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Олимпиада 2020

Не допустить осечку: Россия обыгрывает Канаду в четвертьфинале. LIVE

Токио-2020. Волейбол. Мужчины. Четвертьфинал. Канада — Россия

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В четвертьфинальном поединке мужского волейбольного турнира Олимпиады сборная России, выигравшая свою подгруппу, встречается с командой Канады. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
04:35

Бьются канадцы за каждый мяч. 18:15, не отпускают россиян далеко.

04:33

Определенная паника возникла у Канады, мяч попадает Кобзырю в голову, улыбается капитан сборной России — 17:13.

04:32

Тайм-аут Канады при счете 16:12.

04:30

Михайлов выносит с площадки Перина, такая быстрая и сильная атака — 15:12, отрыв все вновь три очка.

04:28

Борются канадцы, от рук российский волейболистов мяч улетает в аут — 13:10.

04:27

Сохраняется преимущество в три очка — 12:9, ведет Россия.

04:25

Не справляется Канада с атакой Кобзыря! 11:8, пытаемся уйти в отрыв в счете.

04:23

Эйс от Яковлева! И снова очень вовремя, 9:7.

04:23

Сравнивает счет Канада, но следом допускает команда ошибку, и Россия снова впереди — 8:7.

04:21

Легко забирает один мяч Канада — 7:5.

04:20

Вновь упорная борьба, но Волков рискует в атаке и не прогадывает — 6:4.

04:17

Три из трех переходящих мяча реализует Волков, феерит он в начале третьего сета. 4:1 ведем!

04:16

Спорный мяч на атаке канадцев, изначально показалось, что было касание поля, но успел подставить руку Волков.

04:15

Повела сборная России со счетом 2:1 в третьем сете.

04:13

Третья партия этого напряженнейшего матча стартовала!

04:10

Да! Кобзырь забивает 30-й мяч сборной России и приносит победу в тяжелейшем втором сете для сборной России! Ух, ведем 2:0 по партиям.

04:08

Пятый тоже не удается. Вновь и вновь сравнивает Канада. Какая длинная вторая партия...

04:07

Четвертый сет-поинт не удается реализовать России... 27:27.

04:06

Неплохая подача от Вольвича на третьем сет-поинте, но снова первым темпом играет Канада. 26:26.

04:05

Не дает Канада спокойно взять российским волейболистам второй сет, сравнивает. 25:25.

04:03

Был сет-поинт у России, но первым темпом сравнивает Россия.

04:02

Блокирует канадский блок Вольвича, и сравнивает Канада — 23:23.

04:01

А вот следом мяч летит от российской подачи в аут — 23:21.

04:00

Эйс от Яковлева! Очень вовремя! 23:20.

03:59

Тайм-аут берет сборная Канады при счете 22:20.

03:58

Очень серьезная ошибка у Перина, 21:20 — Россия впереди. Напряженная концовка второго сета.

03:56

Вторая подряд ошибка на подаче у России — вновь сетка, на сей раз Волков. 20:19.

03:55

Не удается России уйти в отрыв, Михайлов со своей подачи бьет в сетку — 19:18, Россия впереди.

03:53

Волков сейчас набирает важное очко после обидной ошибки российской команды. 18:16.

03:52

Забивает Клюка, это его девятое очко. Очень настроен Егор сегодня, 17:14.

03:51

Снова опаснейший удар от Вольвича, который не берется — 16:13.

03:49

Тайм-аут берет канадская команда при счете 15:12.

03:48

Мог забивать Волков, но немного не попал в площадку, аут. 13:12.

03:46

Блоком канадцы сравнивают счет — 11:11.

03:44

Сокращает отрыв Канада, бил на выигрыш Михайлов, но не выиграл — 10:9.

03:42

Очко на переходящем мяче набирает Волков 9:6.

03:41

Огрызаются канадцы, не дают далеко уйти сборной России по счету. Атака первым темпом, счет 7:6 в пользу России.

03:38

Панков укорачивал, но не справился с мячом Волков. 5:3, Россия все еще ведет.

03:36

Михайлов с подачи бьет в сетку — 3:2, впереди Россия.

03:35

Дважды в аут бьет сборная Канады, и ведет Россия 2:0.

03:35

Стартовала вторая партия! Поехали.

03:30

Выигрывает Михайлов 25-е очко для сборной России в первом сете! Первая партия остается за российскими волейболистами — 25:21.

03:29

Вбивает мяч в площадку Вольвич! 24:20.

03:28

Первый тайм-аут берет Россия при счете 23:19.

03:26

Отличный блок создает Клюка и пристроившийся к нему Вольвич — 23:16.

03:24

Очередное очко первым темпом набирает Россия — 21:15.

03:22

Михайлов, и снова эйс! Ну что же, очень уверенно смотрится Россия (уже четвертый эйс) — 20:13.

03:21

Первая ошибка у Канады в атаке при счете 19:13, берет сборная тайм-аут.

03:19

От нашего блока мяч Перин отправляет в аут. 16:12.

03:17

Забивает Клюка 15-й мяч! Хороший отрыв делает Россия снова, 15:10.

03:15

Отличный эйс оформляет Кобзырь. Важно сейчас было, 13:10.

03:13

Великолепно защищается Канада! Три раза в одной атаке тащат они пушечные мячи, сильнейшие, но отскок по сетке помогает России — 11:8.

03:11

Максимально сокращает Канада отрыв, мяч проходит между рук Яковлева. 9:8.

03:10

Не успевают российские волейболисты выставить блок, а потом Канада забивает чистый эйс — 8:6.

03:07

Три из пяти атак уже прошло у Дмитрия Волкова, а потом и блок Кобзыря работает прекрасно — 8:3. Разыгрались российские волейболисты, берет тайм-аут Канада.

03:05

Максим Михайлов безупречен в атаке, а после и Волков с его подачи забивает — 5:3, впереди сборная России.

03:04

Дмитрий Волков забивает мяч и выводит Россию вперед — 3:2. Упорное начало матча.

03:01

Подключает сборная России первый темп, и Артем Вольвич набирает первое очко. Следом эйс совершает Егор Клюка. 2:0, повела Россия.

03:00

Поехали! Стартовал четвертьфинальный матч между сборными России и Канады!

02:55

Матч начнется в 03.00 по московскому времени.

02:50

Мужская сборная России по волейболу встречается в четвертьфинале Олимпиады со сборной Канады. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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