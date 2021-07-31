Вспомнить 2016-й: Карякин и Карлсен в шаге от финала Кубка мира

В четвертьфинале Кубка мира по шахматам россиянин Сергей Карякин с трудом переиграл представителя США Сэма Шенкленда, однако вышел в полуфинал, где сразится с Владимиром Федосеевым. А у женщин состоится российский финал — Александра Горячкина сыграет против Александры Костенюк.

После эпической битвы пятого круга с Андреем Есипенко, когда Магнус Карлсен вырвал победу лишь в блице на тай-брейке, следующий барьер на пути к финалу чемпион мира преодолел с видимой легкостью. Очередным его соперником был 38-летний французский гроссмейстер Этьен Бакро. Он начинал свой шахматный путь как настоящий вундеркинд: в 12 лет стал международным мастером, в 14 – гроссмейстером. В далеком 1997 году это был мировой рекорд, занесенный в книгу Гиннесса. С тех пор много воды утекло: Бакро стал «просто» очень сильным гроссмейстером, однако полностью свой огромный потенциал он, думается, не реализовал. Хотя в Сочи Этьен играл энергично и с большим напором, как в лучшие годы, так что его выход в четвертьфинал трудно назвать большим сюрпризом.

Все же оказать упорное сопротивление норвежскому гению он не сумел. В первой партии, играя белыми, Этьен принял жертву центральной пешки, позволив Карлсену развить взамен сильную инициативу.

Чемпион получил опасную атаку, и хотя некоторые его решения с точки зрения компьютера не были оптимальными, добрался-таки до неприятельского короля. Ответный поединок отчасти напоминал первый: вновь француз забрал центральную пешку, только в этот раз она оказалась совсем уж «отравленной»: через ход ему пришлось расстаться с качеством. Бакро предложил ничью (которая гарантировала сопернику выход в полуфинал), однако Карлсен отказал и железной рукой довел партию до победы, а матч – до счета 2:0.

Куда сложнее оказался путь в полуфинал российского гроссмейстера Сергея Карякина, которому противостоял представитель США Сэм Шенкленд. В первой классической партии Карякин получил черными после дебюта абсолютно безопасную позицию, и его это, кажется, немного расслабило. Соперник же не терял концентрацию ни на минуту.

«Шенкленд играл просто блестяще и использовал малейшие шансы. У меня было даже такое чувство, что я играю против Магнуса, – признался Карякин. – В эндшпиле Сэм играл просто потрясающе!»

Однако Сергей недаром славится своим боевым духом и феноменальной психологической устойчивостью. За свою долгую профессиональную карьеру он намного больше, чем любой другой шахматист, «по заказу» отыгрывался в нокаут-турнирах. И на этот раз он сумел победить, причем эффектной прямой атакой на короля, кульминацией которой стала жертва ладьи. Шенкланд из уважения к красоте замысла позволил сопернику объявить мат на доске – не такой уж частый случай в практике гроссмейстеров.

На тай-брейке первую 25-минутную партию Шенкленд играл белыми. Он добился минимального преимущества в каталонском начале и поддерживал напряжение на доске. Сергей Карякин попытался вскрыть позицию и получить контригру, однако допустил при этом несколько неточностей, и его позиция стала уже неприятной, а потом российский шахматист ошибся уже серьезно. При помощи симпатичного тактического удара белые выиграли пешку и уверенно реализовали материальный перевес. Сэм вновь вышел вперед, и вновь Сергею нужна была только победа.

В ответном поединке Шенкленд применил свою любимую систему Найдорфа, в ответ на что Карякин избрал ядовитую систему с 6.h3. Похоже, этот дебютный выбор оказался для американского гроссмейстера некоторым сюрпризом: он азартно нацелил свои фигуры на ферзевый фланг соперника и съел пешку а2, но уже через несколько ходов его слон попал в западню. Сергей выиграл этого слона за две пешки и четко довел партию до победы.

«Наверное, Шенкленд что-то перепутал, – предположил Карякин. – Поначалу он играл очень быстро, а потом вдруг резко задумался. Позиция острейшая, и я очень рад, что мне удалось найти ход 13.Bd2. Хотя мне потом сказали, что 13.g5 было сильнее, но там получались сложнейшие варианты, в которых я не мог до конца разобраться. А когда нашел ход 13.Bd2, то слегка успокоился. В ответ он напрасно сделал рокировку, и после 14.Nd5 моя позиция уже точно выиграна».

Счет вновь сравнялся, и соперникам предстояло сыграть еще две партии с контролем 10+10. На этот раз первую из них белыми фигурами играл Карякин. Соперники повторили вариант из предыдущего поединка, при этом российский гроссмейстер первым свернул в сторону, неожиданно пожертвовав центральную пешку. «Кажется немного странным: на ровном месте отдается пешка, но белые получают очень богатую компенсацию, – поделился впечатлениями Сергей. – Благодаря моему секунданту Денису Хисматуллину, который нашел эту идею в тот момент, пока мы играли предыдущую партию, мне удалось получить огромный перевес в дебюте и выиграть».

