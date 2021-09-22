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Спорт

«Банят за упоминание моей фамилии»

Тренер Хохлов подал иск против Facebook на 150 млн руб.

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Дмитрий Хохлов

Дмитрий Хохлов

РПЛ
Главный тренер футбольного клуба «Ротор» Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую компанию Facebook. Экс-игрока сборной России и его друзей автоматически блокируют в соцсети из-за любого упоминания его фамилии, поскольку алгоритмы воспринимают слово «Хохлов» как пренебрежительное наименование украинцев. Специалист требует 150 млн рублей в качестве компенсации.

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия, а они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — приводит слова Хохлова «Октагон».

По информации Telegram-канала Baza, специалист подал иск еще в июле 2021 года в Солнцевский районный суд Москвы. В заявлении указано требование запретить американской компании «совершать в отношении Хохлова определенные действия».

Специалист рассчитывает получить компенсацию за нанесенный моральный ущерб в размере 150 млн рублей. Следующее заседание по этому делу назначено на 5 октября.

Сам Хохлов в ответ на запрос «Газеты.Ru» ответил, что не комментирует ситуацию.

Его адвокат Анна Варганова. Варганова заявила, что с оптимизмом оценивает шансы выиграть дело у соцсети.

«Американский суд признал Facebook публичной площадкой, и он не имеет права блокировать людей за такие вещи, как употребление фамилии. 150 млн рублей в качестве компенсации? Мы попробуем получить больше. Исходя из личности Хохлова, и учитывая то, что его фамилию теперь нельзя употреблять, мы решили, что 150 млн рублей — это достойная сумма. Реакции со стороны Facebook пока что не было, мы ждем ответа», — цитирует Варганову «СЭ».

В пресс-службе Facebook в ответ на запрос «Газеты.Ru» пообещали предоставить информацию о судебных разбирательствах с Хохловым позднее, «если будет комментарий».

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки поддержала намерение российского тренера судиться с американской компанией из-за запрета на его фамилию.

«Дело не в удалении какого-нибудь порочащего его материала, а в удалении… самого Хохлова. Подвела Дмитрия фамилия, которая нынче по понятным, а точнее по непонятным причинам в черном списке у детища Марка Цукерберга.

Вот он — типичный сбой Матрицы цифровой диктатуры. Будьте добры поменять фамилию. Иначе — никак», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

А вот четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, напротив, осудил Хохлова за то, что тот отвлекается от своей основной деятельности.

Блокировка аккаунтов в Facebook из-за употребления определенных слов не новость уже несколько лет. В 2015 году Мария Захарова, которая тогда являлась заместителем директора департамента информации и печати МИД России, назвала такие действия соцсети «наиглупейшей цензурой» и задалась вопросом, что делать людям с фамилией Хохлов.

«Блокировку аккаунтов в Facebook за использование слова из пяти букв, первая и третья из которых «х», считаю проявлением цензуры. Но не обычной, а наиглупейшей — и поэтому очень опасной.

Как быть с классикой, в которой используются слова, вызывающие нарекания у модераторов социальных сетей? Как быть людям с фамилией «Х0Х-0В»?» — написала тогда Захарова на своей странице в Facebook.

До ее высказывания социальная сеть уже удалила пост замглавы Роскомнадзора Максима Ксензова за использование слова «хохлы». Эта же мера коснулась писателя Эдуарда Багирова и журналиста Максима Кононенко. Причем последний навлек на себя санкции из-за тяги к экспериментам. Он решил проверить, насколько реальны истории про удаление постов из-за данного слова, и опубликовал несколько строк из стихотворения Александра Пушкина.

«Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князья не прыгал из хохлов».

«Поскольку в Facebook ходил упорный слух, что за употребление слов «хохол» и «укроп» банят автоматически, решил проверить, сколь широко простирается покрытие термина «хохол». Я представить себе не мог, что это распространяется и на Пушкина», — позднее заявил журналист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кононенко также отметил, что за нарушение правил сообщества ему запретили писать семь дней и дали ссылку на правила, которые «по размеру как Библия».

«Но здесь очевидно, что блокировка произошла из-за слова «хохлы». Также попал под запрет заместитель руководителя Роскомнадзора господин Ксензов. Роскомнадзор послал запрос на Facebook, а в чем собственно дело? Facebook пришлось ответить (другим, наверное, не отвечают). Они написали, что в современном контексте слово «хохол» имеет отрицательную коннотацию, схожую со значением слова «ниггер», — поделился тогда журналист.

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