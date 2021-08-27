Золото и еще три медали: Россия зажигает в четвертый день Паралимпиады. LIVE

На Паралимпийских играх в Токио в четвертый соревновательный день разыгрываются 56 комплектов наград. Россиянин Александр Яремчук завоевал золото в беге на дистанции 1500 метров в классе T46. Эта медаль высшей пробы стала десятой для России на Паралимпиаде в Токио. Также Александр Костин стал третьим на дистанции 5000 м в классе T13, а Надежда Пушпашева и Раиса Чебаника взяли по бронзе на турнире по настольному теннису. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий дня.
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Еще одна медаль в настольном теннисе у России! Раиса Чебаника уступила украинке Марине...
07:50
Еще одна медаль в настольном теннисе у России! Раиса Чебаника уступила украинке Марине Литовченко в полуфинале Паралимпиады (0-3 по партиям — 3:11, 8:11, 2:11) и не попала в финал, но зато получила бронзовую награду. Спортсменки выступали в классе 6, к нему относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.
Поздравляем Чебанику с этой медалью! Спортсменке 57 лет, и она уже является паралимпийской чемпионкой — свое золото россиянка завоевала в Лондоне-2012.
Россиянин Баир Шигаев одолел малазийца Виро Джулина со счетом 136:126 в 1/16 финала турнира...
07:45
Россиянин Баир Шигаев одолел малазийца Виро Джулина со счетом 136:126 в 1/16 финала турнира по блочному луку.
Сегодня еще состоятся соревнования в миксте в категории W1: в команде каждой страны по два участника — мужчина и женщина. Сборная России в составе Елены Крутовой и Алексея Леонова сразится с командой Японии. Матч начнется в 11.30 мск.
Прямо сейчас Россия занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады : в ее активе...
07:40
Прямо сейчас Россия занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады: в ее активе десять золотых, семь серебряных и 12 бронзовых медалей. Первое место занимает Китай (20-12-17), второе — Великобритания (12-11-12).
Надежда Пушпашева взяла бронзу паралимпийского турнира по настольному теннису в классе 2...
07:30
Надежда Пушпашева взяла бронзу паралимпийского турнира по настольному теннису в классе 2, к нему относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата. Россиянка уступила китаянке Цзин Лю в полуфинале со счетом 1-3 (8:11, 4:11, 11:8, 5:11).
Теперь Ли примет участие в матче за золото 30 августа, но и Пушпашева не осталась с пустыми руками: бронза — это тоже замечательно! Тем более что Пушпашева — самый возрастной член сборной России на этих Паралимпийских играх в Токио, ей 61 год. Браво!
В данный момент проходят личные соревнования мужчин по стрельбе из блочного лука. В...
07:20
В данный момент проходят личные соревнования мужчин по стрельбе из блочного лука. В 1/16 финала россиянин Наиль Гатин одолел британца Нэйтана Маккина (142:138), а прямо сейчас на этой же стадии Баир Шигаев сражается с малазийцем Виро Джулином и ведет со счетом 109-100.
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Российский лучник Наиль Гатин на Паралимпиаде в Токио — 2020
Reuters
Первый комментарий Александра Костина , который завоевал бронзу в беге на 5 000 метров...
07:10
Первый комментарий Александра Костина, который завоевал бронзу в беге на 5 000 метров среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения.
«В финале показал все, что мог, — цитирует 26-летнего легкоатлета ТАСС. — Тяжело было добежать до самого последнего круга, а на последнем ты просто выдаешь финиш и не думаешь о ни о чем. Даже отключаешься и выдаешь все, что у тебя осталось. Выступать в такую жару очень тяжело: с каждым километром тело нагревалось, было все тяжелее и тяжелее, но я справился».
Спортсмен-ведущий Юрий Клопцов, который сопровождал Костина на дистанции, отметил, что ему было бежать еще сложнее, поскольку одежда «лидеров» в Токио тяжелее и плотнее, чем обычно.
«Жилетки у «лидеров» бывают полегче, а здесь они перемудрили что-то — внутри «баня». Вчера все видели, что случилось с «лидером» Федора Рудакова (этот бегун в пятницу не сумел завершить забег на 5 000 метров для слепых и слабовидящих из-за падения сопровождающего, которому стало плохо из-за жары. — «Газета.Ru»). Сегодня я был чуть покрепче, хотя было тяжело — жара и солнце. Даже ноги не так болят, как голова и тело, но добежал, довел до медали, вроде бы помог», — подытожил Клопцов.
Александр Яремчук дал первый комментарий после сегодняшней победы в беге на дистанции 1500...
07:00
Александр Яремчук дал первый комментарий после сегодняшней победы в беге на дистанции 1500 м в классе Т46 — среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
«Ощущения непередаваемые — это мои первые летние Игры (раньше россиянин выступал в биатлоне, и в Сочи-2014 занял пятое место. — «Газета.Ru»). После перехода в легкую атлетику я выиграл чемпионат Европы, отобрался на Игры в Рио-де-Жанейро — 2016, куда нас не пустили. Сейчас отобрался в Токио, и все прошло хорошо, а следующий заход — Париж-2024», — цитирует Яремчука ТАСС.
