Отомстить за Олимпиаду: Рублев борется со Зверевым в финале. LIVE

Сразу же делает брейк Зверев. 0:1. Долгая перестрелка с задней линии, Андрей ошибся первым. 23:46 Сразу же делает брейк Зверев. 0:1. Долгая перестрелка с задней линии, Андрей ошибся первым.

Но дальше Зверев цепляется, дело доходит до брейка. Несколько хороших подач было... 23:45 Но дальше Зверев цепляется, дело доходит до брейка. Несколько хороших подач было у Рублева, но и ошибок не меньше. Меньше.

Начинает россиянин активно, хороший кросс и 15:0 в его пользу. 23:43 Начинает россиянин активно, хороший кросс и 15:0 в его пользу.

Начался матч! Рублев первым подает. 23:42 Начался матч! Рублев первым подает.

Начинается разминка, скоро стартуем! 23:35 Начинается разминка, скоро стартуем!

В финале Олимпиады, которая завершилась не так давно, Зверев обыграл другого россиянина —... 23:25 В финале Олимпиады, которая завершилась не так давно, Зверев обыграл другого россиянина — Карена Хачанова. А Рублев выбыл из борьбы в первом же раунде, уступив японце Кею Нисикори.

В 2021 году Зверев выиграл три турнира: Олимпиада, Мадрид и Акапулько. У Рублева один... 23:20 В 2021 году Зверев выиграл три турнира: Олимпиада, Мадрид и Акапулько. У Рублева один титул — Роттердам.

Рублев и Зверев — почти ровесники, им соответственно 23 и 24 года. Оба правши. Немецкий... 23:15 Рублев и Зверев — почти ровесники, им соответственно 23 и 24 года. Оба правши. Немецкий спортсмен на 10 сантиметров выше (198 против 188) и имеет преимущество по личным встречам — 4:1 в его пользу.

Игра начнется не ранее 23:30 мск. 23:10 Игра начнется не ранее 23:30 мск.