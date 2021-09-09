«Могут не пожать друг другу руки»: Россия встретится с Украиной на Евро

Мужская сборная России по волейболу встретится с командой Украины в 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча, которая пройдет в польском Гданьске, будет представлять дополнительный интерес из-за непростых отношений двух стран. В разговоре с «Газетой.Ru» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что последние скандалы с участием российских и украинских спортсменов могут повлиять на игру, а чемпион Европы по волейболу Дмитрий Фомин, напротив, выразил уверенность в том, что никаких политических проблем не будет.

Несмотря на то что в футболе из-за натянутых отношений между двумя государствами национальные команды и клубы стараются разводить до решающих стадий соревнований, в волейболе сборные Украины и России сыграют уже в первом раунде плей-офф.

Путь к принципиальному матчу

На турнир сборная России, ставшая серебряным призером летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, приехала в обновленном составе. Из-за плановой операции соревнования пропускает основной диагональный Максим Михайлов, а его сменщик Виктор Полетаев на сборе получил повреждение. Также из-за травм национальная команда лишилась Дениса Богданова и Антона Семышева.

Стартовала российская команда в групповом этапе с поражения от сборной Турции. Подопечные Туомаса Саммелвуо отдали первую партию со счетом 27:29, однако вторую россияне взяли уверенно — 26:16.

Казалось, что результат стартового сета был случайностью, но после успеха вице-чемпионы Олимпиады уступили в следующих двух партиях и сенсационно проиграли не самому сильному сопернику.

Больше российские волейболисты не знали поражений. Команда с трудом, но обыграла будущих победителей группы Нидерланды (3-2), с одинаковым счетом одержала победы над Финляндией и Испанией (3-1), а также разгромила явных аутсайдеров — сборную Македонии (3-0).

Итоговое место команды России в турнирной позиции группового этапа определялось уже без наших спортсменов. Досрочно занявшая четвертое место Финляндия в упорной борьбе обыграла Турцию и позволила россиянам остаться на второй строчке.

Украинская сборная не может похвастаться серьезными успехами на международной арене.

В рейтинге Европейской конфедерации волейбола команда занимает 11-е место, а в 2019 году она впервые за 14 лет выступила на континентальном первенстве, где заняла седьмое место.

Первым соперником коллектива Угиса Крастиньша стала сборная Греции. Оппонент уступал украинцам в классе, однако первые три сета выдались нервными и завершились лидерством греков — 2-1. В четвертой партии Украина взяла себя в руки и одержала в итоге победу.

Желто-синие также потрепали нервы болельщикам во встрече с одним из главных конкурентов в борьбе за плей-офф Евро — командой Португалии. Казалось, что успех в первых двух партиях позволит украинцам дожать соперника, однако следующие два сета остались за португальцами. На тай-брейке сборная Украины уступала два очка, но все же смогла одержать волевую победу.

Гораздо легче украинцы расправились с бельгийцами, отдав им лишь первый сет. С более серьезными соперниками в лице команд Сербии и Польши подопечные Крастиньша не смогли набрать очков. Обе встречи были проиграны со счетом 0-3. Однако и этого хватило сборной Украины, чтобы занять третье место в группе A и пройти в 1/8 финала.

Игра на фоне скандалов

Предстоящая игра 1/8 финала чемпионата Европы между сборными России и Украины, несомненно, будет представлять и околоспортивный интерес из-за взаимоотношений двух стран. В других видах спорта в последние месяцы именно этот аспект нередко выходил на передний план.

К примеру, скандал разразился на чемпионате Европы по футболу, когда украинская сборная представила форму с очертанием карты страны, в состав которой вошел Крым, а на ее воротнике был вышит лозунг «Слава Украине! Героям слава!».

Также неприятные инциденты произошли на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. В первом случае бронзовый призер по прыжкам в высоту украинка Ярослава Магучих подверглась на родине травле из-за совместной фотографии с олимпийской чемпионкой из России Марией Ласицкене, а уже на Паралимпиаде представитель Украины Игорь Цветов отказался от снимка на пьедестале почета с российскими легкоатлетами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном.

По мнению олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, депутата Госдумы Светланы Журовой, последние скандалы могут повлиять на предстоящую игру.

«Понятно, что после ситуации с Ярославой Магучих, когда она сфотографировалась с Марией Ласицкене, рекомендации украинским спортсменам немного поменяли риторику.

Наверняка на Украине теперь есть какой-то настрой на то, чтобы определенным образом вести себя по отношению к России во время или после матчей. Как им кажется, это адекватно, нам же кажется, что неадекватно. Может быть, они не пожмут россиянам руки в случае победы или проигрыша — какие-то нюансы могут быть. К сожалению, мы видели это на футболе, на Паралимпиаде у ряда спортсменов.

Неприятно то, что вряд ли все так считают. Но так как ты должен жить в этой стране и радикально настроенные болельщики могут устроить буллинг в соцсетях, никто этого не хочет. Никому не нужно давление со всех сторон, когда будут терроризировать за то, что пожал руку россиянину. Это ужасно. Сложно комментировать, потому что мы видим, как у ряда спортсменов это происходит. А если по-другому, то они оказываются объектом нападок. У них непростая ситуация», — сказала Журова «Газете.Ru».

Парламентарий также высказалась о том, стоит ли на спортивных соревнованиях разводить Россию и Украину, учитывая, что атлеты все равно регулярно пересекаются между собой.

«На самом деле, когда нет камеры и публики, все нормально друг с другом общаются. Это то же самое, как в Совете Европы мы выходим на трибуну. Они говорят одно, мы — другое. Как только уходим с трибуны, как только выключаются камеры, все сразу совсем по-другому. Люди начинают и руки жать, и разговаривать, и общаться даже с теми, кто только что с трибуны жестко критиковал. Так же и у спортсменов. Но не хотелось бы, чтобы с трибун удаляли болельщиков — мы знаем, что бывали инциденты и с речевками, и с другими моментами. Но это должны организаторы пресекать и наказывать за это», — отметила депутат.

Чемпион Европы по волейболу Дмитрий Фомин, напротив, считает, что политика не окажет влияния на предстоящую игру.

«Я не вижу никаких проблем. Наоборот, игра с Украиной будет интересной, я не вижу политических проблем. Если кто-то что-то на майке напишет — ну, переживем, не вопрос. Недавние инциденты не повлияют, не вижу никаких причин для волнения, идет чемпионат Европы.

Даже если будут какие-то провокации, нужно просто на них не реагировать, и все. Мне кажется, пресса больше раздувает, чем есть на самом деле. У каждого человека свой взгляд», — сказал Фомин «Газете.Ru».

Также бывший волейболист оценил шансы российской команды пройти соперника по 1/8 финала турнира.

«Со спортивной точки зрения, если взять всех наших игроков и спортсменов Украины, то мы сильнее.

А вот как мы сыграем, сложно сказать, потому что команда Украины на сегодняшний день достаточно боеспособная и может дать нам бой.

Польша их победила, а вот с Сербией был натянутый матч — практически каждый сет на больше-меньше. Судя потому, что наша команда сейчас еще не набрала форму, могут быть варианты. Если мы не выйдем не то, что на пик, а просто на свою форму, у нас могут быть проблемы», — заявил Фомин.