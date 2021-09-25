Экс-боец UFC Джонс был арестован по делу о домашнем насилии

Первый номер рейтинга бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории Джон Джонс был арестован полицией Лас-Вегаса. Ему предъявили обвинение в домашнем насилии. Для американского спортсмена, включенного в Зал славы самого престижного бойцовского промоушена мира это уже не первый случай нарушения правопорядка — на его счету уже есть условный срок за ДТП с беременной женщиной, множество часов административных работ и отстранение от спорта.

«Лас-Вегас не подходит Джонсу»

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC был арестован силами правопорядка утром 24 сентября в Лас-Вегасе. 34-летний спортсмен провел в заключении около 8 часов, после чего был выпущен под залог в размере $8 тыс.

Бойцу были предъявлены обвинения в домашнем насилии, нанесении телесных повреждений и взломе транспортного средства, информирует ESPN.

Джонс оказался в Вегасе не случайно. Спортсмен прибыл в город для специальной церемонии включения в Зал славы UFC, на которой присутствовал глава промоушена Дана Уайт.

Jon Jones makes the walk to accept his award



[ @JonnyBones #UFCHOF | Hall of Fame Presented by @ToyoTires ] pic.twitter.com/KyOCEQ0XT4 — UFC (@ufc) September 24, 2021

Комментируя произошедшее, функционер отметил, что Джонс уже не в первый раз ведет себя неадекватно именно в Лас-Вегасе.

«По определенным причинам этого парня нельзя привозить в Лас-Вегас. Этот город не подходит Джону Джонсу. Его нельзя привозить сюда даже на 12 часов, чтобы включить в Зал славы. Это проблема. У парня в голове много демонов. Очень много.

Шокирует ли это меня? Нет, уже давно нет. Это перестало шокировать. «А, он снова в Вегасе? Что с ним случилось сегодня?» — думаю я каждый раз. Вы каждый раз надеетесь, что парень стал лучше, и никаких неприятностей не произойдет, но каждый раз случается обратное.

Он снова доказал, что никак не может справиться с этим местом», — заявил Уайт во время церемонии показательного взвешивания, приуроченной к турниру UFC 266.

Какими еще правонарушениями запомнился Джонс?

25 сентября состоится судебный процесс по делу Джонса, который стал появляться на скамье подсудимых чуть ли не чаще, чем в октагоне.

Напомним, что в 2012 года американец, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, на своем автомобиле врезался в столб, за что был наказан лишением водительских прав сроком на полгода.

Спустя три года Джонс вновь попал в ДТП, только на сей раз дело могло закончиться куда более серьезными последствиями. Боец, будучи за рулем, сбил беременную женщину, после чего покинул место преступления, не дождавшись приезда полиции.

UFC отреагировала эту историю максимально жестко — спортсмен был лишен титула чемпиона в полутяжелом весе и дисквалифицировала его на неопределенный срок.

В его машине сотрудники правопорядка обнаружили запрещенные препараты. Джонс принял решение прийти в полицейский участок с повинной, что сыграло роль при вынесении наказания. Вместо грозивших ему 3,5 лет лишения свободы Джонс получил лишь условный срок размером 1,5 года.

В 2019 году боец был обвинен в насилии по отношению к девушке, обслуживающей его в ресторане. В ходе судебного разбирательства Джонс отказался признать вину в содеянном, однако все же был приговорен к трем месяцам.

«Я здесь, чтобы взять на себя полную ответственность за свой действия. Надеюсь, вы дадите мне шанс реабилитироваться», — сказал Джонс на суде.

Полтора года назад американец попал в поле зрения полиции сразу после окончания своего последнего боя. В марте 2020 года Джонс был уличен в пьяной езде и небрежном отношении с огнестрельным оружием. Суд не оставил без внимания предыдущие злодеяния спортсмена и назначил ему наказание в виде четырехдневного ареста, 48-часовым общественным работам и прохождения трехмесячного амбулаторного лечения.

А что со спортивной карьерой Джонса?

34-летний американец не дерется уже 1,5 года. Свой последний поединок он провел в феврале 2020 года против соотечественника Доминика Рейеса и одержал ожидаемую победу. После этого Джонс отказался от чемпионского пояса в полутяжелом весе, сославшись на то, что в его дивизионе не осталось достойных противников.

Джонсу 11 раз удавалось защитить свой чемпионский пояс, за что в рейтинге лучших бойцов UFC вне весовых категорий он занимает лидирующую строчку.

В августе 2020 года боец заявил о намерении подняться в тяжелый дивизион, но пока так и не провел в нем ни одного поединка. Перед вчерашней церемонией включения в Зал славы Джонс выразил желание подраться с Фрэнсисом Нганну.

«Я дерусь много лет. В данный момент я хочу просто заработать как можно больше денег. Я просто хочу снова подраться, но в тяжелом весе. Думаю, что бой с Нганну получился бы очень захватывающим. Но если он проиграет Сирилу Гану, то я готов сразиться и с ним», — заявил Джонс.