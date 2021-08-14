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Олимпиада 2020

«Вали в Африку!» Украинского чемпиона Игр оскорбили на расовой почве

Олимпийского чемпиона Беленюка обвинили в нелюбви к Украине

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В центре Киева группа неизвестных подвергла расистским оскорблениям обладателя золотой медали Олимпиады — 2020 года, народного депутата Украины Жана Беленюка. Спортсмена поддержали его коллеги, президент страны Владимир Зеленский, а местная полиция уже начала расследование всех обстоятельств дела.

Инцидент с участием олимпийского чемпиона 2020 года в Токио в греко-римской борьбе произошел минувшим днем в украинской столице. Подробности случившегося на своей странице в Instagram сообщил сам Беленюк.

«Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), попытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи вроде: «Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!» и «Вали в Африку!»

Слава богу, до драки дело не дошло, но...

1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?

2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?!

3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на его прославление?» — написал спортсмен.

На его реплику ответил президент Украины Владимир Зеленский. В Twitter политик заявил, что страна гордится Беленюком.

«Украинский гимн прозвучал на Олимпийских играх в Токио благодаря Жану Беленюку! Он один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии на Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их!» — считает Зеленский.

Главу государства с Беленюком связывают политические взгляды. Спортсмен является народным депутатом Верховной рады Украины IX созыва от партии «Слуга народа», начиная с 2019 года.

В украинском парламенте борец занимается вопросами молодежи и спорта, а также входит в группу по межпарламентским связям с Японией, с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и США.

Правоохранительные органы Украины проводят проверку его сообщения и устанавливают обстоятельства расистских оскорблений в адрес олимпийского чемпиона Токио-2020.

Сведения об инциденте были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 161 Уголовного кодекса Украины — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Согласно первой части данной статьи, максимальное наказание, которое грозит нарушителям закона, составляет лишение свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В комментарии к опубликованному Беленюком посту пришли другие украинские спортсмены, решившие его поддержать.

«Совсем недавно столкнулась с похожей ситуацией. Патриотизм — это действия, а не разговоры. Ты много сделал для нашей страны. Гордимся и уважаем», — написала 18-летняя гимнастка Влада Никольченко.

«Зависть — удел слабых. Нужно на службу к Александру Усику. Он знает, как можно легко от такой нечисти избавиться. Жан — чемпион. Слава Украине», — заявил боксер Иван Деркач.

«Проходил четыре года назад, понимаю тебя», — написал гимнаст Олег Верняев.

А непобежденный боксер-средневес Тарас Шелестюк охарактеризовал тех, кто оскорблял Беленюка, нелицеприятными словами.

«Держись, чемпион. Дебилов и уродов людей хватает во всем мире. Даже в Америке много расизма, хотя это многонациональная страна.

Все зависит от воспитания и знаний людей, а необразованные и обозленные на все люди пытаются выражать себя таким негативным путем. Ты — чемпион», — заявил спортсмен.

Вечером Беленюк опубликовал новый пост в Facebook, где поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

«Я получил сотни звонков, но у меня уже нет сил что-либо комментировать. Со мной все в порядке. Хочу отдохнуть. Дни после прилета из Токио были очень насыщенными.

Спасибо министру Денису Монастырскому и представителям национальной полиции Украины за оперативную реакцию. Дал все необходимые показания. Я люблю свою страну, она дала мне все, что имею.

Никто не заставит меня уехать, а неадекваты существуют абсолютно везде. Просто иногда они встречаются на нашем пути», — написал борец.

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