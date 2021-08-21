Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В МИД России предупредили ЕС о негативных последствиях участия... 23:39
Зеленский заблокировал на Украине «Ростелеком» и ряд российских СМИ 23:35
Ковальчук: у нас в Твери иной раз не было заливочной машины 23:33
Зеленский заявил о страхе европейских лидеров перед Россией 23:13
Трое хоккеистов погибли в автомобильной аварии 23:07
«Нафтогаз» назвал сумму убытков из-за потери активов в Крыму 23:06
Депутат: Госдума не допустит отмены лимита на легионеров 22:50
Минобороны России предупредило о появлении ментального типа войны 22:49
Зеленский рассказал, что Украина до 2014 года сдавала РФ Крым в аренду 22:48
В Федерации тенниса России отреагировали на столкновение Медведева... 22:42
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Отомстить за Олимпиаду: Рублев борется со Зверевым в финале. LIVE

Теннис. АТР. Цинциннати. Рублев — Зверев. LIVE.

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Aaron Doster/AP
В финале «Мастерса» в Цинциннати встречаются россиянин Андрей Рублев, обыгравший в полуфинале своего соотечественника Даниила Медведева, и Александр Зверев, сломивший сопротивление Стефаноса Циципаса. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
23:46

Сразу же делает брейк Зверев. 0:1. Долгая перестрелка с задней линии, Андрей ошибся первым.

23:45

Но дальше Зверев цепляется, дело доходит до брейка. Несколько хороших подач было у Рублева, но и ошибок не меньше. Меньше.

23:43

Начинает россиянин активно, хороший кросс и 15:0 в его пользу.

23:42

Начался матч! Рублев первым подает.

23:35

Начинается разминка, скоро стартуем!

23:30

В полуфинале Рублев обыграл другого россиянина — Даниила Медведева. Матч получился веселым.

23:25

В финале Олимпиады, которая завершилась не так давно, Зверев обыграл другого россиянина — Карена Хачанова. А Рублев выбыл из борьбы в первом же раунде, уступив японце Кею Нисикори.

23:20

В 2021 году Зверев выиграл три турнира: Олимпиада, Мадрид и Акапулько. У Рублева один титул — Роттердам.

23:15

Рублев и Зверев — почти ровесники, им соответственно 23 и 24 года. Оба правши. Немецкий спортсмен на 10 сантиметров выше (198 против 188) и имеет преимущество по личным встречам — 4:1 в его пользу.

23:10

Игра начнется не ранее 23:30 мск.

23:00

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! Мы рады приветствовать вас на текстовой трансляции финального матча турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Против россиянина Андрея Рублева на центральный корт выйдет

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Зеленский заявил о страхе европейских лидеров перед Россией
Инфляция, выплаты, прививки: о чем говорил президент на встрече с «Единой Россией»
Путин поручил выплатить военным и пенсионерам по 15 и 10 тыс. руб.
«В сознании, пытается говорить»: как девочка провела четыре дня в лесу одна
Смоленские власти рассказали о состоянии девочки, которая провела четверо суток в лесу
«Нафтогаз» назвал сумму убытков из-за потери активов в Крыму
Талибы* объявили об отправке сотен бойцов в Панджшер
Украинская оппозиция отказалась участвовать в заседании Рады
В МИД РФ объяснили бессмысленность саммита Россия-НАТО
Новости и материалы
В МИД России предупредили ЕС о негативных последствиях участия в «Крымской платформе»
Зеленский заблокировал на Украине «Ростелеком» и ряд российских СМИ
Ковальчук: у нас в Твери иной раз не было заливочной машины
Трое хоккеистов погибли в автомобильной аварии
Депутат: Госдума не допустит отмены лимита на легионеров
Минобороны России предупредило о появлении ментального типа войны
Зеленский рассказал, что Украина до 2014 года сдавала РФ Крым в аренду
В Федерации тенниса России отреагировали на столкновение Медведева с камерой на корте
Елизавета II планирует подать в суд на принца Гарри и Меган Маркл
На Шри-Ланке запрещают «вождение» слонов в нетрезвом виде
Зеленский потребовал у ЕС «бронежилет» от «Северного потока — 2»
Кержаков: вчера половина Нижнего Новгорода была на набережной, а на футбол не пускают
В центре Москвы BMW насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину
Около 400 человек обратились за помощью в посольство России в Кабуле
В Москве на матче по пляжному футболу задержали двух человек с оппозиционным флагом Белоруссии
Садоводов начали эвакуировать в Свердловской области из-за угрозы пожара
МИД надеется на скорое признание ковидных сертификатов между Россией и ЕС
Ученые заявили, что хот-дог отнимает 36 минут жизни
Все новости
«Пожар то низовой, то верховой». В Свердловской области эвакуируют туристов
Площадь пожара у баз отдыха в Свердловской области выросла до 240 га
Развод Ивлеевой, Джоли против талибов*, жалоба Путину на Меньшикова
Главное из мира шоу-бизнеса за неделю
«Дали отпор СССР, дадим и талибам*»
Лидер Панджшерского сопротивления ответил на ультиматум «Талибана»*
«Не живет, а платит»: Аксенов рассказал о квартире Зеленского
Аксенов похвалил Зеленского за регулярную оплату недвижимости в Крыму
«Были в Лондоне и Париже, здесь намного лучше». За что арабские туристы полюбили Россию
Поток туристов из арабских стран в Россию вырос втрое
«Вопросы по поводу Дзержинского и Ленина лучше не поднимать. В стране хватает проблем»
Глава СПЧ призвал оставить в покое памятник Дзержинскому
Жители Тюмени прощаются с убитой школьницей и ее дядей
«Давление на РФ должно сохраняться»: о чем Зеленский попросил Меркель
Меркель напомнила России о возможных санкциях из-за «Северного потока — 2»
США нацелят «умную» ракету на Калининград
Новая американская противорадиолокационная ракета AARGM-ER начнет дуэль с «Бастионом» и «Искандером»
Tesla врезалась в Сенат США
Сенаторы США обвиняют Tesla в маркетинговом обмане
Рубль упал вслед за нефтью: как защитить свои деньги в такой ситуации
Эксперты дали прогноз по ценам на нефть и курсу рубля
«Одной клубникой сыт не будешь»: откажется ли «Талибан»* от производства наркотиков
Почему эксперты не верят, что «Талибан»* победит наркотрафик
Собака помочилась: новый поворот в деле «Тамам Шуд»
В деле Сомертонского человека появился новый свидетель
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях