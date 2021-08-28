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Спорт

Трагедия повторилась спустя 20 лет: вратарь погиб на поле после столкновения

28 августа 2001 после матча «Анжи» — ЦСКА погиб вратарь Сергей Перхун

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Александр Шишмарев

Александр Шишмарев

ФК «Красная Звезда»
Вратарь любительской команды «Красная Звезда» из города Советска погиб во время тренировочной игры после столкновения с нападающим. Врачам не удалось спасти жизнь футболиста. Ровно 20 лет назад, день в день, скончался вратарь ЦСКА Сергей Перхун, который получил смертельную травму во время матча «Анжи» — ЦСКА.

Что произошло

Футболист «Красной Звезды» из города Советска Александр Шишмарев умер прямо во время матча на стадионе «Балтика» в Калининграде. Об этом сообщила на своем сайте Калининградская областная Федерация футбола.

Вратарь Шишмарев неудачно столкнулся с футболистом и потерял сознание. На место инцидента прибыла скорая, врачи в течение часа пытались спасти жизнь вратаря, однако он скончался.

«В столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь команды гостей Александр Шишмарев. Помощь, оперативно оказанная врачом «Балтики-М», не помогла. Все футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра», — заявили в федерации и пообещали взять все расходы по организации похорон.

Это случилось во время тренировочного спарринга между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» (Советск).

Точная причина смерти вратаря прока не сообщается.

«Это произошло во время тренировочного спарринга между любительскими командами «Красной звездой» и молодежной «Балтикой». В один момент произошло единоборство, стык. Александр получил удар в область шеи от соперника, который влетел в него на скорости. На матче присутствовали наши врачи, одни из лучших в регионе. Они оперативно вышли на поле, но не смогли ничего сделать. Врачи скорой помощи в течение часа пытались привести Александра в порядок, но в машине скорой он, к сожалению, умер», — сказал руководитель пресс-службы «Балтики» Сергей Кандалов «Спорт-Экспрессу».

Также Кандалов отметил, что «Балтика» поможет семье погибшего вратаря и окажет необходимое содействие в организации похорон.

Трагическое совпадение

По стечению обстоятельств, эта трагедия день в день совпала с другой страшной датой российского футбола: ровно 20 лет назад скончался вратарь ЦСКА Сергей Перхун, который получил смертельные травмы в матче с махачкалинским «Анжи».

18 августа 2001 года в Махачкале состоялся матч 22-го тура чемпионата России между «Анжи» и ЦСКА. Эта игра стала 13-й для Перхуна в составе армейцев в рамках РПЛ.

На 78-й минуте матча при счете 0:0 последовала длинная передача в сторону ворот ЦСКА, вратарь вышел за пределы штрафной площадки и столкнулся с форвардом соперников Будуном Будуновым. Оба были немедленно госпитализированы, хотя игроки находились в сознании. Позже врачи «армейцев» рассказывали, что Перхун полностью ориентировался в пространстве и максимум, что у него заподозрили — сотрясение мозга.

Вратарь собирался отправиться вместе с командой в Москву, но ему стало плохо по дороге в аэропорт, в машине у вратаря остановилось сердце, но врачи ЦСКА сумели реанимировать Перхуна. Машину развернули в больницу, где у него еще дважды останавливалось сердце. Вратаря подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но он уже впал в состояние глубокой комы. Следующим утром у Перхуна диагностировали ушиб первой степени и массивный отек мозга.

Игрока перевезли в Москву, но врачи ничего поделать не смогли. Так и не выйдя из комы Перхун скончался 28 августа. Официальное заключение врачей о причине смерти гласило: «Остановка мозгового кровотока с последовавшей за этим гибелью клеток головного мозга».

Одна из дочерей Перхуна — Анастасия — 10 сентября 2016 года на новом стадионе ЦСКА перед матчем-открытием исполнила государственный гимн России.

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