Бьются канадцы за каждый мяч. 18:15, не отпускают россиян далеко.
Не допустить осечку: Россия обыгрывает Канаду в четвертьфинале. LIVE
Токио-2020. Волейбол. Мужчины. Четвертьфинал. Канада — Россия
Определенная паника возникла у Канады, мяч попадает Кобзырю в голову, улыбается капитан сборной России — 17:13.
Тайм-аут Канады при счете 16:12.
Михайлов выносит с площадки Перина, такая быстрая и сильная атака — 15:12, отрыв все вновь три очка.
Борются канадцы, от рук российский волейболистов мяч улетает в аут — 13:10.
Сохраняется преимущество в три очка — 12:9, ведет Россия.
Не справляется Канада с атакой Кобзыря! 11:8, пытаемся уйти в отрыв в счете.
Эйс от Яковлева! И снова очень вовремя, 9:7.
Сравнивает счет Канада, но следом допускает команда ошибку, и Россия снова впереди — 8:7.
Легко забирает один мяч Канада — 7:5.
Вновь упорная борьба, но Волков рискует в атаке и не прогадывает — 6:4.
Три из трех переходящих мяча реализует Волков, феерит он в начале третьего сета. 4:1 ведем!
Спорный мяч на атаке канадцев, изначально показалось, что было касание поля, но успел подставить руку Волков.
Повела сборная России со счетом 2:1 в третьем сете.
Третья партия этого напряженнейшего матча стартовала!
Да! Кобзырь забивает 30-й мяч сборной России и приносит победу в тяжелейшем втором сете для сборной России! Ух, ведем 2:0 по партиям.
Пятый тоже не удается. Вновь и вновь сравнивает Канада. Какая длинная вторая партия...
Четвертый сет-поинт не удается реализовать России... 27:27.
Неплохая подача от Вольвича на третьем сет-поинте, но снова первым темпом играет Канада. 26:26.
Не дает Канада спокойно взять российским волейболистам второй сет, сравнивает. 25:25.
Был сет-поинт у России, но первым темпом сравнивает Россия.
Блокирует канадский блок Вольвича, и сравнивает Канада — 23:23.
А вот следом мяч летит от российской подачи в аут — 23:21.
Эйс от Яковлева! Очень вовремя! 23:20.
Тайм-аут берет сборная Канады при счете 22:20.
Очень серьезная ошибка у Перина, 21:20 — Россия впереди. Напряженная концовка второго сета.
Вторая подряд ошибка на подаче у России — вновь сетка, на сей раз Волков. 20:19.
Не удается России уйти в отрыв, Михайлов со своей подачи бьет в сетку — 19:18, Россия впереди.
Волков сейчас набирает важное очко после обидной ошибки российской команды. 18:16.
Забивает Клюка, это его девятое очко. Очень настроен Егор сегодня, 17:14.
Снова опаснейший удар от Вольвича, который не берется — 16:13.
Тайм-аут берет канадская команда при счете 15:12.
Мог забивать Волков, но немного не попал в площадку, аут. 13:12.
Блоком канадцы сравнивают счет — 11:11.
Сокращает отрыв Канада, бил на выигрыш Михайлов, но не выиграл — 10:9.
Очко на переходящем мяче набирает Волков 9:6.
Огрызаются канадцы, не дают далеко уйти сборной России по счету. Атака первым темпом, счет 7:6 в пользу России.
Панков укорачивал, но не справился с мячом Волков. 5:3, Россия все еще ведет.
Михайлов с подачи бьет в сетку — 3:2, впереди Россия.
Дважды в аут бьет сборная Канады, и ведет Россия 2:0.
Стартовала вторая партия! Поехали.
Выигрывает Михайлов 25-е очко для сборной России в первом сете! Первая партия остается за российскими волейболистами — 25:21.
Вбивает мяч в площадку Вольвич! 24:20.
Первый тайм-аут берет Россия при счете 23:19.
Отличный блок создает Клюка и пристроившийся к нему Вольвич — 23:16.
Очередное очко первым темпом набирает Россия — 21:15.
Михайлов, и снова эйс! Ну что же, очень уверенно смотрится Россия (уже четвертый эйс) — 20:13.
Первая ошибка у Канады в атаке при счете 19:13, берет сборная тайм-аут.
От нашего блока мяч Перин отправляет в аут. 16:12.
Забивает Клюка 15-й мяч! Хороший отрыв делает Россия снова, 15:10.
Отличный эйс оформляет Кобзырь. Важно сейчас было, 13:10.
Великолепно защищается Канада! Три раза в одной атаке тащат они пушечные мячи, сильнейшие, но отскок по сетке помогает России — 11:8.
Максимально сокращает Канада отрыв, мяч проходит между рук Яковлева. 9:8.
Не успевают российские волейболисты выставить блок, а потом Канада забивает чистый эйс — 8:6.
Три из пяти атак уже прошло у Дмитрия Волкова, а потом и блок Кобзыря работает прекрасно — 8:3. Разыгрались российские волейболисты, берет тайм-аут Канада.
Максим Михайлов безупречен в атаке, а после и Волков с его подачи забивает — 5:3, впереди сборная России.
Дмитрий Волков забивает мяч и выводит Россию вперед — 3:2. Упорное начало матча.
Подключает сборная России первый темп, и Артем Вольвич набирает первое очко. Следом эйс совершает Егор Клюка. 2:0, повела Россия.
Поехали! Стартовал четвертьфинальный матч между сборными России и Канады!
Матч начнется в 03.00 по московскому времени.
Мужская сборная России по волейболу встречается в четвертьфинале Олимпиады со сборной Канады. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.