Сразу же делает брейк Зверев. 0:1. Долгая перестрелка с задней линии, Андрей ошибся первым.
Отомстить за Олимпиаду: Рублев борется со Зверевым в финале. LIVE
Теннис. АТР. Цинциннати. Рублев — Зверев. LIVE.
Но дальше Зверев цепляется, дело доходит до брейка. Несколько хороших подач было у Рублева, но и ошибок не меньше. Меньше.
Начинает россиянин активно, хороший кросс и 15:0 в его пользу.
Начался матч! Рублев первым подает.
Начинается разминка, скоро стартуем!
В полуфинале Рублев обыграл другого россиянина — Даниила Медведева. Матч получился веселым.
В финале Олимпиады, которая завершилась не так давно, Зверев обыграл другого россиянина — Карена Хачанова. А Рублев выбыл из борьбы в первом же раунде, уступив японце Кею Нисикори.
В 2021 году Зверев выиграл три турнира: Олимпиада, Мадрид и Акапулько. У Рублева один титул — Роттердам.
Рублев и Зверев — почти ровесники, им соответственно 23 и 24 года. Оба правши. Немецкий спортсмен на 10 сантиметров выше (198 против 188) и имеет преимущество по личным встречам — 4:1 в его пользу.
Игра начнется не ранее 23:30 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! Мы рады приветствовать вас на текстовой трансляции финального матча турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Против россиянина Андрея Рублева на центральный корт выйдет