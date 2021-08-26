Второй день Паралимпиады: россиянин установил новый мировой рекорд. LIVE

Женская сборная России по голболу одержала трудную победу над Китаем со счетом 4:3 и продолжает лидировать в своей группе! Браво!
Женская сборная России по голболу на Паралимпиаде в Токио — 2020Reuters
Женская сборная России по голболу одержала трудную победу над Китаем со счетом 4:3 и продолжает лидировать в своей группе! Браво!
Женская сборная России по голболу на Паралимпиаде в Токио — 2020Reuters
Олимпийский чемпион Рио — китаец Жангу Ли — показал лишь третий результат в квалификации индивидуального пасьюта на 3000 м в велотреке! А это значит, что россиянин Асташов показал лучший результат и попал в финал, где поборется за золото с канадцем Тристаном Черновым. Что касается Жангу Ли, то он сразится лишь за бронзу с испанцем Рикардо Теном Архилесом.
Финал с участием Асташова должен начаться в 09.10 мск.
В настольном теннисе продолжается групповой этап личных соревнований. Россиянка Маляк Алиева победила южнокореянку Кунво Ли (3:1), а вот Юрий Ноздрунов, к сожалению, проиграл британцу Эшли Фэйси-Томпсону (2:3), а Раиса Чебаника — немке Стефани Гребе (1:3).
Настольный теннис на Паралимпиаде в Токио — 2020Reuters
Голбол. Россия снова возвращает комфортное преимущество над Китаем: Ирина Арестова оформила хет-трик, счет 4:2 в нашу пользу.
Женская сборная России по голболу на Паралимпиаде в Токио — 2020Reuters
Голбол. Китай сокращает отставание от России — счет сейчас 2:3.
Россиянин Асташов установил новый мировой рекорд! Он преодолел 3000 м за 3:35,954 минуты! Предыдущий рекорд принадлежал китайцу Жангу Ли (3:45,469), который сегодня также выступит. А мы пока поздравляем Асташова и надеемся, что он попадет в финал!
Асташов обогнал бразильского соперника уже почти на три круга! Вот это преимущество.
Стартовала квалификация в индивидуальном мужском пасьюте на 3000 м в классе С1. Российский велосипедист Михаил Асташов сражается с бразильцем Карлосом Альбертом Гомешом Соарешом! Обладатели двух лучших результатов попадут в финал, где разыграют золото, так что нужно постараться.
Россия увеличивает отрыв от Китая в голболе — 3:1! Дубль сделала Ирина Арестова, и еще один мяч забила Арина Герасимова. Не зря мы чемпионы мира в этом виде спорта.
В голболе идет сейчас очень упорный матч между Россией и Китаем. Наши девушки ведут со счетом 2:1.
Российские паратлеты сегодня выступят в шести видах спорта.
Велотрек. Асташов Михаил примет участие в индивидуальном пасьюте на 3000 м в классе С1, Арслан Гильмутдинов — в классе С2, а Сергей Пудов выступит в гонке с раздельным стартом в классе С4-С5.
Конный спорт. Юлия Полякова (II уровень), Владислав Колосов (IV уровень) и Наталья Мартьянова (V уровень) сразятся за медали в личном призе.
Плавание. В этом виде спорта будут разыграны больше всего комплектов наград — 14. Российские пловцы примут участие в десяти дисциплинах.
100 м вольный стиль, класс S5 — Артур Кубасов
100 м вольный стиль, класс S4 — Роман Жданов и Максим Емельянов
200 м комплексное плавание, класс SM6 — Андрей Граничка и Юрий Лучкин
400 м вольный стиль, класс S11 — Анастасия Шевченко
100 м на спине, класс S13 — Владимир Сотников
100 м на спине, класс S13 — Анна Крившина, Александра Зяблицева
100 м брасс, класс SB8 — Даниил Смирнов, Андрей Калина
100 м брасс класс SB8 — Елена Клячкина, Аделина Разетдинова
Эстафета 4х50м вольный стиль 20 рoints — сборная России
100м брасс, класс SB9 — Артем Исаев, Дмитрий Бартасинский, Дмитрий Григорьев
Фехтование на колясках. В этом виде спорта будут разыграны четыре комплекта медалей в индивидуальных соревнованиях шпажистов.
Категория А, мужчины: Максим Шабуров и Артур Юсупов
Категория В, мужчины: Александр Курзин и Александр Кузюков
Категория А, женщины: Алена Евдокимова и Юлия Майя
Категория В, женщины: Людмила Васильева и Виктория Бойкова
Голбол. Женская сборная России сыграет на групповом этапе с командой Китая — старт матча в 04.30 мск.
Настольный теннис. Состоятся матчи группового этапа личных соревнований. От России принимают участие:
Класс 1, мужчины — Дмитрий Лавров
Класс 2, мужчины — Расул Назиров
Класс 3, мужчины — Владимир Топорков
Класс 9, мужчины — Юрий Ноздрунов
Класс 1-2, женщины — Надежда Пушпашева
Класс 4, женщины — Александра Васильева
Класс 6, женщины — Маляк Алиева, Раиса Чебаника
Класс 7, женщины — Виктория Сафонова
Класс 11, женщины — Елена Прокофьева
Сегодня на Паралимпиаде пройдут соревнования по девяти видам спорта — велотреку, баскетболу на колясках, верховой езде, голболу, настольному теннису, пауэрлифтингу, плаванию, регби сидя и фехтованию сидя. Из них в пяти видах спорта будут разыграны 30 комплектов наград — в фехтовании, плавании, пауэрлифтинге, верховой езде и велотреке.
На Паралимпийских играх в Токио стартует второй день соревнований. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию всех событий.