«Россиян пинает каждый»: как поссорились Мазепин и сын Шумахера

Российский пилот Никита Мазепин вступил в серьезный конфликт с сыном легендарного Михаэля Шумахера — Миком, с которым они выступают за одну команду «Формулы-1» — «Хаас». За Мика вступился его дядя Ральф Шумахер — младший брат Михаэля. Многократный чемпион России по автоспорту Борис Шульмейстер заявил «Газете.Ru», что в конфликте есть вина обоих гонщиков, однако подчеркнул, что Мик Шумахер должен быть благодарен отцу Мазепина за спонсорство команды «Хаас», а не раздувать «гнилые скандалы».

Американской команде «Формулы-1» «Хаас» до сих пор не удалось набрать хотя бы одно очко в нынешнем сезоне, зато конфликтов между ее пилотами уже набралось достаточно.

Последний скандальный эпизод между россиянином Никитой Мазепиным и немцем Миком Шумахером произошел на Гран-при Нидерландов на автодроме в Зандворте. Начало конфликту было положено уже в квалификации.

Обычно гонщики одной команды чередуют выход на квалификационный круг от этапа к этапу. В этот раз первым должен был быть российский спортсмен, однако во время третьей попытки его напарник с разрешения инженеров обогнал Мазепина и не отдал ему позицию.

После квалификации россиянин заявил, что сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера специально испортил ему сессию.

«Если ты делаешь это один раз — по незнанию, то это нормально. Но два раза — это уже специально. Мне не нравится, когда существуют какие-то трения, так быть не должно», — сказал Мазепин.

Однако многократный чемпион России по автоспорту Борис Шульмейстер заявил «Газете.Ru», что в инциденте виноваты оба пилота.

«Для того чтобы поссориться, нужны как минимум двое. Этот контакт, случившийся в ходе квалификации Гран-при Нидерландов, — тоже следствие их нагретых отношений, и они оба хотя бы по чуть-чуть виноваты. Бессмысленно говорить о том, кто из них больше виноват в том, что отношения между ними накалились», — сказал Шульмейстер.

В самой гонке россиянину на первом круге удалось обойти Шумахера.

Затем немец за счет более мягкой резины пытался обойти Мазепина на прямой, однако его напарник жестко перекрыл ему траекторию, в результате чего немец повредил переднее антикрыло и едва не влетел в отбойник пит-лейна.

Mick Schumacher trying to pass Nikita Mazepin #DutchGP pic.twitter.com/vMa5IjUj1z — Pierre Henry (@pete_pedrinho10) September 5, 2021

В результате Гран-при Нидерландов сложился для «Хааса» крайне неудачно: Шумахер из-за раннего заезда в боксы финишировал последним, а Мазепин и вовсе не смог закончить гонку из-за проблем с гидравликой и вынужден был сойти с трассы.

После заезда Шумахер раскритиковал своего напарника по команде, отметив, что российский гонщик слишком поздно совершил маневр, что привело к повреждению его машины.

«Мне кажется, я не единственный гонщик, с которым Мазепин сегодня поступил подобным образом. Так что я уверен, что людям захочется изучить эту ситуацию. И я надеюсь, что в будущем это будет иметь последствия», — сказал немец.

Своего племянника поддержал бывший пилот «королевских гонок» Ральф Шумахер — младший брат легендарного Михаэля Шумахера. Он заявил, что маневры Мазепина несут угрозу жизни.

«Такими действиями Никита показал, что ему нет места в «Формуле-1». Риск, который он несет своими действиями, несопоставим с его талантом», — приводит слова Ральфа портал Grandprix.

В ответ Мазепин резко заявил, что мнение младшего брата Михаэля Шумахера его не интересует.

«Я работаю в «Хаасе» и мне важно мнение руководителей команды», — цитирует россиянина ТАСС.

Также Мазепин отметил, что разговоры о необходимости наладить отношения с Миком Шумахером вызывают у него улыбку.

