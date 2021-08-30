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Олимпиада 2020

Битва за 58 комплектов наград: Россия начала день с золота. LIVE

Михаил Асташов завоевал золотую медаль в шоссейной гонке с раздельным стартом

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Российский велосипедист Михаил Асташов на Паралимпиаде в Токио — 2020

Российский велосипедист Михаил Асташов на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
В последний день лета на Паралимпийских играх в Токио разыгрываются 58 комплектов наград. Михаил Асташов выиграл золотую медаль в шоссейной гонке с раздельным стартом. Федор Рудаков стал бронзовым призером в беге на дистанции 1 500 метров для слепых и слабовидящих. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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04:35

В седьмой день Паралимпиады комплекты наград будут разыграны в соревнованиях по теннису на колясках, баскетболу на колясках, настольному теннису, плаванию, волейболу сидя, стрельбе, голболу, футболу, конному спорту, велоспорту, легкой атлетике, бочча и стрельбе из лука

04:20

И еще одно золото у сборной России! Очень насыщенное начало вторника, с этим сложно спорить.

Российский легкоатлет Антон Кулятин выиграл золотую медаль в беге на дистанции 1 500 метров для спортсменов с нарушением зрения.

Кулятин преодолел дистанцию за 3 минуты 54,04 секунды. Втором стал представитель Туниса Руай Жебабли, замкнул тройку лидеров австралиец Джарид Клиффорд.

04:15

Также в копилке российской команды оказалась бронза.

Российский легкоатлет Федор Рудаков стал третьим в беге на дистанции 1 500 метров для слепых и слабовидящих.

Первое место занял бразилец Ельцин Жак, установивший новый мировой рекорд (3 минуты 57,60 секунды). Серебряную медаль завоевал японец Синя Вада.

04:10

И начинаем мы наше утро с приятных новостей! А точнее — с золотой медали!

Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в шоссейной гонке с раздельным стартом.

Асташов преодолел дистанцию 16 км за 24 минуты 53,37 секунды. Он выступает в классе С1, куда входят спортсмены с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и наиболее тяжелыми неврологическими нарушениями. Второе место занял американец Аарон Кит (24.55,40), третьим финишировал пятикратный паралимпийский чемпион из Германии Михаэль Тойбер (24.58,67).

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Российский велосипедист Михаил Асташов на Паралимпиаде в Токио — 2020

Российский велосипедист Михаил Асташов на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
04:00

В седьмой день Паралимпийских игр в Токио будут разыграны 58 комплектов наград. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию всех основных событий.

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