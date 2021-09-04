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Олимпиада 2020

«Стало неприятно»: украинский паралимпиец отказался от фото с россиянами

Российский спортсмен назвал некрасивым поступок украинца на Паралимпиаде

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Athit Perawongmetha/Reuters
Украинский паралимпиец Игорь Цветов отказался делать совместную фотографию с российскими спортсменами на церемонии награждения на летних Играх-2020 в Токио. Этот инцидент стал вторым с участием легкоатлета. 30 августа он также не встал рядом с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном.

«У нас получилась прекрасная фотка»

Украинский легкоатлет Игорь Цветов вновь оказался в центре скандала на летних Паралимпийских играх – 2020 в Токио.

Спортсмен не стал фотографироваться на церемонии награждения вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном после забега на 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, тем самым повторив поступок, который был совершен 30 августа после 100-метровки.

Сафонов, побивший мировой рекорд Цветова на этой дистанции (23,00), заявил, что у него нет претензий к украинскому спортсмену.

«У меня тогда получилась прекрасная фотография с Артемом, так что я рад, и сейчас повторили еще одну фотографию. Он сказал: «Это любовь к родине», у него она так исчисляется, а у меня она исчисляется золотыми медалями», — приводит слова россиянина ТАСС.

Завоевавший бронзовую награду Калашян в первую очередь отметил положительный результат двух забегов на Паралимпиаде-2020. Легкоатлет отметил, что ему и Сафонову удалось выполнить свой план, а также получилось отобрать золото у украинца.

«Его поведение на награждении не то, чтобы нас задело, но это некрасиво было с его стороны. Мы сначала даже не поняли, что это было, стало неприятно.

Потом сфотографировались с Димой и все», — рассказал Калашян журналистам.

«Уважение к Украине»

Первый инцидент с участием Цветова вызвал непонимание со стороны российских паралимпийцев. Ставший на 100-метровке третьим Калашян поднялся на высшую ступень пьедестала к Сафонову, и они вместе попросили украинца подойти к ним для совместного снимка. Однако он отказался.

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Несмотря на нежелание фотографироваться с соперниками из России, Цветов похлопал их во время вручения медалей и после исполнения фрагмента из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского, который звучит в японской столице в честь побед российских спортсменов.

После церемонии в пресс-службе Международного паралимпийского комитета (МПК) предположили, что спортсмен отказался фотографироваться с Сафоновым и Калашяном из-за протоколов безопасности по коронавирусу. В организации отметили, что во время церемонии награждения атлеты могут собираться вместе только если они носят медицинские маски.

«Из видеозаписи церемонии видно, что два российских спортсмена без масок. Поэтому украинский спортсмен имел право не присоединяться к ним на верхней ступеньке пьедестала почета», – приводит слова представителя пресс-службы МПК «Спорт-Экспресс».

Спортсмен, комментируя свой поступок, не упомянул о протоколах безопасности по COVID-19.

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое. С Украиной в сердце», — написал Цветов на своей странице в Facebook.

На Украине поддержали позицию спортсмена, однако позже он удалил свой пост. Теперь на его странице в соцсети нет ни одной записи.

Цветов не всегда так проявлял уважение к своей родине. 7 июня 2021 года на соревнованиях в польском городе Быдгощ украинец завоевал золото, а Сафонов и Калашан заняли второе и третье места соответственно. После награждения представитель Украины без проблем позировал с соперниками из России.

Отголосок Олимпиады

После скандального эпизода с участием Цветова начались разговоры о том, что он отказался от снимка из-за возможной травли, которой подверглась украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих на летней Олимпиаде в Токио.

После соревнований спортсменка разделила радость с российской победительницей соревнований Марией Ласицкене. Соперницы сделали несколько снимков: чемпионка Игр была с флагом Олимпийского комитета России, а Магучих – с флагом Украины.

За свой поступок взявшая бронзу украинка подверглась жесткой критике в соцсетях. Ее даже вызвали в Министерство обороны, так как она числится военнослужащей.

Магучих пришлось извиняться за совместный снимок с Ласицкене. Она объяснила фото с россиянкой тем, что от радости была готова обнять весь мир.

«Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все», — написала она в Instagram.

Сама Ласицкене не стала критиковать соперницу за извинения. Олимпийская чемпионка Токио отметила, что она не перестанет уважать Магучих после этих слов.

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