Битва за 1/8 финала: Рублев сражается с американцем на US Open. LIVE

Рублев показал характер в первом розыгрыше на подаче Тиафо и выиграл непростой мяч. После этого россиянин заиграл с двойным рвением, видимо, почувствовав запах крови. Американец немного занервничал и позволил сопернику довести счет до 30:40 — брейк-поинт у Рублева!
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US Open. Мужчины. Третий круг. Рублев — Тиафо. ОНЛАЙН
Рублев отдал свою подачу сопернику! Тиафо повел во втором сете со счетом 5:3. Сейчас будет подавать на сет. У россиянина тем временем расклеилась игра, пошли глупые ошибки. Он апеллировал к судье, утверждая, что его что-то отвлекает, а также заменил ракетку. Но кажется, что в первую очередь надо справиться с нервами.
Рублев продолжает нервничать и допускать ошибки на ровном месте, отправляя мяч в аут. Счет 30:40 — у Тиафо брейк-поинт.
У Рублева шалят нервы. Он впервые в матче допустил двойную ошибку — 0:15. К счастью для россиянина, в следующем розыгрыше Тиафо слишком поверил в себя и ошибся у сетки — 15:15.
Рублев лишь однажды взял очко, а в остальном американец просто смял его на своей подаче. Счет во втором сете — 4:3, впереди Тиафо.
Тиафо опять начинает на своей подаче как сумасшедший. Скорость мяча достигает почти 220 км/ч, и Рублев не понимает, как это принимать. Счет уже 40:0.
С большим трудом и нервами Рублев все-таки забрал свою подачу! Счет во втором сете — 3:3. Еще никому не удалось сделать брейк в этой партии.
Рублев отправил мяч в аут — меньше, но тут же удачно вышел к сетке и отправил мяч в слепую зону соперника — ровно!
Рублев ошибся в ходе долгой перестрелки и послал мяч в сетку (30:30), но тут же собрался и выдал хорошую подачу (40:30). Тиафо старается не отставать и попадает точно по линии — 40:40. Кажется, нас снова ждет упорная борьба в концовке гейма.
Рублев все-таки заставил Тиафо отбить в сетку, а затем исполнил эйс — 30:15!
Рублев на подаче, но очки набирает Тиафо. Американец исполнил классный укороченный удар — 05:15.
Невероятный матч! Рублев все-таки не воспользовался своим шансом сделать брейк, допустил ошибку в атаке, а затем и сам Тиафо выдал эйс и завершил гейм в свою пользу! Счет во втором сете становится 3:2 — американец впереди.
Тиафо восстановил статус-кво, но тут же опять позволил Рублеву выйти вперед — не сумел принять мяч после очень сильного удара. Меньше у американца.
Рублев снова сравнял счет, и Тиафо заволновался — допустил двойную ошибку впервые в матче! Теперь у него меньше.
Рублев сравнял — 40:40! Однако тут же Тиафо выдал убийственную подачу на скорости больше 200 км/ч. Эйс — тут было без вариантов. Снова больше у американца.
Тиафо мощно начал на своей подаче и довел счет до 40:15, но Рублев теперь, кажется, твердо намерен побороться за брейк. Своими дерзкими атаками россиянин вынудил соперника ошибиться и отправить мяч в аут — 40:30.
Ух, как же нервно! Но Рублев все-таки забрал свою подачу после долгих качель больше-ровно. А если еще и вспомнить, что в этом гейме у его соперника был двойной брейк-поинт, то это вообще чудо. Счет во втором сете становится 2:2.
Уже в третий раз американец сравнял счет! Очень упорный гейм.
Тиафо и не думает сдаваться! Сумел сравнять счет, но Рублев снова вышел вперед, здорово пробив в дальний от соперника угол.
Каким-то чудом Рублев сравнивает счет — сначала попал смэшем (30:40), а затем включил отличную подачу, сравнял — и вот у него уже больше!
Ох, что творится! Тиафо прибавляет прямо на глазах и буквально гоняет Рублева. Счет уже 15:40 — у американца двойной брейк-поинт!
Рублев начинает на своей подаче неудачно: Тиафо спокойно принял мяч, а потом организовал отличную атаку и перехитрил россиянина — 0:15.
Тиафо позволил Рублеву лишь раз переиграть себя в этом гейме и забрал свою подачу. Счет во втором сете становится 2:1 в пользу американца.
Идет подача Тиафо, и кажется, что здесь снова будет под ноль. Американец невероятно быстро довел счет до 40:0. Рублев пытается рисковать, чтобы переломить ход розыгрыша, но ошибается.
А вот и ответочка от Рублева! Он тоже забирает свою подачу под ноль. Игра проходит будто вообще без защиты. Счет во втором сете — 1:1.
Стартовал второй сет! И сразу же Тиафо мощнейшим образом врывается в игру: он забрал первый гейм под ноль за какую-то минуту!
Рублев победил в первом сете! Сделал важный брейк в самом начале, а затем уверенно забрал все свои подачи. Потрясающее хладнокровие. При этом за матчем смотреть весьма интересно — оба соперника не стесняются играть в атаку.
