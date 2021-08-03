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Олимпиада 2020

Зажгли в костюме с балалайками: россиянки лидируют в синхронном плавании. LIVE

Токио-2020. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа. ОНЛАЙН

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На Олимпийских играх в Токио дуэты показывают техническую программу в синхронном плавании. Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли накануне квалификацию в произвольной программе и теперь намерены одержать новую победу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:05

Выступают одни из фавориток Игр, очень опытные итальянки Линда Черрути и Констанца Ферро! Они выступают вместе уже 20 лет!

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100%
15:03

Оценка британок — 85.1548. Пока 11-е место

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100%
15:02

Британский дуэт — не самый сильный. За выход в произвольную программу они побороться явно не смогут — было много технических огрехов. Но можно порадоваться за них — за последние годы они добились большого прогресса.

14:59

Выступают британки Кейт Шортман и Изабель Торп!

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100%
14:58

Оценка синхронисток из Лихтенштейна — 83,2489 балла.

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100%
14:56

Очень много помарок у спортсменок из Лихтештейна. Не исполнили до конца поворот, разошлись в синхронности, неправильно расположили колено. Но то, что они вообще пробились на Игры, — это уже подвиг. Тренер показывает девушкам два больших пальца.

14:55

Выступают синхронистки из Лихтенштейна Лара Мечниг и Марлюс Ширшер. Между прочим, эти девушки подарили Лихнтештейну дебют на Олимпиаде в синхронном плавании!

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100%
14:54

Оценка австралиек — 75,5343. В произвольную программу они не пробились, но все равно довольны собой.

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100%
14:50

Австралийки выступили под известную композицию Rolling Stones. Конечно, они не самые технически оснащенные синхронистки, — пришли в этот вид спорта в 12 и 13 лет. На высокие баллы девушки не рассчитывают, но зато порадовали ярким выступлением.

14:50

Выступают австралийки Эмили Роджерс и Эми Томпсон.

14:48

Оценка дуэта из Египта — 77,8625. Очень низко, конечно. 14-е место.

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100%
14:47

Египтянки неоднократно допускали грубые ошибки — много сбоев в синхронности. Это понимают тренеры, которые стоят мрачнее тучи.

14:45

Девушки выступают под знаменитую мелодию «История любви». Сложность номера невысокая — все-таки в Египте синхронное плавание пока развито не очень сильно. Даже хореография простая — лежа на боку взмахи одной рукой в такт музыке. Более сильные спортсменки держат обычно обе руки под водой.

14:44

Выступают египтянки Лайла Али и Ханна Хиекаль!

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100%
14:43

Оценка колумбиек — 82,0526 балла. Лишь 13-е место на данный момент.

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100%
14:41

Много рассинхрона у колумбиек — то в воду не погружаются равномерно, то по отношению друг к другу располагаются под углом, а не симметрично. Это значит, что под водой спортсменки недоделывают нужные повороты — и выныривают неидеально.

14:41

Девушки начали с эффектного выброса — одна из колумбиек поднялась над водой и еще успела раскрыться в ласточку!

14:39

Выступают колумбийки Эстефания Альварес и Моника Аранго.

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100%
14:38

Оценка американского дуэта — 86,1960. Лишь десятое место сейчас.

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100%
14:36

У американок были серьезные проблемы с синхронностью — судьи будут придираться. Сами спортсменки тоже не очень довольны.

14:33

Выступает американский дуэт Анита Альварес и Линди Шредер! У них очень необычные купальники, стилизованные под клавиши пианино. Звучит классическая композиция на фортепиано, стилизованная под современный трек.

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100%
14:32

Оценка канадок — 91,4798! Третье промежуточное место на данный момент!

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100%
14:30

Что хочется отметить: канадские синхронистки зажгли под рэп. Необычный выбор музыки — и выступление вышло очень ярким!

14:31

В винтовом вращении канадки не показали высоты, подняв ногу максимум до колена. Ну и чистым по исполнению это вращение не было. Канадки смотрятся немного тяжеловато.

