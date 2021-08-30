Битва за 58 комплектов наград: Россия начала день с золота. LIVE

И еще одно золото у сборной России! Очень насыщенное начало вторника, с этим сложно...

04:20

И еще одно золото у сборной России! Очень насыщенное начало вторника, с этим сложно спорить.

Российский легкоатлет Антон Кулятин выиграл золотую медаль в беге на дистанции 1 500 метров для спортсменов с нарушением зрения.

Кулятин преодолел дистанцию за 3 минуты 54,04 секунды. Втором стал представитель Туниса Руай Жебабли, замкнул тройку лидеров австралиец Джарид Клиффорд.