Золото и еще три медали: Россия зажигает в четвертый день Паралимпиады. LIVE

Первый комментарий Александра Костина , который завоевал бронзу в беге на 5 000 метров...

07:10

Первый комментарий Александра Костина, который завоевал бронзу в беге на 5 000 метров среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения.

«В финале показал все, что мог, — цитирует 26-летнего легкоатлета ТАСС. — Тяжело было добежать до самого последнего круга, а на последнем ты просто выдаешь финиш и не думаешь о ни о чем. Даже отключаешься и выдаешь все, что у тебя осталось. Выступать в такую жару очень тяжело: с каждым километром тело нагревалось, было все тяжелее и тяжелее, но я справился».

Спортсмен-ведущий Юрий Клопцов, который сопровождал Костина на дистанции, отметил, что ему было бежать еще сложнее, поскольку одежда «лидеров» в Токио тяжелее и плотнее, чем обычно.

«Жилетки у «лидеров» бывают полегче, а здесь они перемудрили что-то — внутри «баня». Вчера все видели, что случилось с «лидером» Федора Рудакова (этот бегун в пятницу не сумел завершить забег на 5 000 метров для слепых и слабовидящих из-за падения сопровождающего, которому стало плохо из-за жары. — «Газета.Ru»). Сегодня я был чуть покрепче, хотя было тяжело — жара и солнце. Даже ноги не так болят, как голова и тело, но добежал, довел до медали, вроде бы помог», — подытожил Клопцов.