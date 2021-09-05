«Этот позор видит весь мир»: Месси в шоке от действий властей Бразилии

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины был прерван на 7-й минуте. Представители бразильского Минздрава хотели прямо на поле арестовать четырех аргентинских игроков с целью их немедленной депортации из страны за нарушение санитарного регламента и фальсификации документов при пересечении границы. Аргентинцы покинули поле и отправились в аэропорт. Бразильцы вместо официальной игры провели тренировку.

Что произошло

Сборная Аргентины решила покинуть поле во время отборочного матча к чемпионату мира по футболу 2022 года против национальной команды Бразилии на седьмой минуте игры. Перед этим аргентинцы устроили словесную перепалку с тренерским штабом соперника, а Николас Отаменди оттолкнул помощника тренера сборной Бразилии Тите. После недолгих словесных разбирательств, аргентинская команда ушла в раздевалку, а бразильцы остались на поле, желая продолжить встречу. Встреча была остановлена при счете 0:0.

Причины произошедшего

Подобный демарш гостевой команды случился из-за того, что прямо во время матча представители Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa), попробовали арестовать четырех игроков сборной Аргентины, с целью их немедленно депортации из страны. Их заподозрили в фальсификации документов при пересечении границы государства.

Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо выступают за английские клубы. При пересечении границы Бразилии они должны были пройти двухнедельный карантин, обязательный для любого человека, прибывшего в страну из Великобритании. Но не сделали этого, хотя в документах указано, что в последнее время они в Англии не были.

Довольно глупо, конечно, учитывая тот факт, что их игры показывают по телевизору во всем мире. Мартинес и Буэндиа неделю назад играли с «Брентфордом», а Буэндиа даже забил гол. Ромеро и Ло Чельсо были в запасе «Тоттенхэма». Власти Бразилии могли это выяснить за несколько минут.

В итоге это выяснялось несколько дней, а когда полиция Бразилии хотела задержать спортсменов, приехав к ним в отель, то они уже выехали на матч.

«Мы пошли на этот шаг, потому что все требования Anvisa, которые были объявлены изначально, не были выполнены. Им было велено оставаться в изоляции в ожидании депортации. Но они это не сделали», — сказал руководитель Anvisa Антонио Барра Торрес.

Как вел себя Месси

Лучший футболист мира после ухода своей команды в раздевалку вскоре вернулся на поле и начал общаться с официальными лицами и соперниками. Судя по всему, его аргументы у представителей бразильских властей отклика не нашли, хотя они были весомы.

«Мы уходим. Мы приехали сюда с намерением играть. Пришли, и нас никто не предупредил, что что-то должно произойти. Мы приехали три дня назад, нас могли депортировать раньше. Это катастрофа. На этот позор сейчас смотрит весь мир», — сказал Месси.

Что было дальше

Аргентинские футболисты ушли в раздевалку, заперлись в ней и отказались пускать внутрь представителей бразильских властей. Также они отказались возобновить игру. Позднее власти Сан-Паулу организовали автобус с эскортом для сборной Аргентины, которая решила отправиться в аэропорт, чтобы вылететь домой.

Матч был официально остановлен, а сборная Бразилии осталась на арене, чтобы провести тренировку. Команда сыграла двусторонку на полполя.

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«Судья и комиссар матча представят отчет в Дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам. По решению судей матч Бразилия – Аргентина приостановлен», – гласит официальное заявление южноамериканской конфедерации футбола (СONMEBOL).

Кого накажут

Международная федерация футбола (ФИФА) может принять разные решения, в зависимости от того, что будет написано в рапорте, предоставленном официальными лицами матча: судьей и инспектором. Бразилия может получить техническое поражение за то, что не смогла обеспечить безопасность при организации матча. Аргентина может получить баранку за то, что покинула поле и отказалась доигрывать матч.

При любом раскладе обе стороны ждут жесткие штрафы. Бразильцев накажут за нахождение в технической зоне возле поля посторонних лиц, Аргентину как минимум оштрафуют за фальсификацию документов и нарушение санитарного регламента.