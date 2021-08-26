Второй день Паралимпиады: россиянин установил новый мировой рекорд. LIVE

Олимпийский чемпион Рио — китаец Жангу Ли — показал лишь третий результат...

05:15

Олимпийский чемпион Рио — китаец Жангу Ли — показал лишь третий результат в квалификации индивидуального пасьюта на 3000 м в велотреке! А это значит, что россиянин Асташов показал лучший результат и попал в финал, где поборется за золото с канадцем Тристаном Черновым. Что касается Жангу Ли, то он сразится лишь за бронзу с испанцем Рикардо Теном Архилесом.

Финал с участием Асташова должен начаться в 09.10 мск.