Также паралимпийский чемпион признался, что равняется в своей карьере на футболиста Криштиану Роналду, который накануне вечером перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
«Утром увидел новости о его трансфере в Instagram. Криштиану — пример трудолюбия, столько лет, а он в форме, в какой ни один игрок в его годы не играл. За его трудолюбием невозможно не следить. И я буду бегать, пока здоровье есть», — подытожил Яремчук.
Еще раз поздравляем нашего бегуна с первой золотой паралимпийской медалью в карьере!
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Российский легкоатлет Александр Яремчук на Паралимпиаде в Токио — 2020
Reuters
Россиянка Анна Кулинич-Сорокина стала пятой в соревнованиях по метанию копья в классе...
06:45
Россиянка Анна Кулинич-Сорокина стала пятой в соревнованиях по метанию копья в классе F13. Ее лучший результат — 37,48 м. Победу одержала узбекистанка Нозимахон Каюмова с результатом 42,59 м. Поздравляем!
Настольный теннис . Прямо сейчас россиянка Надежда Пушпашева играет в полуфинале...
06:30
Настольный теннис. Прямо сейчас россиянка Надежда Пушпашева играет в полуфинале с китаянкой Жинг Лью и ведет
Впереди еще полуфиналы с участием россиянок Маляк Алиевой, Раисы Чебаники и Виктории Сафоновой. Желаем всем спортсменкам пробиться в финал!
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Российская теннисистка Виктория Сафонова на Паралимпиаде в Токио — 2020
Reuters
Россиянка Елена Прокофьева пробилась в финал паралимпийского турнира по настольному...
06:15
Россиянка Елена Прокофьева пробилась в финал паралимпийского турнира по настольному теннису, где сразится за золото с француженкой Леа Ферне!
В полуфинале 50-летняя Прокофьева одолела спортсменку из Гонконга Вон Тинтин со счетом 3-1 ( 9:11, 11:5, 11:6, 11:8). Теннисистка выступает в классе 11, к которому относятся лица с интеллектуальными нарушениями.
Финал начнется в 10.30 мск.
Продолжается турнир рапиристов в фехтовании на колясках. На предварительном раунде...
06:00
Продолжается турнир рапиристов в фехтовании на колясках. На предварительном раунде россиянин Никита Нагаев победил итальянца Маттео Бетти (5:4), турка Хакана Аккайю (5:3), иракца Зайнулабдина Аль-Мадхури (5:2) и потерпел только одно поражение — от венгра Ричарда Освата (1:5).
В самом разгаре турнир по дзюдо. В категории до 73 кг россиянин Василий Кутуев...
05:45
В самом разгаре турнир по дзюдо. В категории до 73 кг россиянин Василий Кутуев в четвертьфинале одолел японца Такамасу Нагаи (10:0 — иппон) и в полуфинале встретится с узбекистанцем Ферузом Саидовым.
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Дзюдо на Паралимпиаде в Токио — 2020
Reuters
Стартовали индивидуальные соревнования по бочча — игре на точность, в которой...
05:35
Стартовали индивидуальные соревнования по бочча — игре на точность, в которой спортсмен должен расположить свои шары (красные или синие) ближе к белому шару (джеку) по сравнению с шарами противника, при этом разрешается выбивать своим мячом мячи соперника. Это напоминает керлинг.
В первом матче между собой встретились два россиянина — Михаил Гутник и Ольга Долгова, которая одержала победу со счетом 3:1.
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Игра в бочча на Паралимпиаде в Токио — 2020
Reuters
В данный момент идет борьба за медали в женском метании копья, класс F13. От России...
05:25
В данный момент идет борьба за медали в женском метании копья, класс F13. От России здесь выступает Анна Кулинич-Сорокина. После двух попыток у нее четвертый результат. Впереди еще четыре броска.
Завершилась квалификация в командном спринте в велотреке. К сожалению, российская...
05:20
Завершилась квалификация в командном спринте в велотреке. К сожалению, российская команда в составе Сергея Пудова, Михаила Асташова и Арслана Гильмутдинова заняла лишь восьмое место из девяти и не пробилась в медальные заезды: для этого надо было попасть в топ-4.
В фехтовании на колясках стартовали индивидуальные соревнования на рапирах .
05:05
В фехтовании на колясках стартовали индивидуальные соревнования на рапирах.
Россиянин Альберт Камалов одолел на предварительном этапе украинца Антона Дацко (5:4), итальянца Марко Чиму (5:0), бразильца Джовани Гиссона (5:1), поляка Адриана Кастро (5:1) и японца Мичинобу Фуджиту (5:2). Он не потерпел пока ни одного поражения. С такими успехами можно замахнуться и на золото.
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Фехтование на Паралимпиаде в Токио — 2020
Reuters
Есть первое золото дня! Александр Яремчук стал паралимпийским чемпионом в беге...
04:51
Есть первое золото дня! Александр Яремчук стал паралимпийским чемпионом в беге на дистанции 1500 метров в классе T46!
Это уже десятая золотая медаль России на этих Паралимпийских играх. Серебро завоевал болгарин Христиан Стоянов, а бронзу — Давид Емонг из Уганды.
