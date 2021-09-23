В Федерации борьбы назвали настоящую причину дисквалификации Махова

Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Билял Махов дисквалифицирован за применение запрещенного препарата. В комментарии «Газете.Ru» глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили объяснил, что Махов осознанно не использовал терапевтическое исключение после операции, а президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев выразил обеспокоенность тем, что помимо Махова были отстранены еще семеро спортсменов.

Отстранен на четыре года

О положительной допинг-пробе олимпийского чемпиона по вольной борьбе Биляла Махова стало известно еще в феврале 2020 года. Однако только 23 сентября 2021-го Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовало решение о наказании спортсмена.

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсмена Махова Биляла (вид спорта – спортивная борьба) на 4 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 27 января 2020 года», — сообщается на официальном сайте РУСАДА.

«Пустил дело на самотек»

Как пояснил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, Билял Махов не стал уведомлять соответствующие инстанции о том, что перенес операцию и принимал необходимые медикаменты, в результате чего его взята после операции допинг-проба оказалась положительной. По словам Мамиашвили, спортсмен сознательно принял такое решение.

«Я пообщался с Билялом. Ситуация такая: на тот момент он уже практически завершил карьеру. Вы знаете, что на протяжении всей спортивной карьеры его преследовали серьезные травмы. И он лечился в Германии.

К сожалению, выехав туда — он сам это озвучил, — он никакие препараты не вносил в список терапевтических исключений. У него там была операция под наркозом. И после того, как он вернулся, у него был забор проб. Он в этой ситуации решил не реанимировать все эти вещи и пустил на самотек», — сказал Мамиашвили.

«Упрекать его не в чем, он чистый и светлый парень»

Глава ФСБР подчеркнул, что пока Махов активно соревновался, он исправно вносил всю необходимую информацию о лекарствах, которые принимал после множественных операций. Теперь же спортсмен принял решение не делать этого, поскольку не намеревался больше выступать на профессиональном уровне. Мамиашвили обратил внимание, что Махов испытывал серьезные проблемы со здоровьем по ходу карьеры.

«Действительно, у него были очень большие проблемы с позвоночником, и он оперировался не один раз. Во время активной спортивной карьеры у него было много операций, тем не менее, он вносил, согласно протоколу, информацию обо всех мероприятиях, которые с ним происходили — это отражалось в справках и все было нормально. А здесь он, скорее всего, принял решение.

Он завершил карьеру и отнесся к этому равнодушно. Упрекать его здесь не в чем. Он чистый, светлый парень, никогда к нему не было никаких нареканий», — заключил Мамиашвили.

«Для многих уроки нарушителей правил WADA не работают»

В свою очередь глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, чьих подопечных также наказывали за нарушение антидопинговых правил, выразил обеспокоенность тем, что дисквалифицирован не только Махов. Помимо него, РУСАДА сообщило об отстранении велогонщицы Карины Касеновой, регбистки Дианы Магомедовой, тхэквондиста Дмитрия Закрепина, (все — на два года), тяжелоатлета Геннадия Мурадова, выступающей в академической гребле Полины Смоленской, спортсмена с поражением опорно-двигательного аппарата Джамаладина Шангереева (все — на четыре года), а также пауэрлифтера Алексея Щуцкого (на шесть лет).

«Меня беспокоит не звание и титул, а список — количество спортсменов, дисквалифицированных за допинг. На самом деле, это очень плохая новость.

К сожалению, для многих спортсменов уроки нарушителей антидопингового законодательства и правила Всемирного антидопингового агентства (WADA) не работают. Мы неоднократно говорили, что применение запрещенных WADA препаратов неприемлемо на территории Российской Федерации, в том числе. Если для кого-то закон не писан, они обязаны нести ответственность.

К сожалению, спортсмены, попавшие в этот список, не услышали нас — в том числе прославленный трехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион Билял Махов.

Перед законом все равны. Если не будет четкого объяснения от любого из этих спортсменов, последует жесткая дисквалификация. Им надо сейчас что-то сказать в свое оправдание, чтобы WADA это приняло, либо подавать в суд и защищать свою честь, либо принять это наказание и отбывать его», — заявил Свищев.

«Возможны врачебные ошибки»

Президент Федерации керлинга отметил, что нельзя исключать вероятность врачебной ошибки в любом из вышеперечисленных случаев. Он привел в пример ситуацию, в которой оказался керлингист Александр Крушельницкий: в 2018 году в его организме обнаружили следы мельдония, результаты спортсмена на Олимпиаде были аннулированы. Свищев на примере этой истории подчеркнул необходимость для любого спортсмена иметь реальные доказательства своей невиновности — в противном случае остается только принимать наказание.

«Увы, от ошибок никто не застрахован, ошибки возможны. Но, знаете, когда я был на суде с нашим известным спортсменом Александром Крушельницким, три часа наши швейцарские и американские адвокаты приводили доводы, доказывали, что таблетка мельдония — это мизер, это подстава и, наверное, провокация, политическая история. И сам изобретатель мельдония рассказывал, что это ни о чем. Мы нанимали голландских экспертов. И почти три часа слушал нас судья. А потом адвокату со стороны WADA и Международной федерации керлинга дали слово. Он спросил, есть ли у нас есть объяснение, как препарат попал в организм спортсмена? Мы ответили, что нет. И он сказал суду, что у него больше нет вопросов.

Понимаете? Если ты не можешь доказать, каким образом в твой организм попал запрещенный препарат, все — аргументов нет. Я до сих пор уверен в Крушельницком, на сто процентов.

Но всем спортсменам, которые попадались в прошлом или, не дай бог, попадутся в будущем, надо внимательно следить, как в организм может попасть запрещенное вещество. Где ты пьешь, где ты сидишь, с кем гуляешь. Ты — член национальной команды, ты едешь на Олимпийские игры или на чемпионат мира. За тобой вдвойне-втройне будут следить.

Это действительно могла быть медицинская ошибка. В 2016 году был запрещен мельдоний, а мы в 2018 году у нашего врача в сумке нашли пачки от мельдония. Что они там делали, зачем они ему? Он сказал, что сам принимает. Но так частичка препарата, например, может попасть к спортсмену», — заключил Свищев.

«Не предоставил названий препаратов»

В РУСАДА подтвердили версию Свищева о том, что Махов не смог объяснить, каким образом запрещенный препарат попал в его организм. В организации сообщили, что Махов уведомил о перенесенной операции, но не предоставлял никаких документов об использованных медикаментах.

«Спортсмен первоначально сообщил, что запрещенная субстанция попала в его организм путем приема медицинских препаратов по назначению врача, когда он проходил лечение за границей. Но никаких медицинских документов, подтверждающих такие назначения, и даже названий препаратов спортсмен не представил. Поэтому дисциплинарный антидопинговый комитет сделал вывод о том, что спортсмен не смог объяснить, как запрещенная субстанция попала в его организм», — цитирует представителя РУСАДА ТАСС.