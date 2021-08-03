Выступают одни из фавориток Игр, очень опытные итальянки Линда Черрути и Констанца Ферро! Они выступают вместе уже 20 лет!
Зажгли в костюме с балалайками: россиянки лидируют в синхронном плавании. LIVE
Токио-2020. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа. ОНЛАЙН
Оценка британок — 85.1548. Пока 11-е место
Британский дуэт — не самый сильный. За выход в произвольную программу они побороться явно не смогут — было много технических огрехов. Но можно порадоваться за них — за последние годы они добились большого прогресса.
Выступают британки Кейт Шортман и Изабель Торп!
Оценка синхронисток из Лихтенштейна — 83,2489 балла.
Очень много помарок у спортсменок из Лихтештейна. Не исполнили до конца поворот, разошлись в синхронности, неправильно расположили колено. Но то, что они вообще пробились на Игры, — это уже подвиг. Тренер показывает девушкам два больших пальца.
Выступают синхронистки из Лихтенштейна Лара Мечниг и Марлюс Ширшер. Между прочим, эти девушки подарили Лихнтештейну дебют на Олимпиаде в синхронном плавании!
Оценка австралиек — 75,5343. В произвольную программу они не пробились, но все равно довольны собой.
Австралийки выступили под известную композицию Rolling Stones. Конечно, они не самые технически оснащенные синхронистки, — пришли в этот вид спорта в 12 и 13 лет. На высокие баллы девушки не рассчитывают, но зато порадовали ярким выступлением.
Выступают австралийки Эмили Роджерс и Эми Томпсон.
Оценка дуэта из Египта — 77,8625. Очень низко, конечно. 14-е место.
Египтянки неоднократно допускали грубые ошибки — много сбоев в синхронности. Это понимают тренеры, которые стоят мрачнее тучи.
Девушки выступают под знаменитую мелодию «История любви». Сложность номера невысокая — все-таки в Египте синхронное плавание пока развито не очень сильно. Даже хореография простая — лежа на боку взмахи одной рукой в такт музыке. Более сильные спортсменки держат обычно обе руки под водой.
Выступают египтянки Лайла Али и Ханна Хиекаль!
Оценка колумбиек — 82,0526 балла. Лишь 13-е место на данный момент.
Много рассинхрона у колумбиек — то в воду не погружаются равномерно, то по отношению друг к другу располагаются под углом, а не симметрично. Это значит, что под водой спортсменки недоделывают нужные повороты — и выныривают неидеально.
Девушки начали с эффектного выброса — одна из колумбиек поднялась над водой и еще успела раскрыться в ласточку!
Выступают колумбийки Эстефания Альварес и Моника Аранго.
Оценка американского дуэта — 86,1960. Лишь десятое место сейчас.
У американок были серьезные проблемы с синхронностью — судьи будут придираться. Сами спортсменки тоже не очень довольны.
Выступает американский дуэт Анита Альварес и Линди Шредер! У них очень необычные купальники, стилизованные под клавиши пианино. Звучит классическая композиция на фортепиано, стилизованная под современный трек.
Оценка канадок — 91,4798! Третье промежуточное место на данный момент!
Что хочется отметить: канадские синхронистки зажгли под рэп. Необычный выбор музыки — и выступление вышло очень ярким!
В винтовом вращении канадки не показали высоты, подняв ногу максимум до колена. Ну и чистым по исполнению это вращение не было. Канадки смотрятся немного тяжеловато.
Выступают канадки Клаудиа Хольцнер и Жаклин Симоне!
Оценка израильтянок — 83,8580. Пока девятое место.
Израильтянки показали элегантную программу под индийские мотивы. Красивые фишечки, вроде пальцев, сложенных в мудру, и оборотов в стиле индийских национальных танцев сделали этот номер еще более атмосферным.
Выступает дуэт из Израиля Эден Блехер и Шелли Бобрицки!
Оценка Австрии — 90,3773!
Невероятная синхронность у австриек! Сразу видно, что выступают сестры, которые понимают друг друга с полуслова.
Технически выступление вышло неплохим. Показывали хорошую высоту, поднимаясь из воды для поворотов ноги и других подобных элементов. К тому же австрийки исполняли дополнительные связки, которые не входят в обязательную программу, — усложнили выступление дополнительно, что понравится судьям.
Тревожная музыка скрипок накаляла атмосферу, что очень подходило невероятно быстрым движениям ног с внезапными погружениями под воду и выбросами оттуда.
Выступают австрийки Эйрини и Анна-Мария Александри! Бронзовые призеры чемпионата Европы.
Оценка казахстанок — 83,2338. Пока восьмое место.
На прошлых Играх казахстанские спортсменки не смогли пробиться в финал, не попали в топ. Сейчас они явно подняли свой уровень и исполнили техническую программу гораздо лучше. Посмотрим, пробьются ли в произвольную программу теперь.
Выступает дуэт из Казахстана — сестры-близняшки Александра и Екатерина Немич.
Оценка россиянок за техническую программу — 97,1079! Сложность — 29,3000, перформанс — 29,4000, элементы — 38,4079. Общая оценка — вместе с баллами за квалификацию — 195,0079. Выше всех!
