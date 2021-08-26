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Олимпиада 2020

Второй день Паралимпиады: россиянин установил новый мировой рекорд. LIVE

Асташов побил мировой рекорд в велотреке на Паралимпийских играх в Токио

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Сборная России после первого дня соревнований идет на третьем месте в общем зачете Паралимпиады. Во второй день российский велосипедист Михаил Асташов установил новый мировой рекорд в индивидуальном пасьюте на 3000 м и пробился в финал, где поборется за золото. Женская сборная России по голболу одержала победу над Китаем со счетом 4:3 и сохранила лидерство в своей группе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию всех основных событий второго дня.
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05:20

Женская сборная России по голболу одержала трудную победу над Китаем со счетом 4:3 и продолжает лидировать в своей группе! Браво!

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Женская сборная России по голболу на Паралимпиаде в Токио — 2020

Женская сборная России по голболу на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
05:15

Олимпийский чемпион Рио — китаец Жангу Ли — показал лишь третий результат в квалификации индивидуального пасьюта на 3000 м в велотреке! А это значит, что россиянин Асташов показал лучший результат и попал в финал, где поборется за золото с канадцем Тристаном Черновым. Что касается Жангу Ли, то он сразится лишь за бронзу с испанцем Рикардо Теном Архилесом.

Финал с участием Асташова должен начаться в 09.10 мск.

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05:05

В настольном теннисе продолжается групповой этап личных соревнований. Россиянка Маляк Алиева победила южнокореянку Кунво Ли (3:1), а вот Юрий Ноздрунов, к сожалению, проиграл британцу Эшли Фэйси-Томпсону (2:3), а Раиса Чебаника — немке Стефани Гребе (1:3).

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Настольный теннис на Паралимпиаде в Токио — 2020

Настольный теннис на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
04:55

Голбол. Россия снова возвращает комфортное преимущество над Китаем: Ирина Арестова оформила хет-трик, счет 4:2 в нашу пользу.

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Женская сборная России по голболу на Паралимпиаде в Токио — 2020

Женская сборная России по голболу на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
04:51

Голбол. Китай сокращает отставание от России — счет сейчас 2:3.

04:47

Россиянин Асташов установил новый мировой рекорд! Он преодолел 3000 м за 3:35,954 минуты! Предыдущий рекорд принадлежал китайцу Жангу Ли (3:45,469), который сегодня также выступит. А мы пока поздравляем Асташова и надеемся, что он попадет в финал!

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04:46

Асташов обогнал бразильского соперника уже почти на три круга! Вот это преимущество.

04:45

Стартовала квалификация в индивидуальном мужском пасьюте на 3000 м в классе С1. Российский велосипедист Михаил Асташов сражается с бразильцем Карлосом Альбертом Гомешом Соарешом! Обладатели двух лучших результатов попадут в финал, где разыграют золото, так что нужно постараться.

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04:39

Россия увеличивает отрыв от Китая в голболе — 3:1! Дубль сделала Ирина Арестова, и еще один мяч забила Арина Герасимова. Не зря мы чемпионы мира в этом виде спорта.

04:35

В голболе идет сейчас очень упорный матч между Россией и Китаем. Наши девушки ведут со счетом 2:1.

04:20

Российские паратлеты сегодня выступят в шести видах спорта.

Велотрек. Асташов Михаил примет участие в индивидуальном пасьюте на 3000 м в классе С1, Арслан Гильмутдинов — в классе С2, а Сергей Пудов выступит в гонке с раздельным стартом в классе С4-С5.

Конный спорт. Юлия Полякова (II уровень), Владислав Колосов (IV уровень) и Наталья Мартьянова (V уровень) сразятся за медали в личном призе.

Плавание. В этом виде спорта будут разыграны больше всего комплектов наград — 14. Российские пловцы примут участие в десяти дисциплинах.

100 м вольный стиль, класс S5 — Артур Кубасов

100 м вольный стиль, класс S4 — Роман Жданов и Максим Емельянов

200 м комплексное плавание, класс SM6 — Андрей Граничка и Юрий Лучкин

400 м вольный стиль, класс S11 — Анастасия Шевченко

100 м на спине, класс S13 — Владимир Сотников

100 м на спине, класс S13 — Анна Крившина, Александра Зяблицева

100 м брасс, класс SB8 — Даниил Смирнов, Андрей Калина

100 м брасс класс SB8 — Елена Клячкина, Аделина Разетдинова

Эстафета 4х50м вольный стиль 20 рoints — сборная России

100м брасс, класс SB9 — Артем Исаев, Дмитрий Бартасинский, Дмитрий Григорьев

Фехтование на колясках. В этом виде спорта будут разыграны четыре комплекта медалей в индивидуальных соревнованиях шпажистов.

Категория А, мужчины: Максим Шабуров и Артур Юсупов

Категория В, мужчины: Александр Курзин и Александр Кузюков

Категория А, женщины: Алена Евдокимова и Юлия Майя

Категория В, женщины: Людмила Васильева и Виктория Бойкова

Голбол. Женская сборная России сыграет на групповом этапе с командой Китая — старт матча в 04.30 мск.

Настольный теннис. Состоятся матчи группового этапа личных соревнований. От России принимают участие:

Класс 1, мужчины — Дмитрий Лавров

Класс 2, мужчины — Расул Назиров

Класс 3, мужчины — Владимир Топорков

Класс 9, мужчины — Юрий Ноздрунов

Класс 1-2, женщины — Надежда Пушпашева

Класс 4, женщины — Александра Васильева

Класс 6, женщины — Маляк Алиева, Раиса Чебаника

Класс 7, женщины — Виктория Сафонова

Класс 11, женщины — Елена Прокофьева

04:10

Сегодня на Паралимпиаде пройдут соревнования по девяти видам спорта — велотреку, баскетболу на колясках, верховой езде, голболу, настольному теннису, пауэрлифтингу, плаванию, регби сидя и фехтованию сидя. Из них в пяти видах спорта будут разыграны 30 комплектов наград — в фехтовании, плавании, пауэрлифтинге, верховой езде и велотреке.

04:00

На Паралимпийских играх в Токио стартует второй день соревнований. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию всех событий.

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