Не допустить осечку: Россия обыгрывает Канаду в четвертьфинале. LIVE

Бьются канадцы за каждый мяч. 18:15, не отпускают россиян далеко. 04:35 Бьются канадцы за каждый мяч. 18:15, не отпускают россиян далеко.

Определенная паника возникла у Канады, мяч попадает Кобзырю в голову, улыбается капитан... 04:33 Определенная паника возникла у Канады, мяч попадает Кобзырю в голову, улыбается капитан сборной России — 17:13.

Тайм-аут Канады при счете 16:12. 04:32 Тайм-аут Канады при счете 16:12.

Михайлов выносит с площадки Перина, такая быстрая и сильная атака — 15:12, отрыв все... 04:30 Михайлов выносит с площадки Перина, такая быстрая и сильная атака — 15:12, отрыв все вновь три очка.

Борются канадцы, от рук российский волейболистов мяч улетает в аут — 13:10. 04:28 Борются канадцы, от рук российский волейболистов мяч улетает в аут — 13:10.

Сохраняется преимущество в три очка — 12:9, ведет Россия. 04:27 Сохраняется преимущество в три очка — 12:9, ведет Россия.

Не справляется Канада с атакой Кобзыря! 11:8, пытаемся уйти в отрыв в счете. 04:25 Не справляется Канада с атакой Кобзыря! 11:8, пытаемся уйти в отрыв в счете.

Эйс от Яковлева! И снова очень вовремя, 9:7. 04:23 Эйс от Яковлева! И снова очень вовремя, 9:7.

Сравнивает счет Канада, но следом допускает команда ошибку, и Россия снова впереди — 8:7. 04:23 Сравнивает счет Канада, но следом допускает команда ошибку, и Россия снова впереди — 8:7.

Легко забирает один мяч Канада — 7:5. 04:21 Легко забирает один мяч Канада — 7:5.

Вновь упорная борьба, но Волков рискует в атаке и не прогадывает — 6:4. 04:20 Вновь упорная борьба, но Волков рискует в атаке и не прогадывает — 6:4.

Три из трех переходящих мяча реализует Волков, феерит он в начале третьего сета. 4:1... 04:17 Три из трех переходящих мяча реализует Волков, феерит он в начале третьего сета. 4:1 ведем!

Спорный мяч на атаке канадцев, изначально показалось, что было касание поля, но успел... 04:16 Спорный мяч на атаке канадцев, изначально показалось, что было касание поля, но успел подставить руку Волков.

Повела сборная России со счетом 2:1 в третьем сете. 04:15 Повела сборная России со счетом 2:1 в третьем сете.

Третья партия этого напряженнейшего матча стартовала! 04:13 Третья партия этого напряженнейшего матча стартовала!

Да! Кобзырь забивает 30-й мяч сборной России и приносит победу в тяжелейшем втором сете... 04:10 Да! Кобзырь забивает 30-й мяч сборной России и приносит победу в тяжелейшем втором сете для сборной России! Ух, ведем 2:0 по партиям.

Пятый тоже не удается. Вновь и вновь сравнивает Канада. Какая длинная вторая партия... 04:08 Пятый тоже не удается. Вновь и вновь сравнивает Канада. Какая длинная вторая партия...

Четвертый сет-поинт не удается реализовать России... 27:27. 04:07 Четвертый сет-поинт не удается реализовать России... 27:27.

Неплохая подача от Вольвича на третьем сет-поинте, но снова первым темпом играет Канада. 26:26... 04:06 Неплохая подача от Вольвича на третьем сет-поинте, но снова первым темпом играет Канада. 26:26.

Не дает Канада спокойно взять российским волейболистам второй сет, сравнивает. 25:25. 04:05 Не дает Канада спокойно взять российским волейболистам второй сет, сравнивает. 25:25.

Был сет-поинт у России, но первым темпом сравнивает Россия. 04:03 Был сет-поинт у России, но первым темпом сравнивает Россия.

Блокирует канадский блок Вольвича, и сравнивает Канада — 23:23. 04:02 Блокирует канадский блок Вольвича, и сравнивает Канада — 23:23.

А вот следом мяч летит от российской подачи в аут — 23:21. 04:01 А вот следом мяч летит от российской подачи в аут — 23:21.

Эйс от Яковлева! Очень вовремя! 23:20. 04:00 Эйс от Яковлева! Очень вовремя! 23:20.

Тайм-аут берет сборная Канады при счете 22:20. 03:59 Тайм-аут берет сборная Канады при счете 22:20.

Очень серьезная ошибка у Перина, 21:20 — Россия впереди. Напряженная концовка второго... 03:58 Очень серьезная ошибка у Перина, 21:20 — Россия впереди. Напряженная концовка второго сета.

Вторая подряд ошибка на подаче у России — вновь сетка, на сей раз Волков... 03:56 Вторая подряд ошибка на подаче у России — вновь сетка, на сей раз Волков. 20:19.

Не удается России уйти в отрыв, Михайлов со своей подачи бьет в сетку — 19:18... 03:55 Не удается России уйти в отрыв, Михайлов со своей подачи бьет в сетку — 19:18, Россия впереди.

Волков сейчас набирает важное очко после обидной ошибки российской команды. 18:16. 03:53 Волков сейчас набирает важное очко после обидной ошибки российской команды. 18:16.

Забивает Клюка, это его девятое очко. Очень настроен Егор сегодня, 17:14. 03:52 Забивает Клюка, это его девятое очко. Очень настроен Егор сегодня, 17:14.

