В седьмой день Паралимпиады комплекты наград будут разыграны в соревнованиях по теннису на колясках, баскетболу на колясках, настольному теннису, плаванию, волейболу сидя, стрельбе, голболу, футболу, конному спорту, велоспорту, легкой атлетике, бочча и стрельбе из лука
Битва за 58 комплектов наград: Россия начала день с золота. LIVE
Михаил Асташов завоевал золотую медаль в шоссейной гонке с раздельным стартом
Российский велосипедист Михаил Асташов на Паралимпиаде в Токио — 2020Reuters
И еще одно золото у сборной России! Очень насыщенное начало вторника, с этим сложно спорить.
Российский легкоатлет Антон Кулятин выиграл золотую медаль в беге на дистанции 1 500 метров для спортсменов с нарушением зрения.
Кулятин преодолел дистанцию за 3 минуты 54,04 секунды. Втором стал представитель Туниса Руай Жебабли, замкнул тройку лидеров австралиец Джарид Клиффорд.
Также в копилке российской команды оказалась бронза.
Российский легкоатлет Федор Рудаков стал третьим в беге на дистанции 1 500 метров для слепых и слабовидящих.
Первое место занял бразилец Ельцин Жак, установивший новый мировой рекорд (3 минуты 57,60 секунды). Серебряную медаль завоевал японец Синя Вада.
И начинаем мы наше утро с приятных новостей! А точнее — с золотой медали!
Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в шоссейной гонке с раздельным стартом.
Асташов преодолел дистанцию 16 км за 24 минуты 53,37 секунды. Он выступает в классе С1, куда входят спортсмены с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и наиболее тяжелыми неврологическими нарушениями. Второе место занял американец Аарон Кит (24.55,40), третьим финишировал пятикратный паралимпийский чемпион из Германии Михаэль Тойбер (24.58,67).
Российский велосипедист Михаил Асташов на Паралимпиаде в Токио — 2020Reuters
В седьмой день Паралимпийских игр в Токио будут разыграны 58 комплектов наград. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию всех основных событий.