14:28

Выступают канадки Клаудиа Хольцнер и Жаклин Симоне!

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100%
14:27

Оценка израильтянок — 83,8580. Пока девятое место.

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100%
14:26

Израильтянки показали элегантную программу под индийские мотивы. Красивые фишечки, вроде пальцев, сложенных в мудру, и оборотов в стиле индийских национальных танцев сделали этот номер еще более атмосферным.

14:24

Выступает дуэт из Израиля Эден Блехер и Шелли Бобрицки!

14:23

Оценка Австрии — 90,3773!

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100%
14:22

Невероятная синхронность у австриек! Сразу видно, что выступают сестры, которые понимают друг друга с полуслова.

Технически выступление вышло неплохим. Показывали хорошую высоту, поднимаясь из воды для поворотов ноги и других подобных элементов. К тому же австрийки исполняли дополнительные связки, которые не входят в обязательную программу, — усложнили выступление дополнительно, что понравится судьям.

Тревожная музыка скрипок накаляла атмосферу, что очень подходило невероятно быстрым движениям ног с внезапными погружениями под воду и выбросами оттуда.

14:18

Выступают австрийки Эйрини и Анна-Мария Александри! Бронзовые призеры чемпионата Европы.

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100%
14:16

Оценка казахстанок — 83,2338. Пока восьмое место.

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100%
14:15

На прошлых Играх казахстанские спортсменки не смогли пробиться в финал, не попали в топ. Сейчас они явно подняли свой уровень и исполнили техническую программу гораздо лучше. Посмотрим, пробьются ли в произвольную программу теперь.

14:12

Выступает дуэт из Казахстана — сестры-близняшки Александра и Екатерина Немич.

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100%
14:12

Оценка россиянок за техническую программу — 97,1079! Сложность — 29,3000, перформанс — 29,4000, элементы — 38,4079. Общая оценка — вместе с баллами за квалификацию — 195,0079. Выше всех!

14:08

Изумительное выступление россиянок! Технически прекрасно. Вращения одной ногой, поднятой из-под воды, исполнены на уровне бедра — на большой высоте! Отличное раскрытие в шпагат — поднялись из-под воды по самые плечи! Также роскошное выталкивание из воды в элемент «кран» — таз был очень высоко над водой!

К тому же выступление прошло в очень высоком темпе, что не только добавило сложности, но и задало отличное настроение всему номеру! Браво!

14:07

Выступают россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко! Они показывают программу под песню «Калинка» группы Little Big в купальниках с изображением балалаек!

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100%
14:06

Оценка украинок за техническую программу — 93,8620 балла! Общая оценка вместе с квалификацией — 188,7953! Они становятся промежуточными лидерами!

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100%
14:04

Украинки начали с эффектного, высоченного выброса из воды! Блестяще. А вот шпагат немного недораскрыли. Но в остальном все было прекрасно. Федина и Савчук всерьез претендуют на медали этих Игр! В Рио-2016 выступали другие украинские синхронистки, и они заняли только пятое место. Теперь пришла пора новых достижений.

14:03

Выступают мощные украинки Марта Федина и Анастасия Савчук!

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100%
14:01

Немного пояснений по дуэту из Греции, который неплохо выступил в квалификации, но сегодня не выступает: Международный олимпийский комитет обязан сборную Греции в полном составе покинуть Японию, поскольку в команде бушует коронавирус. Очень жаль спортсменок.

14:00

Оценка мексиканок за техническую программу — 86,6190! Промежуточное пятое место. Чтобы попасть в финал, надо занять место в топ-12. Девушки безумно рады.

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100%
13:59

Но какое же задорное выступление! В концовке мексиканки радостно подняли один палец вверх и ушли под воду. Такие милые любительницы аэробики.

13:58

Одна из мексиканок подняла ногу выше партнерши во время синхронного подъема из воды — напрасно перестраховалась. А в один из моментов спортсменки, кажется, задели друг друга — это тоже не очень хорошо будет воспринято судьями.

