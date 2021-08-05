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Олимпиада 2020

За кого болеть на Играх, день 14-й: финалы в борьбе и боксе, старт художественной гимнастики

Женская сборная России по гандболу сразится за выход в финал с Норвегией

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Российская гимнастка Дина Аверина

Российская гимнастка Дина Аверина

РИА Новости
Боксер Муслим Гаджимагомедов сразится в финале против олимпийского чемпиона, борцу вольным стилем Заурбеку Сидакову предстоит решающая схватка против белорусского спортсмена, бронзовый призер Игр-2016 велогонщик Денис Дмитриев попробует улучшить свой результат. Кроме того, начнутся соревнования по художественной гимнастике и продолжится турнир синхронисток. «Газета.Ru» рассказывает, за кого болеть в 14-й день Олимпийских игр в Токио.

Борьба в медальном зачете

В 13-й день Олимпиады российские спортсмены завоевали пять медалей. Боксер Альберт Батыргазиев в весе до 57 килограмм и борец вольным стилем в весовой категории до 57 кг Завур Угуев стали олимпийскими чемпионами, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала серебряным призером Игр, а борец Артур Найфонов и боксер Глеб Бакши выиграли бронзу

Таким образом, Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпийских игр, имея в активе 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых медалей. Китай лидирует в медальном зачете, завоевав 74 медали (34 золотые, 24 серебряные, 16 бронзовых). Вторую строчку занимает команда США (29-35-27). Тройку замыкает Япония (22-10-14).

1
Китай
74
34
24
16
2
США
91
29
35
27
3
Япония
46
22
10
14
4
Австралия
41
17
5
19
5
Россия
58
16
22
20
6
Великобритания
51
16
18
17
7
Германия
34
9
9
16
8
Франция
28
7
11
10
9
Италия
35
7
10
18
10
Нидерланды
26
7
9
10

Бокс

Основные надежды России в 14-й день Игр снова связаны с боксом и борьбой. Два гарантированные медали уже есть, вопрос в том, золото это будет, или серебро.

В финале в весовой категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов будет биться за золото с действующим олимпийским чемпионом кубинцем Хулио ла Крусом. Правда, пять лет назад ла Крус выступал в весовой категории до 81 кг.

А Земфире Магомедалиевой, выступающей в весовой категории до 75 кг, предстоит полуфинальный бой с бронзовым призером Игр-2016 китаянкой Ли Цянь.

Боксерские поединки начнутся в 8.00 по московскому времени.

Борьба

В борьбе вольным стилем у нас также точно будет медаль, только вот пока непонятно какого достоинства. В весовой категории до 74 кг действующий чемпион мира Заурбек Сидаков в финале сразится с представителем Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовым. Финал начнется в 13:35.

Еще трое спортсменов начнут свой олимпийский путь со схваток в 1/8 финала. В весовой категории до 97 кг олимпийский чемпион 2016 года Абдулрашид Садулаев сразится с Шарифом Шарифовым из Азербайджана.

В весовой категории до 65 кг Гаджимурад Рашидов встретится с представителем Армении Вазгеном Теваняном.

У женщины в категории до 50 кг схватку 1/8 финала проведет Стальвира Оршуш, ее соперницей будет Мария Стадник из Азербайджана.

Предварительные схватки начнутся в 5.30 по московскому времени.

Велоспорт

Велогонщик Денис Дмитриев в полуфинале в спринте встретится с голландцем Джеффри Хугланд. Россиянин — бронзовый призер Игр-2016 в этой дисциплине. На ЧМ-2020 Дмитриев вылетел в 1/8 финала, но это не столь важная информация, ведь в Токио он борется за медаль.

Полуфиналы начнутся в 10:10, а матч за третье место (в худшем случае) и финал (в лучшем случае) состоятся после 12:00 по московскому времени.

Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева выступят в финале командной дисциплины мэдисон, их шансы на медали эксперты оценивают как минимальные, но Олимпийских играх еще и не такие сенсации случались. Тем более, что Хатунцева, ранее выступавшая под фамилией Бадыкова, брала золото и серебро чемпионата Европы, правда, в паре с другой партнершей.

Финал состоится в 11:15 мск.

Гандбол

Российская женская сборная по гандболу долго на Олимпиаде раскачивалась, но затем дела пошли. И вот команде предстоит повторить полуфинал прошлых Игр с Норвегией. Тогда команда Евгения Трефилова в эпичном матче выиграла с разницей в один мяч, вышла в финал на Черногорию и в итоге победила. В этот раз Черногорию мы прошли в четвертьфинале, осталось справиться в Норвегией.

Матч начнется в 15:00 мск.

Легкая атлетика

Мордовская школа спортивной ходьбы после допинговых скандалов у всех на слуху. Она подарила России много олимпийских чемпионов и призеров, правда, затем, почти все они своих наград были лишены. А вот 21-летняя Эльвира Хасанова приехала в Токио и постарается зацепиться за медаль в спортивной ходьбе на 20 км. Конкурировать спортсменке придется аж с тремя китаянками, которые сейчас оккупировали первую тройку мирового рейтинга.

Накануне другой российский ходок на этой же дистанции был снят с дистанции за четыре нарушения правил.

Финал начнется в 10:30 по московскому времени.

Синхронное плавание

У синхронисток начинается второй вид — командное первенство. В соревновании дуэтом российская пара Светлана РомашинаСветлана Колесниченко одержала убедительную победу. Естественно, что и в этом виде программы россиянки — явные фавориты. Ждем от них исключительно золотых медалей.

Но не завтра. В 13:30 девушки выступят с технической программой, а медали будут разыграны днем позднее.

Современное пятиборье

Будет разыгран первый комплект медалей в современном пятиборье. В личных состязаниях женщин Россию представляют Ульяна Баташова и Гульназ Губайдуллина. Пока Баташова идет четвертой и может включиться в борьбу за самые высокие места.

Соревнования начнутся в 08:00, а медалисты определятся после 13:00 по московскому времени.

Художественная гимнастика

Наконец-то начинается художественная гимнастика, еще один вид спорта, в котором Россия доминирует на протяжении многих лет. Квалификация в индивидуальном многоборье с участием Дины и Арины Авериных начнется в 04:20 по московскому времени, затем будет пауза и возобновление соревнований в 08:50.

В финал выходят 10 спортсменок по итогам квалификации.

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