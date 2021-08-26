Россия громит Японию на Паралимпиаде в Токио. LIVE

Печально для нас закончились соревнования в мужской гонке с раздельным стартом...

09:00

Печально для нас закончились соревнования в мужской гонке с раздельным стартом на 1000 м в классе С1-С3. Долгое время лидировал с лучшим временем россиянин Михаил Асташов, который даже побил предыдущий мировой рекорд. Однако неожиданно сразу три других спортсмена показали результат лучше, не только лишив россиянина рекордного достижения, но и вытеснив его с пьедестала.

В итоге тройка призеров выглядит так: китаец Жангу Ли — золото, француз Александр Лет - серебро, британец Джеко Гасс — бронза. Михаил Асташов остался на четвертом месте. Тем не менее поздравляем всех призеров!