13:58

Выступают мексиканки Нурья Дьосдадо и Хоана Хименес! Они выступают в образе красоток 80-х, которые занимаются аэробикой. Звучит поп-композиция тех годов. Атмосферно.

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100%
13:55

Оценка девушек из ЮАР за техническую программу — 70,9099 балла. Самая низкая на данный момент.

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100%
13:54

Южноафриканки очень невысоко поднимают ноги из воды, когда совершают вращения над поверхностью, — буквально на уровне колена. Понятно, что уровень девушек пока невысок для Олимпиады.

13:53

Ох, очень грубую ошибку допустила одна из спортсменок — перепутала счет и подняла ноги не в нужную секунду! Сильно разошлись в синхронности.

13:53

Выступают синхронистки из ЮАР Кларисса Джонстон и Лаура Страгнел! В квалификации они заняли последнее место.

13:51

Оценка белорусок за техническую программу — 87,2101!

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100%
13:50

Под знаменитый канкан красивые, длиннющие ноги белорусских спортсменок, выныривающие из воды с идеальной синхронностью, выглядят очень органично. Потрясающе красивая программа. Технически тоже неплохо.

13:47

Выступают белоруски Василина Хандошка и Дарья Кулагина под классический канкан!

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100%
13:46

Оценка испанок за техническую программу — 86,9281! Пока это самый низкий результат. Вместе с оценкой за квалификацию — 175,2281.

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100%
13:44

Выступление проходит под зажигательный рок-н-ролл, заряжая позитивом и игривым настроением. Однако технически не все идеально: например, повороты одной ноги на 360 градусов были исполнены не синхронно и будто рвано — какими-то рывками. И такие помарочки сопровождали все выступление.

13:42

Выступают испанки Алиса Ожогина и Ирис Тио Касас! Они предстают в образе бейсболисток — этот вид спорта очень популярен в Японии.

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100%
13:40

Немного отвлечемся и сообщим, что Россия будет выступать под восьмым стартовым номером.

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100%
13:39

Оценка нидерландок — 87,2612! Вместе с оценкой за квалификацию — 175,4279.

13:37

Девушки невероятно быстро исполняют все элементы — выступление пролетает на одном дыхании! С другой стороны, нет возможности четко зафиксировать чистоту исполнения обязательных элементов. Возможно, это и такая хитрость перед судьями. Но выглядело это очень мощно — особенно под очень энергичное соло электрической скрипки. Да и синхронность была на очень высоком уровне.

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100%
13:35

Выступают синхронистки из Нидерландов — сестры Де Брауэр!

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100%
13:34

Оценка француженок за техническую программу — 87,3474! Вместе с оценкой за вчерашнюю квалификацию — 175,9141.

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100%
13:33

Француженки показали приставление в шпагат — выглядело впечатляюще, но спортсменки все же немного разошлись в синхронности.

13:32

Спортсменки исполнили винтовое вращение вниз и показали синхронные движения руками. Одна из француженок немного развалилась на этом элементе и не успела за партнершей.

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100%
13:31

Начинают выступление француженки Шарлотта и Лаура Трембле!

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100%
13:27

Сегодня дуэты покажут техническую программу. Она отличается от произвольной тем, что длится короче — 2:20 минуты (плюс-минус 15 секунд), и там спортсменки должны исполнить определенный набор технических элементов в строгом порядке.

13:25

Накануне россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли квалификацию, блестяще исполнив свою произвольную программу «Пауки», несмотря на то что им сначала включили неправильную музыку.

Российским синхронисткам включили неправильную музыку, но они все равно стали первыми
На Олимпийских играх состоялась квалификация дуэтов в синхронном плавании. Первое место заняли...
02 августа 20:57
13.05

Соревнования начнутся в 13.30 мск.

13.00

В синхронном плавании дуэты продемонстрируют техническую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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