Снова опаснейший удар от Вольвича, который не берется — 16:13. 03:51 Снова опаснейший удар от Вольвича, который не берется — 16:13.

Тайм-аут берет канадская команда при счете 15:12. 03:49 Тайм-аут берет канадская команда при счете 15:12.

Мог забивать Волков, но немного не попал в площадку, аут. 13:12. 03:48 Мог забивать Волков, но немного не попал в площадку, аут. 13:12.

Блоком канадцы сравнивают счет — 11:11. 03:46 Блоком канадцы сравнивают счет — 11:11.

Сокращает отрыв Канада, бил на выигрыш Михайлов, но не выиграл — 10:9. 03:44 Сокращает отрыв Канада, бил на выигрыш Михайлов, но не выиграл — 10:9.

Очко на переходящем мяче набирает Волков 9:6. 03:42 Очко на переходящем мяче набирает Волков 9:6.

Огрызаются канадцы, не дают далеко уйти сборной России по счету. Атака первым темпом, счет 7:6... 03:41 Огрызаются канадцы, не дают далеко уйти сборной России по счету. Атака первым темпом, счет 7:6 в пользу России.

Панков укорачивал, но не справился с мячом Волков. 5:3, Россия все еще ведет. 03:38 Панков укорачивал, но не справился с мячом Волков. 5:3, Россия все еще ведет.

Михайлов с подачи бьет в сетку — 3:2, впереди Россия. 03:36 Михайлов с подачи бьет в сетку — 3:2, впереди Россия.

Дважды в аут бьет сборная Канады, и ведет Россия 2:0. 03:35 Дважды в аут бьет сборная Канады, и ведет Россия 2:0.

Стартовала вторая партия! Поехали. 03:35 Стартовала вторая партия! Поехали.

Выигрывает Михайлов 25-е очко для сборной России в первом сете! Первая партия остается... 03:30 Выигрывает Михайлов 25-е очко для сборной России в первом сете! Первая партия остается за российскими волейболистами — 25:21.

Вбивает мяч в площадку Вольвич! 24:20. 03:29 Вбивает мяч в площадку Вольвич! 24:20.

Первый тайм-аут берет Россия при счете 23:19. 03:28 Первый тайм-аут берет Россия при счете 23:19.

Отличный блок создает Клюка и пристроившийся к нему Вольвич — 23:16. 03:26 Отличный блок создает Клюка и пристроившийся к нему Вольвич — 23:16.

Очередное очко первым темпом набирает Россия — 21:15. 03:24 Очередное очко первым темпом набирает Россия — 21:15.

Михайлов, и снова эйс! Ну что же, очень уверенно смотрится Россия (уже четвертый эйс) — 20:13... 03:22 Михайлов, и снова эйс! Ну что же, очень уверенно смотрится Россия (уже четвертый эйс) — 20:13.

Первая ошибка у Канады в атаке при счете 19:13, берет сборная тайм-аут. 03:21 Первая ошибка у Канады в атаке при счете 19:13, берет сборная тайм-аут.

От нашего блока мяч Перин отправляет в аут. 16:12. 03:19 От нашего блока мяч Перин отправляет в аут. 16:12.

Забивает Клюка 15-й мяч! Хороший отрыв делает Россия снова, 15:10. 03:17 Забивает Клюка 15-й мяч! Хороший отрыв делает Россия снова, 15:10.

Отличный эйс оформляет Кобзырь. Важно сейчас было, 13:10. 03:15 Отличный эйс оформляет Кобзырь. Важно сейчас было, 13:10.

Великолепно защищается Канада! Три раза в одной атаке тащат они пушечные мячи, сильнейшие, но... 03:13 Великолепно защищается Канада! Три раза в одной атаке тащат они пушечные мячи, сильнейшие, но отскок по сетке помогает России — 11:8.

Максимально сокращает Канада отрыв, мяч проходит между рук Яковлева. 9:8. 03:11 Максимально сокращает Канада отрыв, мяч проходит между рук Яковлева. 9:8.

Не успевают российские волейболисты выставить блок, а потом Канада забивает чистый эйс — 8:6. 03:10 Не успевают российские волейболисты выставить блок, а потом Канада забивает чистый эйс — 8:6.

Три из пяти атак уже прошло у Дмитрия Волкова, а потом и блок Кобзыря работает прекрасно... 03:07 Три из пяти атак уже прошло у Дмитрия Волкова, а потом и блок Кобзыря работает прекрасно — 8:3. Разыгрались российские волейболисты, берет тайм-аут Канада.

Максим Михайлов безупречен в атаке, а после и Волков с его подачи забивает — 5:3... 03:05 Максим Михайлов безупречен в атаке, а после и Волков с его подачи забивает — 5:3, впереди сборная России.

Дмитрий Волков забивает мяч и выводит Россию вперед — 3:2. Упорное начало матча. 03:04 Дмитрий Волков забивает мяч и выводит Россию вперед — 3:2. Упорное начало матча.

Подключает сборная России первый темп, и Артем Вольвич набирает первое очко. Следом эйс совершает... 03:01 Подключает сборная России первый темп, и Артем Вольвич набирает первое очко. Следом эйс совершает Егор Клюка. 2:0, повела Россия.

Поехали! Стартовал четвертьфинальный матч между сборными России и Канады! 03:00 Поехали! Стартовал четвертьфинальный матч между сборными России и Канады!

Матч начнется в 03.00 по московскому времени. 02:55 Матч начнется в 03.00 по московскому времени.