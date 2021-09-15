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Спорт

«Дзюба напугал весь «Челси»: британские СМИ в восторге от «Зенита»

«Казалось, что «Челси» проиграет»: «Зенит» впечатлил англичан в Лиге чемпионов

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Артем Дзюба в матче «Челси» — «Зенит»

Артем Дзюба в матче «Челси» — «Зенит»

Reuters
В первом матче Лиги чемпионов «Зенит» со счетом 0:1 уступил действующему чемпиону турнира «Челси», однако команда показала достойную игру, которую оценили даже британцы. «Газета.Ru» собрала интересные высказывания английских изданий о встрече.

Британские газеты высоко оценили игру петербургского «Зенита» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Авторы The Telegraph признали: большую часть матча казалось, что поединок завершится как минимум вничью.

«Могло быть даже хуже. «Зенит» из Санкт-Петербурга был организован, решителен, представлял угрозу — упустил две очевидные возможности забить, — и грамотно сдерживал Лукаку. Но когда у Ромелу, наконец, появился один шанс, он им воспользовался. В этом вся разница», — говорится в статье.

Журналисты The Telegraph также отметили, что до гола Лукаку на 69-й минуте атмосфера на «Стэмфорд Бридж» была весьма напряженной: «Болельщики чувствовали, что время уходит, а перелом в игре никак не наступает. «Челси» увеличил темп во втором тайме, но «Зенит» не сдавался и начинал представлять все большую угрозу».

Автор Sport Illustrated в своем материале заявил, что «Челси» одержал «безвкусную» победу и рисковал пропустить сам. Журналист выделил момент бразильского футболиста «Зенита» Клаудиньо, который имел реальную возможность открыть счет. Стоит вспомнить, что в первом тайме лондонцы не сумели нанести по воротам сине-бело-голубых ни одного удара.

«Действующие чемпионы Европы начали защиту своей короны не очень уверенно, поскольку их российские оппоненты весь вечер оставались крепким орешком. Недаром лучший шанс первого тайма создали гости. Россияне растянули защиту «синих», и Рис Джеймс опоздал, не сумев помешать бразильскому полузащитнику Клаудиньо нанести удар», — говорится в статье.

Sky Sports подчеркивает, что гол Лукаку «спас слабый «Челси».

«Лукаку блестяще отправил мяч в ворота после навеса Сесара Аспиликуэты. В этом матче чемпионы Европы изо всех сил пытались создать явный момент, и главный тренер Томас Тухель признал, что это было «непросто». К тому же «Зенит» чуть не сравнял счет в концовке матча, когда вышедший на замену Артем Дзюба имел убойную возможность замкнуть на дальней штанге, подведя итог нервному и временами досадному первому матчу в группе H для команды Тухеля», — отмечает издание.

В газете The Mirror отметили, что действия Дзюбы, который вышел на 75-й минуте, вогнали лондонцев в стресс. Форвард получил пас рядом со штрафной «синих» от Сердара Азмуна, однако промазал по воротам с небольшого расстояния.

«У россиян был отличный шанс, когда Дзюба напугал весь «Челси» в конце матча. Нападающему оставалось лишь обыграть Менди, но он внезапно упустил эту возможность», — говорится в статье.

BeIN Sports также отмечает, что момент Дзюбы мог изменить ход матча.

«В истории Лиги чемпионов действующие обладатели кубка проиграли свою первую игру следующего сезона только в двух случаях из 27-ми. Хотя «Челси» не позволил «Зениту» пустить игру по этому сценарию, иногда казалось, что команда Томаса Тухеля потерпит поражение на «Стэмфорд Бридж».

Но вышедший на замену Артем Дзюба не смог реализовать момент с пяти ярдов, так что расточительность «Челси» осталась безнаказанной», — отмечает издание.

Наконец автор The Guardian в своей статье пишет, что Лукаку был главной целью тройки центральных защитников «Зенита», которые успешно сдерживали его натиск вплоть до 69-й минуты:

«Ромелу Лукаку был предметом пристального внимания хорошо организованной и сильной тройки центральных защитников «Зенита». Куда бы он ни повернулся, ему казалось, что перед его носом захлопнулась дверь».

В общем, «Зенит» произвел на английских любителей футбола весьма сильное впечатление. Теперь осталось подтвердить его результатом в других матчах.

Следующую игру в Лиге чемпионов российский клуб проведет на своем поле против шведского «Мальме» 29 сентября. «Челси» встретится в этот день с туринским «Ювентусом» на выезде.

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