Итак, Рублев подает на сет! Сразу исполнил эйс (15:0), затем после короткого обмена ударами пробил навылет (30:0) и быстро довел дело до тройного сетбола (40:0).
Кажется, теннисисты под конец партии устали и начали разыгрывать все по-быстрому. Вот и Тиафо в скоростном стиле забрал свою подачу, хотя и не под ноль, позволив Рублеву один раз набрать очко. Счет в первом сете — 5:4, впереди россиянин.
Мощнейший ответ от Рублева! Взял свою подачу за 50 секунд под ноль! Гений. Счет в первом сете — 5:3 в пользу россиянин.
Тиафо уверенно забрал свою подачу, позволив Рублеву лишь один раз набрать очки. Счет в первом сете становится 4:3 — впереди по-прежнему россиянин.
Ничего себе! То ли Тиафо разозлился, то ли Рублев решил отдохнуть. Как бы там ни было, американец просто разносит россиянина на своей подаче — счет очень быстро дошел до 40:0.
Рублев демонстрирует отличную подачу и заставляет Тиафо раз за разом ошибаться по длине. Россиянин быстро и уверенно забирает гейм на своей подаче, а счет в первом сете становится 4:2 в его пользу.
Россиянин исполнил красивый эйс! 15:15. И тут же Рублев вынудил соперника ошибиться и отбить в сетку — 30:15.
Рублев подал, но Тиафо принял мяч образцово-показательно, а затем еще и подошел к сетке и добил. 0:15!
Американец все-таки собрался и забрал свою подачу. Эйс и хитрый укороченный удар ему в этом помогли. Браво! Счет в первом сете 3:2 — по-прежнему в пользу Рублева.
30:30! Какая упорная борьба — очень долго обменивались ударами теннисисты, но в конце концов Тиафо устал и попал в сетку.
Американец неожиданно попал точно по линии, хотя казалось, что мяч пойдет в аут — 15:15. А затем еще и Рублев неудачно сыграл на приеме — 30:15!
Тиафо на подаче, но Рублев активно срывает все его планы. Только что россиянин спокойно принял мяч, завязалась «перестрелка», в которой хладнокровнее и точнее был Рублев. 0:15!
Ух, нервно! Рублев вытащил этот гейм, хотя и позволил сопернику заработать брейк-поинт! Теперь счет в первом сете 3:1 в пользу россиянина.
Больше у Рублева! Американец занервничал и ошибся на приеме.
Ровно, 40:40! Рублев собрался и зарядил такую подачу, что Тиафо не смог ее принять.
Охохо, что творится! Тиафо неожиданно наладил отличный прием и вышел вперед — 30:40. Теперь уже американец может сделать брейк!
Рублев мощной подачей заставил Тиафо слабо отбить мяч и легко завершил розыгрыш в свою пользу — 15:0. Однако в следующей же атаке россиянин слишком перемудрил и отправил мяч в аут.
ДА! Рублев сделал брейк! Счет в первом сете — 2:1 в пользу россиянина, и сейчас будет его подача.
Рублев неожиданно ошибся и попал в сетку в простой ситуации — 15:30. Однако россиянин сразу исправился и в следующем розыгрыше отправил мяч в недосягаемый для Тиафо угол — 15:40. У Рублева есть двойной брейк-поинт!
Тиафо снова на подаче, но пока это не приносит ему никакой радости. Рублев шикарно принимает мяч и отправляет обратно навылет — счет уже 0:30.
Ух, какой шикарный эйс! Рублев забирает свою подачу. Счет в первом сете — 1:1.
Тиафо сумел быстро сравнять счет, отлично атаковав после приема, — 15:15. Рублев тут же дерзко отвечает, заставляя американца отбивать мяч в сетку, и быстро доводит преимущество до 40:15!
Рублев на подаче! И сразу выходит вперед — 15:0. Тиафо не справился с подачей и отразил мяч в сетку.
Рублев отбил мяч в аут, и Тиафо повел 40:15, а следующей подачей завершил гейм в свою пользу. Счет в первом сете 1:0 в пользу американца.
30:15 — Тиафо вышел вперед! Американец очень активно сыграл на своей подаче, грамотно подошел к сетке и пробил в недосягаемый угол.
Матч начался! Тиафо подал, но сам же ошибся и позволил Рублеву повести 15:0. Однако во второй раз американец подал куда точнее и мощнее, так что россиянин не справился — 15:15.
В первом круге Рублев одолел хорвата Иво Карловича (3-0), а во втором — испанца Педро Мартинеса-Портеро (3-1). Что касается Тиафо, то он справился в первом матче с американцем Кристофером Юбэнксом (3-1), а во втором — с аргентинцем Гидо Пельей (3-0).
По итогам жеребьевки первым на подаче будет Тиафо.
We aren't done yet, folks!— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2021
Andrey Rublev Frances Tiafoe pic.twitter.com/zB3Xj5QCVM
Теннисисты уже на корте! Короткая разминка — и мы начинаем.
Доброе утро всем любителям тенниса! В третьем круге Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке встречаются седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублев и американец Фрэнсис Тиафо (50-й номер в рейтинге ATP).