Изумительное выступление россиянок! Технически прекрасно. Вращения одной ногой, поднятой из-под воды, исполнены на уровне бедра — на большой высоте! Отличное раскрытие в шпагат — поднялись из-под воды по самые плечи! Также роскошное выталкивание из воды в элемент «кран» — таз был очень высоко над водой!
К тому же выступление прошло в очень высоком темпе, что не только добавило сложности, но и задало отличное настроение всему номеру! Браво!
Выступают россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко! Они показывают программу под песню «Калинка» группы Little Big в купальниках с изображением балалаек!
Оценка украинок за техническую программу — 93,8620 балла! Общая оценка вместе с квалификацией — 188,7953! Они становятся промежуточными лидерами!
Украинки начали с эффектного, высоченного выброса из воды! Блестяще. А вот шпагат немного недораскрыли. Но в остальном все было прекрасно. Федина и Савчук всерьез претендуют на медали этих Игр! В Рио-2016 выступали другие украинские синхронистки, и они заняли только пятое место. Теперь пришла пора новых достижений.
Выступают мощные украинки Марта Федина и Анастасия Савчук!
Немного пояснений по дуэту из Греции, который неплохо выступил в квалификации, но сегодня не выступает: Международный олимпийский комитет обязан сборную Греции в полном составе покинуть Японию, поскольку в команде бушует коронавирус. Очень жаль спортсменок.
Оценка мексиканок за техническую программу — 86,6190! Промежуточное пятое место. Чтобы попасть в финал, надо занять место в топ-12. Девушки безумно рады.
Но какое же задорное выступление! В концовке мексиканки радостно подняли один палец вверх и ушли под воду. Такие милые любительницы аэробики.
Одна из мексиканок подняла ногу выше партнерши во время синхронного подъема из воды — напрасно перестраховалась. А в один из моментов спортсменки, кажется, задели друг друга — это тоже не очень хорошо будет воспринято судьями.
Выступают мексиканки Нурья Дьосдадо и Хоана Хименес! Они выступают в образе красоток 80-х, которые занимаются аэробикой. Звучит поп-композиция тех годов. Атмосферно.
Оценка девушек из ЮАР за техническую программу — 70,9099 балла. Самая низкая на данный момент.
Южноафриканки очень невысоко поднимают ноги из воды, когда совершают вращения над поверхностью, — буквально на уровне колена. Понятно, что уровень девушек пока невысок для Олимпиады.
Ох, очень грубую ошибку допустила одна из спортсменок — перепутала счет и подняла ноги не в нужную секунду! Сильно разошлись в синхронности.
Выступают синхронистки из ЮАР Кларисса Джонстон и Лаура Страгнел! В квалификации они заняли последнее место.
Оценка белорусок за техническую программу — 87,2101!
Под знаменитый канкан красивые, длиннющие ноги белорусских спортсменок, выныривающие из воды с идеальной синхронностью, выглядят очень органично. Потрясающе красивая программа. Технически тоже неплохо.
Выступают белоруски Василина Хандошка и Дарья Кулагина под классический канкан!
Оценка испанок за техническую программу — 86,9281! Пока это самый низкий результат. Вместе с оценкой за квалификацию — 175,2281.
Выступление проходит под зажигательный рок-н-ролл, заряжая позитивом и игривым настроением. Однако технически не все идеально: например, повороты одной ноги на 360 градусов были исполнены не синхронно и будто рвано — какими-то рывками. И такие помарочки сопровождали все выступление.
Выступают испанки Алиса Ожогина и Ирис Тио Касас! Они предстают в образе бейсболисток — этот вид спорта очень популярен в Японии.
Немного отвлечемся и сообщим, что Россия будет выступать под восьмым стартовым номером.
Оценка нидерландок — 87,2612! Вместе с оценкой за квалификацию — 175,4279.
Девушки невероятно быстро исполняют все элементы — выступление пролетает на одном дыхании! С другой стороны, нет возможности четко зафиксировать чистоту исполнения обязательных элементов. Возможно, это и такая хитрость перед судьями. Но выглядело это очень мощно — особенно под очень энергичное соло электрической скрипки. Да и синхронность была на очень высоком уровне.
Выступают синхронистки из Нидерландов — сестры Де Брауэр!
Оценка француженок за техническую программу — 87,3474! Вместе с оценкой за вчерашнюю квалификацию — 175,9141.
Француженки показали приставление в шпагат — выглядело впечатляюще, но спортсменки все же немного разошлись в синхронности.
Спортсменки исполнили винтовое вращение вниз и показали синхронные движения руками. Одна из француженок немного развалилась на этом элементе и не успела за партнершей.
Начинают выступление француженки Шарлотта и Лаура Трембле!
Сегодня дуэты покажут техническую программу. Она отличается от произвольной тем, что длится короче — 2:20 минуты (плюс-минус 15 секунд), и там спортсменки должны исполнить определенный набор технических элементов в строгом порядке.
Накануне россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли квалификацию, блестяще исполнив свою произвольную программу «Пауки», несмотря на то что им сначала включили неправильную музыку.
Соревнования начнутся в 13.30 мск.
В синхронном плавании дуэты продемонстрируют техническую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.