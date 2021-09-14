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Олимпиада 2020

«Боялся огласки на родине»: почему украинец отказался обниматься с россиянами

Российский паралимпиец Сафронов раскрыл подробности скандала с украинцем Цветовым

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Ihor Tsvietov/Facebook
Двукратный чемпион Паралимпиады в Токио по легкой атлетике Дмитрий Сафронов рассказал новые детали об инциденте с украинским спортсменом Игорем Цветовым. Тот демонстративно отказался подойти к россиянам на пьедестале для традиционного фото призеров. Сафронов заявил, что в личном общении Цветов признал его превосходство и выразил желание увидеться на других турнирах, а его публичный отказ от фото был связан со страхом подвергнуться травле на Украине.

Слова Сафронова

Спустя некоторое время после окончания Паралимпиады-2020 двукратный чемпион Игр в Токио в легкой атлетике Дмитрий Сафронов раскрыл новые подробности об инциденте с украинцем Игорем Цветовым. Тот дважды подряд отказался от совместной фотографии с россиянами на церемонии награждения — после забегов на 100 м и на 200 м среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Как рассказал сейчас Сафронов, украинец на самом деле относится к нему положительно и даже отдельно поздравил его с золотой медалью на обеих дистанциях. Россиянин подчеркнул, что неожиданный отказ от совместного фото был вызван тем, что Сафронов опасался гнева на родине.

«Это личное дело украинского спортсмена. Он ко мне подошел и лично поздравил. Сказал, что я молодец и был лучше, а также добавил: «Встретимся на следующих соревнованиях». То, что он не подошел для совместного фото — скорее всего, просто боится огласки на родине. Хочет домой вернуться, и чтобы не было лишних вопросов», — приводит слова россиянина РИА «Новости».

Предыстория

30 августа Цветов взял серебро на дистанции 100 метров. Победу одержал россиянин Сафронов, а бронза досталась его соотечественнику Артему Калашяну. На церемонии награждения украинец не подошел к представителям России, чтобы сделать традиционное совместное фото, а демонстративно стоял на пьедестале в стороне от соперников.

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4 сентября спортсмены вновь оказались на одном пьедестале почета. Сафронов опередил Цветова, заодно побив его мировой рекорд на дистанции 200 метров (23,00), а Калашян выиграл бронзу. И в этот раз Цветов также не стал делать совместный снимок с соперниками из России.

Комментируя этот поступок, украинец не стал ссылаться на протоколы безопасности по COVID-19, хотя в в пресс-службе Международного паралимпийского комитета (МПК) ему дали явную подсказку, заявив, что он отказался от фото именно по этой причине. Вместо этого Цветов выдал политический лозунг.

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое. С Украиной в сердце», — написал легкоатлет на своей странице в Facebook.

Россиянин Сафронов в ответ заявил, что у него любовь к родине проявляется в победах на Паралимпиаде, а не в подобных акциях.

«У меня тогда получилась прекрасная фотография с соотечественником Артемом Калашяном, так что я рад, что сейчас повторили. Цветов сказал: «Это любовь к родине». У него она так исчисляется, а у меня она исчисляется золотыми медалями», — сказал спортсмен.

Калашян же тогда отметил хороший результат на Паралимпиаде-2020 и порадовался, что удалось отобрать золото у украинца, а также назвал поступок Цветова некрасивым.

«Его поведение на награждении не то чтобы нас задело, но это некрасиво было с его стороны. Мы сначала даже не поняли, что это было, стало неприятно. Потом сфотографировались с Димой и все», — рассказал Калашян журналистам.

На Украине, естественно, поддержали Цветова за его поступок и слова в Facebook, однако позже он удалил свой пост. Теперь на его странице нет ни одной записи.

Интересно, что 7 июня 2021 года, за несколько месяцев до Паралимпиады, на соревнованиях в польском городе Быдгощ украинец завоевал золото, а Сафонов и Калашан заняли второе и третье места. В этой ситуации представитель Украины без проблем позировал с соперниками из России.

История с Магучих и Ласицкене

Скандал с отказом Цветова от совместного фото с россиянами многие, как и Сафронов, объяснили возможной боязнью травли на Украине, тем более что у всех перед глазами был живой пример легкоатлетки Ярославы Магучих на Олимпиаде в Токио. После соревнований выигравшая бронзу украинка сфотографировалась с российской победительницей соревнований Марией Ласицкене: чемпионка Игр была с флагом Олимпийского комитета России, а Магучих — с флагом Украины.

За свой поступок взявшая бронзу украинка подверглась настоящей травле в соцсетях. Спортсменку вызвали в министерство обороны, так как она числится военнослужащей, после чего Магучих извинилась за совместный снимок с Ласицкене. Тогда она объяснила фото с россиянкой тем, что от радости была готова обнять весь мир.

«Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все», — написала прыгунья в Instagram.

Сама Ласицкене не стала критиковать соперницу за ее пост. Олимпийская чемпионка Токио отметила, что она не перестанет уважать Магучих после этих слов и что самое главное в этой ситуации — спокойствие и безопасность украинских спортсменов.

Игра на фоне скандалов

При этом не всегда спортивные встречи России и Украины заканчиваются скандалами. 11 сентября впервые в истории мужского волейбола российская и украинская команды сошлись на крупном турнире, причем уже на стадии плей-офф: в 1/8 финала Евро-2021 Россия одержала победу со счетом 3:1.

И матч, к счастью, прошел без скандалов. Свиста во время исполнения гимнов не было, традиционные рукопожатия заменили коронавирусным отбиванием кулачками, да и переполненные трибуны арены в Гданьске, которые в целом болели за Украину, вели себя корректно.

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