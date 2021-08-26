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Олимпиада 2020

Россия громит Японию на Паралимпиаде в Токио. LIVE

Мужская сборная России по волейболу сидя сражается с Японией на Паралимпийских играх

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В Токио продолжается Паралимпиада, после двух соревновательных дней сборная России идет на третьем месте в медальном зачете. Мужская сборная страны играет с японцами на групповом этапе по волейболу сидя. Велосипедист Михаил Асташов установил мировой рекорд в гонке с раздельным стартом на 1000 м в классе С1, однако он продержался недолго: три других спортсмена превзошли его результат и отобрали достижение. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.
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09:00

Печально для нас закончились соревнования в мужской гонке с раздельным стартом на 1000 м в классе С1-С3. Долгое время лидировал с лучшим временем россиянин Михаил Асташов, который даже побил предыдущий мировой рекорд. Однако неожиданно сразу три других спортсмена показали результат лучше, не только лишив россиянина рекордного достижения, но и вытеснив его с пьедестала.

В итоге тройка призеров выглядит так: китаец Жангу Ли — золото, француз Александр Лет - серебро, британец Джеко Гасс — бронза. Михаил Асташов остался на четвертом месте. Тем не менее поздравляем всех призеров!

08:45

Во втором сете мужская сборная Японии по волейболу силя оказала России достойное сопротивление, но наши паралимпийцы все равно оказались сильнее — 25:17.

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Матч Россия — Япония по волейболу сидя на Паралимпиаде в Токио — 2020

Матч Россия — Япония по волейболу сидя на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
08:40

Легкая атлетика. Россияне Андрей Вдовин и Чермен Кобесов заняли вторые места в квалификации в беге на 100 м в классе Т37 в своих группах. Оба паратлета попали в финал, где поборются за золото.

Роман Тарасов стал вторым на 100 м в классе Т12.

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Легкая атлетика на Паралимпиаде в Токио — 2020

Легкая атлетика на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
08:20

Волейбол сидя. Россия выиграла первый сет у Японии с разгромным счетом 25:6. Во второй партии пока 2:2.

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Российский волейболист Сергей Поздеев на Паралимпиаде в Токио — 2020

Российский волейболист Сергей Поздеев на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
08:10

Российский велосипедист Арслан Гильмутдинов проехал 1000 м за 1:15,691 минуты и пока занимает пятое место. Впереди выступление 11 участников. Лидирует по-прежнему наш Михаил Асташов!

08:00

Начались соревнования по волейболу сидя. Мужская сборная России стартует матчем против Японии в 08.00 мск.

07:50

Россиянин Михаил Асташов установил новый мировой рекорд в мужской гонке с раздельным стартом на 1000 м в классе С1! Он преодолел эту дистанцию за 1:10,450 минуты, а предыдущий рекорд в С1 принадлежал китайцу Жангу Ли — 1:11,166.

В данный момент Асташов занимает первую строчку, но впереди еще выступление 12 велосипедистов.

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Российский велосипедист Михаил Асташов на Паралимпиаде в Токио — 2020

Российский велосипедист Михаил Асташов на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
07:40

В стрельбе из лука проходит квалификация в личных соревнованиях.

Степанида Артахинова стала второй в стрельбе из блочного лука. Россиянка набрала 693 балла (это ее лучший результат в сезоне) и проиграла лидирующей британке Джессике Стреттон всего одно очко.

Маргарита Сидоренко заняла пятое место в квалификации стрельбы из классического лука (605 баллов против 642-х у лидирующей китаянки Чуньян Ву).

Алексей Леонов набрал 612 баллов и занял последнее, 12-е место в классе W1. Елена Крутова в этом же классе стала десятой из 12-ти, набрав 567 баллов.

Впереди еще два квалификационных турнира: по блочному луку, где примут участие россияне Наиль Гатин и Баир Шигаев, а также по классическому луку, где от нашей страны выступят Антон Зяпаев, Бато Цыдендоржиев и Кирилл Смирнов. Эти соревнования начнутся в 08.00 мск.

07:25

Плавание. Дмитрий Черняев и Игорь Плотников заняли третье и четвертое место соответственно в квалификации на 50 м баттерфляем в классе S5. Надежда на медали в финале есть.

07:15

Плавание. Валерия Шабалина стала первой в своей группе во время квалификации на 200 м вольным стилем в классе S14. У россиянки уже есть золото Паралимпиады Токио-2020 — видимо, сегодня она пойдет за вторым. Финальный заплыв начнется в 11.35 мск.

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Илья Питалев/РИА «Новости»
07:00

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах разгромила Ирак (45:29) на групповом этапе командного турнира. Следующий поединок — против Италии.

06:45

Российские пловцы Вячеслав Емельянцев и Михаил Кулябин заняли третье и четвертое место в квалификации на 200 м вольным стилем в классе S14. В финале можно будет бороться хотя бы за бронзу.

06:30

Легкая атлетика. В квалификации на 200 м в классе T37 россиянка Елена Третьякова заняла пятое место из пяти, хотя и показала свой лучший результат в сезоне.