«Это «Формула-1», а не «Дом-2». Я работаю на команду и буду выполнять указания руководства команды. А друзей у меня и вне гонок много», — заявил спортсмен.

Мазепин считает, что все его агрессивные действия являются ответом на некорректное поведение его партнера по «Хаасу».

Российский пилот Шульмейстер в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал Мазепина и отметил, что многие представители «Формулы-1» подвергают 22-летнего гонщика критике только из-за его национальности.

«Весь этот негатив преследует Мазепина с самого начала карьеры в «Формуле-1». Я считаю, что он подвергается хейту не как пилот, а как представитель России.

К сожалению, мы сейчас далеко не самая популярная нация в мире, и наши спортсмены вынуждены выступать на международной арене без своего флага и гимна. Теперь нас пинает каждый. Это низко, неправильно.

У Мазепина абсолютно нормальный уровень для пилота «Формулы-1». Он ярко проявил себя в младших сериях, был там совершенно конкурентоспособен. То, что за ним стоят деньги его отца, идет ему не в минус, а в плюс. Чтобы сесть за руль болида «Формулы-1» необходимы две вещи: талант и бюджет. И с первым, и со вторым у Никиты все в порядке, оставьте его в покое. Дайте ему спокойно пилотировать», — призвал Шульмейстер.

Также гонщик подчеркнул, что Мик Шумахер получил возможность дебютировать в «Формуле-1» только благодаря тому, что отец Мазепина начал спонсировать «Хаас».

«Подняться Никите на свой уровень в данный момент мешает слабый автомобиль «Хааса». Об этом все прекрасно знали до старта нынешнего сезона — команда работает над новым болидом, он будет готов к 2022 году. А пока команда за абсолютно разумные деньги обучает молодых пилотов быть гонщиками «Формулы-1». И, кстати, делает это в основном на деньги Мазепина-старшего.

Маленький Шумахер ездит только потому, что у Мазепина есть деньги. Так что пусть Мик закроет рот и спокойно занимается своим делом. Пилот должен гонять, а его родственники должны поддерживать, а не раздувать в прессе гнилые скандалы», — подытожил Шульмейстер.

История конфликта

Первый инцидент между гонщиками, на который обратили внимание поклонники «королевских гонок», произошел после маневра Шумахера на Гран-при Монако. На первом круге гонки немец жестко атаковал россиянина на легендарной шпильке «Fairmont».

Во время Гран-при Баку уже россиянин показал агрессивное вождение в борьбе с напарником. На финишной прямой Шумахер шел позади Мазепина и получил преимущество в скорости за счет слипстрима. Однако прямо перед обгоном российский гонщик сместился в сторону напарника. Немец еще до финиша успел показать партнеру, как он недоволен его действиями.

La dfense dangereuse de Nikita Mazepin sur Mick Schumacher dans le dernier tour. L'allemand s'est montr particulirement mcontent de cette manuvre…

pic.twitter.com/qqZnkjorTL — Mick Schumacher France (@mickschumfr) June 6, 2021

На Гран-при Франции Мазепин снова вышел «вперед» по количеству инцидентов на трассе. В этот раз он вынудил Шумахера проехаться по обочине.

Первый настоящий контакт произошел на Гран-при Великобритании во время спринт-квалификации. На старте заезда российский пилот влетел в болид немца, однако больше пострадал он сам — машину Мазепина развернуло.

Пожалуй, хуже всего в этой ситуации приходится руководителю американской команды Гюнтеру Штайнеру. Последние годы «Хаас» испытывает серьезные финансовые проблемы. Вместе с Мазепиным команда получила в качестве спонсора компанию его отца — «Уралкалий», а появление Шумахера помогло заключить соглашение с крупной немецкой интернет-корпорацией.

После Гран-при Нидерландов Штайнер сообщил, что собирается провести встречу с пилотами и обсудить напряженную ситуацию в команде.

«Не хочу говорить, что думаю сам. Я работаю над этим, чтобы понять, где по мнению пилотов проходит черта. После этого я проведу нашу черту», — приводит слова Штайнера GPFans.