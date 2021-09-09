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Спорт

«Россиян пинает каждый»: как поссорились Мазепин и сын Шумахера

Российский пилот Шульмейстер: Шумахер ездит в «Формуле-1» только благодаря деньгам Мазепина

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Пилоты «Формулы-1» Никита Мазепин и Мик Шумахер

Пилоты «Формулы-1» Никита Мазепин и Мик Шумахер

Global Look Press
Российский пилот Никита Мазепин вступил в серьезный конфликт с сыном легендарного Михаэля Шумахера — Миком, с которым они выступают за одну команду «Формулы-1» — «Хаас». За Мика вступился его дядя Ральф Шумахер — младший брат Михаэля. Многократный чемпион России по автоспорту Борис Шульмейстер заявил «Газете.Ru», что в конфликте есть вина обоих гонщиков, однако подчеркнул, что Мик Шумахер должен быть благодарен отцу Мазепина за спонсорство команды «Хаас», а не раздувать «гнилые скандалы».

Американской команде «Формулы-1» «Хаас» до сих пор не удалось набрать хотя бы одно очко в нынешнем сезоне, зато конфликтов между ее пилотами уже набралось достаточно.

Последний скандальный эпизод между россиянином Никитой Мазепиным и немцем Миком Шумахером произошел на Гран-при Нидерландов на автодроме в Зандворте. Начало конфликту было положено уже в квалификации.

Обычно гонщики одной команды чередуют выход на квалификационный круг от этапа к этапу. В этот раз первым должен был быть российский спортсмен, однако во время третьей попытки его напарник с разрешения инженеров обогнал Мазепина и не отдал ему позицию.

После квалификации россиянин заявил, что сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера специально испортил ему сессию.

«Если ты делаешь это один раз — по незнанию, то это нормально. Но два раза — это уже специально. Мне не нравится, когда существуют какие-то трения, так быть не должно», — сказал Мазепин.

Однако многократный чемпион России по автоспорту Борис Шульмейстер заявил «Газете.Ru», что в инциденте виноваты оба пилота.

«Для того чтобы поссориться, нужны как минимум двое. Этот контакт, случившийся в ходе квалификации Гран-при Нидерландов, — тоже следствие их нагретых отношений, и они оба хотя бы по чуть-чуть виноваты. Бессмысленно говорить о том, кто из них больше виноват в том, что отношения между ними накалились», — сказал Шульмейстер.

В самой гонке россиянину на первом круге удалось обойти Шумахера.

Затем немец за счет более мягкой резины пытался обойти Мазепина на прямой, однако его напарник жестко перекрыл ему траекторию, в результате чего немец повредил переднее антикрыло и едва не влетел в отбойник пит-лейна.

В результате Гран-при Нидерландов сложился для «Хааса» крайне неудачно: Шумахер из-за раннего заезда в боксы финишировал последним, а Мазепин и вовсе не смог закончить гонку из-за проблем с гидравликой и вынужден был сойти с трассы.

После заезда Шумахер раскритиковал своего напарника по команде, отметив, что российский гонщик слишком поздно совершил маневр, что привело к повреждению его машины.

«Мне кажется, я не единственный гонщик, с которым Мазепин сегодня поступил подобным образом. Так что я уверен, что людям захочется изучить эту ситуацию. И я надеюсь, что в будущем это будет иметь последствия», — сказал немец.

Своего племянника поддержал бывший пилот «королевских гонок» Ральф Шумахер — младший брат легендарного Михаэля Шумахера. Он заявил, что маневры Мазепина несут угрозу жизни.

«Такими действиями Никита показал, что ему нет места в «Формуле-1». Риск, который он несет своими действиями, несопоставим с его талантом», — приводит слова Ральфа портал Grandprix.

В ответ Мазепин резко заявил, что мнение младшего брата Михаэля Шумахера его не интересует.

«Я работаю в «Хаасе» и мне важно мнение руководителей команды», — цитирует россиянина ТАСС.

