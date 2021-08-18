Россия могла быть выше. Как новые виды спорта повлияли на зачет Игр

Сборная России на летних Олимпийских играх в Токио выиграла 71 медаль, и несколько из них были завоеваны в нововведенных Международным олимпийским комитетом видах спорта и розыгрышах. Расширение программы Игр больше всего помогло стране-хозяйке Японии и США, чьи компании спонсируют олимпийское движение.

Международный олимпийский комитет (МОК) включил в летние Олимпийские игры 33 новых медальных розыгрыша, из которых наибольшую пользу сумели извлечь сборные США и Японии. Обе команды в новых дисциплинах набрали по 16 медалей различной пробы, и этот показатель оказался куда выше, чем у остальных конкурентов — у Великобритании, к примеру, семь наград.

Без наличия новых видов Россия бы завершила Олимпиаду на одну строчку в турнирной таблице выше, стала бы не пятой, а четвертой.

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР), выступающая на крупных международных турнирах под нейтральным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), в этих розыгрышах взяла только одно золото – в командной рапире. Это состязание – не новое, но на этих Играх командная рапира бы не проводилась в рамках чередования командных дисциплин фехтования. Но в итоге МОК отменил такой формат. На счету российской команды серебряные медали нового вида спорта на Олимпиаде – баскетбола 3 на 3, также атлеты взяли серебро и бронзу в командном турнире по пулевой стрельбе и еще одну бронзу в новой дисциплине велотрека — мэдисоне.

При этом главный соперник России по медальному зачету – сборная Великобритании – в новых видах спорта выиграл четыре золота (ВМХ-фристайл, смешанные эстафеты пловцов и триатлонистов, а также мэдисон).

Томас Бах, глава Международного Олимпийского комитета, говоря о новых видах заявлял, что реформа проводится в рамках омоложения олимпийской программы. При этом есть в введении новых дисциплин и некая несправедливость — за четыре года практически невозможно воспитать будущих чемпионов. Поэтому страны, в которых такие спортивные состязания развиты, получают большое преимущество – в данном случае это были США и Япония. В итоге борьба в тройке медального зачета развернулась между этими сборными и Китаем, и без новых дисциплин на первом месте оказалась бы именно китайская команда. Соответственно, больше всех МОК на Играх в Токио помог именно стране-хозяйке и США.

Стоит отметить, что Международный олимпийский комитет спонсируют крупные американские компании, в их числе Coca Cola, Procter & Gamble, Visa, Intel.

Тем не менее сборная США хоть и получила определенные плюсы в виде медалей от нововведенных видов, но при этом большую часть наград заработала в легкой атлетике и плавании. На Олимпиаде-2020 американские спортсмены выступили слабее, чем в Рио-де-Жанейро пять лет назад, но все равно – около половины медалей США заработали в этих дисциплинах (30 в плавании и 26 в легкой атлетике. Из 113). В Токио под американские трансляции подстраивали даже время соревнований, что вызвало недовольство российской пловчихи Юлии Ефимовой, считающей, что в утренние заплывы спортсмены показывают результаты хуже, нежели вечером.

«Об этом говорят абсолютно все результаты на любых дистанциях. Тем более, когда вчера мы вечером поздно-поздно закончили, а сегодня уже с утра рано-рано вставать. Пока ты отойдешь от своей вечерней дистанции, поздно уснешь, потом ранний подъем — сколько бы ты ни тренировался… Хотя обычно все тренировки с утра, и перед Олимпиадой ты именно так и планируешь. Но все равно с утра не идет такой результат, как надо. Будь тут финалы попозже, хотя бы днем… А так тяжеловато. Но все в одинаковых условиях», — отмечала спортсменка.

Медальный зачет выиграла сборная США, на втором месте расположился Китай, замкнула тройку лидеров Япония.