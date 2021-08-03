Зажгли в костюме с балалайками: россиянки лидируют в синхронном плавании. LIVE

Невероятная синхронность у австриек! Сразу видно, что выступают сестры, которые понимают друг...

14:22

Невероятная синхронность у австриек! Сразу видно, что выступают сестры, которые понимают друг друга с полуслова.

Технически выступление вышло неплохим. Показывали хорошую высоту, поднимаясь из воды для поворотов ноги и других подобных элементов. К тому же австрийки исполняли дополнительные связки, которые не входят в обязательную программу, — усложнили выступление дополнительно, что понравится судьям.

Тревожная музыка скрипок накаляла атмосферу, что очень подходило невероятно быстрым движениям ног с внезапными погружениями под воду и выбросами оттуда.