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Российский бегун Александр Яремчук на Паралимпиаде в Токио — 2020
Reuters
Паралимпийский комитет России поздравил Александра Костина с бронзовой медалью, которую тот...
04:50
Паралимпийский комитет России поздравил Александра Костина с бронзовой медалью, которую тот завоевал в беге на 5000 м в классе Т13, побив свой личный рекорд. Мы присоединяемся!
Сегодня паратлеты сборной России примут участие в 14 видах спорта.
04:45
Сегодня паратлеты сборной России примут участие в 14 видах спорта.
Легкая атлетика:
Бег 5000 м, класс Т13 — Александр Костин (уже выиграл бронзу)
Бег 1500м, Т46 — Александр Яремчук
Бег 200м, Т38 — Маргарита Гончарова
Метание копья, класс F13 — Анна Кулинич-Сорокина
Бег 100м, Т38 — Хетаг Хинчагов
Метание клаба, F32 — Алексей Чуркин
Бег 1500м, Т13 — Вероника Зотова и Елена Паутова
Толкание ядра, F37 — Ирина Вертинская
Бег 5000м, Т54 — Алексей Быченок
Бег 400м, Т47— Анастасия Соловьева
Велоспорт. В командном спринте на треке примут участие россияне Сергей Пудов, Михаил Асташов и Арслан Гильмутдинов.
Конный спорт. В командных соревнованиях примут участие Владислав Колосов, Наталья Мартьянова, Юлия Полякова и Владислав Пронский.
Дзюдо. Здесь выступят Ольга Позднышева (весовая категория до 63 кг), Василий Кутуев (до 73 кг), Наталья Овчинникова (до 57 кг).
Плавание. Россияне поборются в восьми медальных заплывах.
100м вольный стиль S10 — Дмитрий Бартасинский, Дмитрий Григорьев и Артем Исаев
100м брасс SB5 — Андрей Граничка, Юрий Лучкин
150м комплексное плавание SM4 — Максим Емельянов, Роман Жданов
100м вольный стиль S10 — Анастасия Гонтарь
100м на спине S11 — София Поликарпова, Анастасия Шевченко
200м комплексное плавание SM8 — Мария Павлова
150м комплексное плавание SM4 — Наталия Буткова, Зоя Щурова
Эстафета 4х100м вольный стиль S14 — сборная России
Фехтование на колясках. Россияне сразятся за медали в поединках на рапирах.
Категория А, мужчины: Никита Нагаев и Артур Юсупов
Категория В, мужчины: Альберт Камалов и Александр Кузюков
Категория А, женщины: Алена Евдокимова и Евгения Сычева
Категория В, женщины: Людмила Васильева и Ирина Мишурова
Стрельба из лука.
Блочный лук — Наиль Гатин и Баир Шигаев.
Микст, категория W1 — Елена Крутова и Алексей Леонов.
Триатлон.
Михаил Колмаков примет участие в соревнованиях в классе PTS4, Вероника Габитова – в PTS2, а Ксения Выборных с ведущей Аленой Зубовой — в PTVI.
Бочча. Индивидуальные соревнования.
Михаил Гутник и Ольга Долгова выступят в классе ВС1.
Диана Цыплина и Дмитрий Козьмин — в ВС2.
Александр Легостаев — в ВС3.
Сергей Сафин, Иван Фролов, Дарья Адонина — в ВС4.
Волейбол сидя. Женская сборная России стартует на групповом этапе матчем с командой Китая.
Голбол. Женская сборная России проведет третий матч в группе — против Израиля.
Теннис на колясках. В индивидуальных соревнованиях Россию представят Людмила Бубнова и Виктория Львова.
Алексей Чувашев будет соревноваться в мужских одиночках PR1.
Екатерина Мошковская, Анна Пискунова, Евгений Борисов, Антон Воронов и Евгений Терехов выступят в составе четверки распашной с рулевым.
В четвертый соревновательный день Паралимпиады пройдут соревнования по 19 видам спорта. А...
04:30
В четвертый соревновательный день Паралимпиады пройдут соревнования по 19 видам спорта. А медали будут разыграны в семи — настольном теннисе, паратриатлоне, пауэрлифтинге, фехтовании на колясках, плавании, дзюдо, легкой атлетике, стрельбе из лука и велотреке. Всего на кону — 56 комплектов наград.
Очень быстро у нас появилась первая медаль дня! Александр Костин завоевал бронзу Паралимпиады...
04:15
Очень быстро у нас появилась первая медаль дня! Александр Костин завоевал бронзу Паралимпиады в беге на 5000 метров среди спортсменов с нарушением зрения (T13). Ему помог спортсмен-ведущий Юрий Клопцов.
Россиянин установил свой личный рекорд, пробежав дистанцию за 14 минут 37,42 секунды. Золото взял испанец Ясин Ухдади (14:34,13), а серебро — австралиец Джарид Клиффорд (14:35,52). Поздравляем!
На Паралимпийских играх в Токио проходит четвертый соревновательный день...
04:00
На Паралимпийских играх в Токио проходит четвертый соревновательный день. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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