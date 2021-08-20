«Талибан*» любит крикет. Как будет развиваться спорт в Афганистане

Приход «Талибана * » поставил под угрозу развитие спорта в Афганистане. Боевики выступают против занятий физической культурой не только для женщин, но и для мужчин. «Газета.Ru» пообщалась с депутатом Госдумы Светланой Журовой на тему будущего спорта в Афганистане, а также ближайших перспектив спортсменок, живущих в этой стране.

Любовь к крикету

По-настоящему народным видом спорта в Афганистане является крикет. Этот спорт зародился в Англии и перекочевал в Среднюю Азию во время имперских походов британских войск.

По некоторым данным, первый матч по критику прошел в Кабуле еще в 1839 году. Особую популярность этот вид спорта стал переживать на полтора века позже — в начале 90-х годов XX века. В 1995 году была образована Афганская федерация крикета, позже переименованная в совет по крикету Афганистана, а после свержения власти талибов (организация запрещена в России) в 2001 году страна стала аффилированным членом Международной федерации крикета.

В последние годы афганские игроки в крикет смогли добриться наибольших успехов за все время развития этого вида спорта. В 2015 и 2019 году национальная сборная Афганистана смогла квалифицироваться на чемпионат мира.

«Талибан» любит крикет. Хоть что-то из светских развлечений близко талибам. Многие из них пристрастились к игре, скрываясь в Пакистане. Можно сказать, что крикет расцветал в эпоху талибов. Не вижу проблем и сейчас, и ожидаю поддержки», — заявил генеральный директор совета по крикету Афганистана Хамид Шинвари.

Футбол

Футбольная федерация Афганистана (ФФА) была основана в 1922 году. Спустя 26 лет организация вступила в Международную федерацию футбола (ФИФА), а в 1954 году стала частью Азиатской конфедерации футбола (АФК).

По популярности футбол в стране уступает лишь крикету. Среди достижений национальной сборной можно отметить победу на Кубке федерации футбола Южной Азии в 2013 году и серебро на Южноазиатских играх 2010 года.

Сборная Афганистана до 2002 года не принимала участия в отборочных турнирах к чемпионатам мира по футболу.

В ходе квалификационного турнира на ЧМ-2018 в России афганские футболисты одержали три победы, потерпели пять поражений, что позволило им занять четвертое место в своей группе.

Захват власти талибами вынудил некоторых игроков принять попытки к бегству из страны. Так, при попытке вылететь на самолете из Афганистана погиб футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари, сообщил журналист Бабак Тагваее в Twitter.

Very sad to hear that one of the youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF's C-17A transport airplane few days ago was a player of #Afghanistan's National youth soccer team, Zaki Anvari. His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/tsiSuiZTLs — Babak Taghvaee - Μππακ Τακβαε - (@BabakTaghvaee) August 18, 2021

«Очень грустно слышать, что одним из юношей, которые пытались покинуть Кабул, зацепившись за шасси самолета C-17A несколько дней назад, был игрок молодежной сборной Афганистана по футболу. Его звали Заки Анвари. Части его тела были обнаружены в отсеке шасси», — написал журналист.

Женский спорт в Афганистане

В первый приход талибов к власти все женщины были лишены возможности заниматься профессиональным спортом. Лишь после 2001 года женщины вернули себе законное право.

В декабре 2010 года национальная команда Афганистана провела свой первый официальный международный матч — на женском чемпионате Южноазиатской федерации футбола им противостояла сборная Непала. 16 февраля 2012 года афганские футболистки одержали победу — со счетом 2:0 был обыгран Катар.

Несмотря на прогресс в вопросе реализации прав на самовыражение, афганские спортсменки продолжали испытывать проблемы.

В ноябре 2018 года мужской персонал Федерации футбола Афганистана был обвинен в сексуальном и физическом насилии над афганскими футболистками. Обвинения касались и президента ФФА Керамуудина Карима.

Отсутствие каких-либо правовых инструментов позволяло преступникам оставаться безнаказанными, и только благодаря публичной огласке со стороны экс-капитана сборной Халиды Попал, постоянно проживающей в Дании, мировой общественности стало известно о факте изнасилований.

Захват талибами власти в Афганистане поставил крест на надеждах паралимпийской сборной принять участие в Играх-2020. От страны в Токио должна была отправиться 23-летняя тхэквондистка Закия Худадади, которая уже попросила помощи у Международного паралимпийского комитета (МПК).

Спортсменка заявила, что в настоящий момент по соображениям безопасности не может покинуть свой дом даже ради похода на тренировку или в магазин, и выразила надежду, что МПК поможет ей добраться до места проведения Паралимпиады, которая начнется 24 августа.

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что ради продолжения спортивной карьеры спортсменкам из Афганистана, возможно, придется бежать из страны.

«Всегда очень серьезная тема, когда в той или иной стране есть боевые действия и, соответственно, есть такой конфликт. А еще и когда приходит, как в Афганистане, новая власть. Это еще и связано с религией, ведь мусульмане вообще практически не приемлют, когда женщины занимаются спортом.

Их немного, и у них очень мало возможностей. Или должна быть определенная одежда. У них очень серьезные ограничения.

Например, есть в Марокко олимпийская чемпионка, бегунья. И удивительно, что когда она выиграла (Наваль Эль-Мутавакель завоевала золото Игр-1984 в беге на 400 м с барьерами – «Газета.Ru»), это было более реально, чем было бы в Марокко сейчас.

То, есть сейчас ограничений в такой стране, как Марокко, больше, чем было 20-30 лет назад. И это усугубляется в мусульманском мире, вот в чем проблема.

Почему-то они считают, что женщина не может заниматься спортом, это достаточно странно выглядит. И понятно, что когда девушки видят, что такие же как они занимаются спортом, особенно молодежь, их это смущает и они пытаются найти какие-то возможности.

Знаете, есть команда беженцев. Думаю, что, может быть, и здесь Международный олимпийский комитет пойдет навстречу и позволит девушкам, которым в их странах не разрешают заниматься спортом, выступать за какую-то другую команду.

Для девчонок, чьи права на занятия спортом ущемлены в их странах, Олимпиада становится недоступна.

Может быть, лучше МОК озаботится этой тематикой и попробовать ее проработать. Когда какие-то «горячие» события происходят в той или иной стране, особенно в мусульманских странах, женщинам надо дать возможность заниматься спортом.

Возможно, им придется бежать из страны.

Сколько бы любые международные федерации ни обращались к правительству, они будут отвечать: не лезьте к нам, это наша история, это ислам и такое неприемлемо. Видимо, внутри страны девушкам станет очень сложно заниматься спортом.

Если вы видели репортажи с женских соревнований в мусульманских странах – например, по легкой атлетике, — вы могли заметить, что все в черных квадратах. Там не показывают женщин с открытыми руками и ногами – выступают не люди, а квадратики. Потому что это религия, мы не имеем права их осуждать.

Но ведь есть же мусульманские страны, где могли найти компромисс, и женщины полноценно занимаются спортом. Даже есть мусульманки в фигурном катании – просто они надевают такие костюмы, которые позволяют обойти запреты. Дело ведь не в том, что они физически не могут заниматься спортом, вопрос в одежде», — заявила Журова.