помощью спрея с окситоцином
«Великая эпоха русской музыки»: 115 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича
«Босс не нужен»: россияне готовы работать без начальника
91,9% опрошенных сотрудников считают, что смогли бы обойтись без начальства
«Это бесовщина»: как работает ароматерапия
Можно ли согреться с помощью эфирных масел
«Просто не используем его»: европейцев не беспокоят рекордные цены на газ
Жители Европы рассказали, готовятся ли они к проблемам в условиях газового кризиса
«Мы все наивны перед вирусом». Почему в России растет число случаев COVID-19
В Роспотребнадзоре предположили, что рост заболеваемости COVID-19 произойдет из-за непривитых
Сделка состоялась. Почему Канада отпустила дочь основателя Huawei
В Канаде освободили финдиректора Huawei, сняв все обвинения
«Окно возможностей». Как Россия может воспользоваться антикитайским союзом
Лидеры «азиатского НАТО» договорились сотрудничать в космосе и развивать 5G
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях