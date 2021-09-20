Бояринцев: гол ЦСКА в ворота «Спартака» нелогичный, забили на отскоке

Игрок ПФК ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, игрок ФК «Спартак» Наиль Умяров и игрок ПФК ЦСКА Фёдор Чалов (слева направо) в матче 8-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги против ФК «Спартак», 20 сентября 2021 года

Московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» оставило смешанные эмоции у болельщиков и экспертов, которые сошлись во мнении, что качество игры ЦСКА и «Спартака» оставляло желать лучшего. Экс-футболисты «Спартака» Денис Бояринцев, Максим Деменко и ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» объяснили причины спада обеих команд, обсудили гол Антона Заболотного и судьбу Руя Витории, который скоро может быть уволен.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев остался недоволен качеством игры обеих команд в московском дерби. По его мнению, матч оказался невыразительным.

«Особо сильного впечатления дерби не произвело. Совсем осторожный первый тайм, во втором игра раскрылась, появились голевые моменты и с той, и с другой стороны. Но их было не так много — никто не хотел проигрывать.

Обе команды неудачно начали сезон, и, мне кажется, обе были согласны на ничью. Поэтому был осторожный футбол, и гол-то такой нелогичный — добили на отскоке.

Было два хороших эпизода у «Спартака», а у ЦСКА единственный стопроцентный момент был у Федора Чалова: надо было в два касания исполнить. Он один остался у створа ворот, мог на раз-два исполнить. А так особо вспомнить и нечего. Вязкий футбол, много поперечных передач, не очень высокие скорости.

При этом Эсекьель Понсе простил ЦСКА в начале второго тайма, да и Квинси Промеса так оставили одного в концовке… Удивительно, что была такая высокая плотность и стройность в обороне у обеих команд, а здесь Промеса просто бросили, и он не воспользовался такой возможностью. Не знаю, что ему помешало, он был абсолютно один», — сказал Бояринцев.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко заявил, что ЦСКА одержал заслуженную победу.

«Игра хорошая получилась, действительно дерби, до первого мяча. Играли абсолютно равные команды. Сначала «Спартак» имел какое-то преимущество, потом — ЦСКА. Но ЦСКА свой момент использовал и, думаю, заслуженно выиграл.

Почему был брак у команд? В дерби всегда есть эмоциональный подъем: борьба, жажда — может быть, из-за этого много ошибок было. Но игра все-таки была до первого мяча.

Игра могла раскрыться, и любой команде — ЦСКА или «Спартаку» — деваться было уже некуда. 0:0 всех устраивало, никто не хотел проигрывать. ЦСКА свой момент использовал. Забили — повезло сильнейшим. А по сути, игра была абсолютно равной», — сказал Деменко.

Эксперт констатировал, что в игре обеих команд было большое количество брака.

«Наверное, турнирное положение давило на команды. Они шли рядом, очки нужны были и тем, и другим. И в любом случае, это дерби, своя интрига. Есть проблемы и у ЦСКА, и у «Спартака». ЦСКА никак не может найти свою игру, свою модель, и «Спартак — тоже: играет хорошо, а результата нет. Наверное, идет становление.

ЦСКА в какой-то степени мечется, но команда выиграла и поднялась в таблице. Теперь «Спартаку» надо выходить из этой ситуации», — подчеркнул Деменко.

Он также отметил, что и «Спартак», и ЦСКА далеки от тех мест, за которые они привыкли бороться (девятое и седьмое места в РПЛ соответственно на данный момент). И это роднит непримиримых соперников, как и то, что в их игре нет стабильности.

«Мы привыкли, что эти команды должны бороться за места в верхней части таблицы, но уже несколько сезонов они не показывают ту игру, которую мы хотим видеть. Три года досрочно чемпионом становится «Зенит». Вроде «Спартак» пытается, финансы вкладывает, но ничего не получается — сколько тренеров уже поменяли.

У ЦСКА — наоборот: вроде есть футболисты, а, по большому счету, команда не может выстрелить и побороться за чемпионство. И здесь они в какой-то степени одинаковы со «Спартаком» — нет стабильности», — рассуждает Деменко.

Также эксперт предположил, что главный тренер красно-белых Руй Витория скоро будет уволен.

«По моему мнению, владельцу «Спартака» Леониду Федуну уже надо что-то решать. Команда сыграла достаточно матчей, чтобы можно было понять, получится у тренера или нет. Сейчас «Спартак» действительно проваливается. Все говорят, игра есть. Какая игра? Против «Легии»? Ну, играли, но это не та команда, по которой надо судить. Я уже не говорю о чемпионате России, где «Спартак» спотыкается на командах намного ниже классом. При том, что финансирование очень серьезное у «Спартака».

Мне кажется, поражение от ЦСКА не приговор для Витории, но Федун наверняка уже ищет варианты. Вопрос, дождется ли он до зимы или примет решение раньше. Либо Витория сам не выдержит. Но по разговорам, по интервью Витории — у него все отлично и замечательно, просто не получается победить», — заключил Деменко.

Жестче всех итоги дерби оценил ветеран ЦСКА Валерий Масалитин, назвав центральный матч 8-го тура РПЛ невыразительным и скучным.

Эксперт отметил, что главный тренер красно-синих Алексей Березуцкий отчасти является заложником ситуации — у него нет большого количества высококлассных игроков, из которых он мог бы выбирать. Однако и с теми, что имеются в его распоряжении, он мог бы работать продуктивнее, считает эксперт.

«Березуцкий работает с тем, что имеет. Но, думаю, игрокам нужно прибавить вообще во всем. Надо научить их играть и мячи принимать — тренер, наверное, может научить футболистов, упражнения какие-то им давать.

В этом матче за два тайма практически не было конструктивных атак — их можно пересчитать по пальцам одной руки. Если играешь в атаке — ты должен выходить в атаку. Если от обороны — должен действовать от обороны. А так получается, что ни в обороне, ни в атаке… Отстояли на ноль — где-то благодаря Игорю Акинфееву, где-то благодаря фарту. Так не играют вообще.

Некогда наши флагманы — что «Спартак», что ЦСКА — сейчас представляют собой жалкое зрелище. Я посмотрел игру — никакого удовольствия не получил.

Будем надеяться, что будут сделаны определенные выводы, зимой команды доукомплектуются и весной будут играть в совсем другой футбол», — подытожил Масалитин.