Еще одна россиянка Виктория Сланова, которая выступала на этой же дистанции, но в другой квалификационной группе, стала четвертой и побила свой личный рекорд (28,56 секунды). При этом она также пробилась в финал, где может претендовать на медаль! Этот забег состоится примерно в 13.16 мск.

«Я преодолела на старте мандраж, постаралась отбросить все волнение, — рассказала Сланова в эфире «Матч ТВ». — Даже немножко улучшила свое время. Теперь надо будет поработать в финале, чтобы быть в призах. Хотя бы. Утренняя сессия очень рано? Мы стараемся вовремя ложиться, чтобы высыпаться. К сожалению, по прилете было тяжело засыпать, была акклиматизация».

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Легкая атлетика на Паралимпиаде в Токио — 2020

Легкая атлетика на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
06:20

Плавание. Павел Куклин стал лишь четвертым из пяти спортсменов в своей попытке на 100 м брассом в классе S8. Однако лидеру он проиграл меньше двух секунд — в паралимпийском плавании это не так уж много.

06:10

Что-то случилось с Натальей Чебаковой. У российской метательницы диска нет ни одной отметки за бросок (NM) — она допустила шесть заступов! Жаль, что не получилось побороться за медаль.

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05:55

Эх, как обидно! Российский велосипедист Сергей Пудов оказался пятым по итогам квалификации в индивидуальном пасьюте на 4000 м в классе С4. Всего одной строчки ему не хватило, чтобы попасть в финал за бронзу.

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05:45

В фехтовании на колясках стартовали командные турниры. Мужская сборная России уступила команде Китая (38:45) в первом матче группового этапа, однако во втором прямо сейчас обыгрывает Ирак (23:14).

Женская сборная России оказалась сильнее Польши (44:31), а в следующем матче ей предстоит сразиться с командой Гонконга (07.30 мск).

05:30

Дзюдо. Россиянка Виктория Потапова одолела немку Кармен Брюссиг (оценка ваза-ари) в 1/16 финала.

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Дзюдо на Паралимпийских играх в Токио — 2020

Дзюдо на Паралимпийских играх в Токио — 2020

Reuters
05:15

Дзюдо. В 1/16 финала Виктор Руденко одолел американца Роберта Танаку (10:0) — иппоном. Прямо сейчас Виктория Потапова борется с немкой Кармен Брюссиг.

05:00

Велотрек. Сейчас проходит квалификации в индивидуальном мужском пасьюте на 4000 м в классе С4. Россиянин Сергей Пудов преодолел дистанцию за 4:43,725 минуты. Это третий результат на данный момент. Впереди выступление еще двоих велосипедистов.

04:50

Легкая атлетика. Роман Тарасов принял участие в квалификации на 100 м, показав свой лучший результат в сезоне — 10,83 секунды. Это второе место в предварительном забеге: россиянин уступил только американцу Ноа Малону.

04:45

Уже начались соревнования в легкой атлетике. В метании диска среди женщин вот-вот выступит россиянка Наталья Чебакова.

04:40

В каких видах болеть сегодня за россиян?

Легкая атлетика. 14 комплектов наград. Сборную России представят Федор Рудаков, Наталия Чебакова, Роман Тарасов, Елена Третьякова, Виктория Сланова, Андрей Вдовин, Чермен Кобесов, Сергей Сокульский и Андрей Хинчагов.

Конный спорт. Два комплекта наград. Выступит россиянин Владислав Пронский.

Дзюдо. Четыре комплекта наград: в весовых категориях до 48 кг и до 52 кг у женщин, до 60 кг и до 66 кг — у мужчин. Россию представят Виктор Руденко, Виктория Потапова и Алеся Степанюк.

Плавание. 14 комплектов наград. Российские пловцы выступят почти на каждой дистанции.

Фехтование на колясках. Два комплекта наград. Командный турнир шпажистов — мужской и женский. В составе мужской сборной России выступят Александр Кузюков, Максим Шабуров, Артур Юсупов и Никита Нагаев, а в женской команде — Юлия Майя, Алена Евдокимова, Виктория Бойкова и Людмила Васильева.

Велотрек. Пять комплектов наград. От России выступят Михаил Асташов, Арслан Гильмутдинов, Сергей Пудов и Алина Пунина.

04:30

В третий день Паралимпийских игр пройдут соревнования группового этапа по голболу, волейболу сидя, теннису на колясках, настольному теннису, гребле, стрельбе из лука, баскетболу на колясках и регби на колясках.

Борьба за медали пойдет в пауэрлифтинге, фехтовании на колясках, плавании, дзюдо, конном спорте, легкой атлетике и велотреке. Всего в этот день будут разыграны 45 комплектов наград.

04:15

После двух дней соревнований сборная России завоевала шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. Команда занимает третье место в медальном зачете. На первом — сборная Китая (восемь золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград), на втором — Великобритания (6, 8, 10).

04:00

На Паралимпийских играх в Токио стартует третий день соревнований. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию всех событий.

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