Также Мазепин отметил, что разговоры о необходимости наладить отношения с Миком Шумахером вызывают у него улыбку.

«Это «Формула-1», а не «Дом-2». Я работаю на команду и буду выполнять указания руководства команды. А друзей у меня и вне гонок много», — заявил спортсмен.

Мазепин считает, что все его агрессивные действия являются ответом на некорректное поведение его партнера по «Хаасу».

Российский пилот Шульмейстер в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал Мазепина и отметил, что многие представители «Формулы-1» подвергают 22-летнего гонщика критике только из-за его национальности.

«Весь этот негатив преследует Мазепина с самого начала карьеры в «Формуле-1». Я считаю, что он подвергается хейту не как пилот, а как представитель России.

К сожалению, мы сейчас далеко не самая популярная нация в мире, и наши спортсмены вынуждены выступать на международной арене без своего флага и гимна. Теперь нас пинает каждый. Это низко, неправильно.

У Мазепина абсолютно нормальный уровень для пилота «Формулы-1». Он ярко проявил себя в младших сериях, был там совершенно конкурентоспособен. То, что за ним стоят деньги его отца, идет ему не в минус, а в плюс. Чтобы сесть за руль болида «Формулы-1» необходимы две вещи: талант и бюджет. И с первым, и со вторым у Никиты все в порядке, оставьте его в покое. Дайте ему спокойно пилотировать», — призвал Шульмейстер.

Также гонщик подчеркнул, что Мик Шумахер получил возможность дебютировать в «Формуле-1» только благодаря тому, что отец Мазепина начал спонсировать «Хаас».

«Подняться Никите на свой уровень в данный момент мешает слабый автомобиль «Хааса». Об этом все прекрасно знали до старта нынешнего сезона — команда работает над новым болидом, он будет готов к 2022 году. А пока команда за абсолютно разумные деньги обучает молодых пилотов быть гонщиками «Формулы-1». И, кстати, делает это в основном на деньги Мазепина-старшего.

Маленький Шумахер ездит только потому, что у Мазепина есть деньги. Так что пусть Мик закроет рот и спокойно занимается своим делом. Пилот должен гонять, а его родственники должны поддерживать, а не раздувать в прессе гнилые скандалы», — подытожил Шульмейстер.

История конфликта

Первый инцидент между гонщиками, на который обратили внимание поклонники «королевских гонок», произошел после маневра Шумахера на Гран-при Монако. На первом круге гонки немец жестко атаковал россиянина на легендарной шпильке «Fairmont».

Во время Гран-при Баку уже россиянин показал агрессивное вождение в борьбе с напарником. На финишной прямой Шумахер шел позади Мазепина и получил преимущество в скорости за счет слипстрима. Однако прямо перед обгоном российский гонщик сместился в сторону напарника. Немец еще до финиша успел показать партнеру, как он недоволен его действиями.

На Гран-при Франции Мазепин снова вышел «вперед» по количеству инцидентов на трассе. В этот раз он вынудил Шумахера проехаться по обочине.

Первый настоящий контакт произошел на Гран-при Великобритании во время спринт-квалификации. На старте заезда российский пилот влетел в болид немца, однако больше пострадал он сам — машину Мазепина развернуло.

Пожалуй, хуже всего в этой ситуации приходится руководителю американской команды Гюнтеру Штайнеру. Последние годы «Хаас» испытывает серьезные финансовые проблемы. Вместе с Мазепиным команда получила в качестве спонсора компанию его отца — «Уралкалий», а появление Шумахера помогло заключить соглашение с крупной немецкой интернет-корпорацией.

После Гран-при Нидерландов Штайнер сообщил, что собирается провести встречу с пилотами и обсудить напряженную ситуацию в команде.

«Не хочу говорить, что думаю сам. Я работаю над этим, чтобы понять, где по мнению пилотов проходит черта. После этого я проведу нашу черту», — приводит слова Штайнера GPFans.

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