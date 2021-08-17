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Олимпиада 2020

Кнут и пряник: Магучих получила орден

Президент Украины Зеленский вручил олимпийцам госнаграды

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@marinalekseeva_29_/Instagram
Бронзовый призер Олимпиады, украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая совсем недавно подвергалась на Украине травле со стороны многих сограждан из-за фотографий с россиянкой, получила из рук президента страны Владимира Зеленского государственную награду.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами призеров Олимпиады в Токио.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинскими спортсменами — победителями и призерами Олимпиады в Токио. Во время встречи Зеленский также вручил государственные награды атлетам, которые завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на Олимпиаде-2020, и их тренерам», — говорится на сайте президента Украины.

Украина на летних Олимпийских играх 2020 года была представлена в двадцати видах спорта. Страну представили 157 спортсменов в 25 видах спорта. Украинцы в Токио завоевали 19 медалей, из которых одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Получила государственную награду и бронзовый призер Игр, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая совсем недавно подвергалась на Украине травле со стороны многих сограждан из-за фотографий с россиянкой.

Как травили Магучих

После завершения олимпийских соревнований победительница турнира россиянка Мария Ласицкене и бронзовый призер украинка Ярослава Могучих поздравили друг друга с хорошими результатами, обнялись и попозировали для фото. Снимки облетели весь мир и вызвали очень неоднозначную реакцию на Украине.

Магучих по возвращении домой ждала настоящая травля в соцсетях. Спортсменку называли предателем и предлагали «валить в Россию». А еще ее ждал вызов в Минобороны, ведь она является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр так рассказывала об итогах встречи:

«Мы встретились с Ярославой Магучих. Ковра там не было. Это был вброс с российского интернет-сегмента, но, как показала эта ситуация, украинцы давно научились различать, кто есть кто. Напомню, я обращалась ко всем с просьбой прекратить травлю, пока Ярослава сама не объяснит ситуацию.

Объяснение сделанного фото со спортсменкой ОКР — эмоции. Ярослава знает, что на Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она горда принадлежать рядам военнослужащих ВСУ», — написала Маляр в Facebook.

Но встреча в Министерстве была уже потом. Магучих поначалу говорила про свободу слова, про благодарность всем простым людям (а было немало тех, кто ее поддерживал), но из коллег-спортсменов и официальных лиц за нее вступился только призер Олимпиады в Токио Станислав Горуна, который принес Украине бронзу в карате. Он заявил, что спорт — вне политики, и предложил всем отстать от прыгуньи. После чего получил свою долю критики. Спортсмена назвали «проституткой», были и те, кто написал, что «больше никогда не будет болеть за таких уродов».

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт сказал, что спортсменка в тот момент не понимала, что делает, и призвал поддержать Магучих, «чтобы не произошло так, что потом мы увидели ее в другой стране».

Депутат Верховной рады Жан Беленюк, выигравший единственное украинское золото Олимпиады заявил, что нехорошо травить 19-летнего ребенка, который сделал неправильное фото в состоянии эйфории.

И все в таком же духе.

Заявление Магучих

Украинская прыгунья в высоту в итоге опубликовала новый пост, в котором заявила, что верна Украине, а враг готов на все.

«Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир. Хочу всех заверить: я имею честь принадлежать к вооруженным силам Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю всех воинов, которые дают нам всем возможность жить мирной жизнью.

Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, враг готов на все. Для меня это опыт, который сделал меня сильнее. Впереди — новые старты и новые победы. Я готова к ним, спасибо за поддержку», — написала Магучих в Instagram.

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене не стала обижаться на коллегу.

«Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним», — написала спортсменка в сториз Instagram.

Что говорил Зеленский на награждении

«Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов», – заявил президент Украины.

Зеленский также высказался за проведение в будущем в Украине Олимпийских игр.

«У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет за наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче», – отметил он.

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