Теперь уже Сэму нужна была только победа. Верный своему активному позиционному стилю, он разыграл солидную схему – двойное фианкетто и сумел развить неприятную инициативу. Черные допустили несколько неточностей и оказались в неприятном тяжелофигурном окончании со слабым королем. Всё же, по мнению Карякина, бороться за ничью ему было легче, чем сопернику играть на победу. И действительно: стоило Шенкланду допустить одну неточность, как Карякин форсировал размен ладей и уравнял игру. Сэм продолжал выискивать шансы на победу, но в результате потерял две пешки и вынужден был признать свое поражение.

Когда Сергей Карякин после тяжелой победы пришел в пресс-центр, у входа (внутрь они зайти не могли) его ожидали десятка полтора болельщиков, который устроили своему герою настоящую овацию.

Теперь нас ожидает российский полуфинал: Сергей Карякин померится силами с Владимиром Федосеевым, который обыграл иранца М. Амина Табатабеи.

«Это мой постоянный спарринг-партнер, я его очень хорошо знаю, – рассказал Владимир о своем сопернике. – Мы регулярно играем тематические тренировочные партии в интернете с разными контролями – и в рапид, и в блиц. А еще он был «могильщиком» моих выступлений в традиционном турнире «Аэрофлот-опен»: в 2018 и 2019 годах дважды меня обыграл, причем черным цветом. Табатабеи очень много работает над шахматами. Мне кажется, он может заниматься по 10 часов в день, и у него очень правильное отношение к процессу: он старается разобрать все свои сыгранные партии, найти ошибки. Очень работящий и вдумчивый. Во многом мой антипод», – со смехом добавил Федосеев.

В первой партии Владимиру пришлось пережить несколько неприятных минут: игравший белыми иранец мог поставить перед российским гроссмейстером неприятные проблемы, но сыграл менее удачно и вскоре предложил ничью, которая была принята. А во второй Табатабеи черными избрал невероятно солидный вариант Каталонского начала, который ранее никогда не применял. Тем не менее Федосееву удалось, как говорят шахматисты, «зацепиться за борьбу»: позиция белых хоть и была объективно не лучше, но чуть-чуть «компостировать мозги» сопернику они могли.

«Играть черными такую позицию довольно неприятно, она играется в долгую, – рассказал Федосеев. – На такой стадии Кубка мира этот тип позиции играть черными крайне неприятно, поскольку ты всё время волнуешься больше, чем соперник. Мне-то вообще не о чем волноваться: игра свободная, легкая, я ничем не рискую, главное – фигуру в один ход не подставить. Трачу значительно меньше энергии.Долгое время ходили туда-сюда, ничего существенного на доске не происходило, но потом он отдал 6-ю горизонталь, и у меня появилась сразу куча ресурсов для борьбы за победу. А дальше он не выдержал напряжения борьбы и начал зевать».

Когда иранец забрал отравленную пешку, Федосеев не смог сдержать эмоций и победно вскинул левую руку, как это делают футболисты, поразившие ворота соперника. Табатабеи моментально осознал свой промах, опустил голову на стол и просидел так минуту или больше. Но исправить ошибку было уже невозможно: черные неизбежно теряли фигуру, поэтому иранский гроссмейстер признал свое поражение.

Во втором полуфинале Магнус Карлсен сыграет с молодым поляком Яном-Кшиштофом Дудой, одолевшим представителя Индии Видита Сантоша в двух партиях. Первая завершилась вничью, а во второй Дуда благодаря великолепной домашней подготовке прямо из дебюта получил весьма перспективный эндшпиль с конем против трех пешек. От черных требовалась высокая точность, чтобы удержать позицию, и Видит не справился с этой, прямо скажем, очень непростой задачей.

Тем временем в Кубке мира ФИДЕ среди женщин определились финалистки. Ими стали две россиянки, две Александры – Горячкина и Костенюк. Первая из них в драматичном полуфинале одолела украинку Анну Музычук.

В первой партии львовская шахматистка добилась подавляющей позиции, однако Горячкина, проявив чудеса упорства и изобретательности, спасла пол-очка. А во второй дебютного перевеса добилась уже Горячкина, которая своего шанса не упустили.

Экс-чемпионка мира Александра Костенюк также в двух партиях переиграла другую экс-чемпионку, Тань Чжунъи из Китая. В этом матче не было таких уж «качелей». Черными Костенюк уверенно сделала ничью, а белыми, разыграв достаточно редкий вариант русской партии, сразу захватила инициативу. Уже в районе 25 хода Александра могла добиться подавляющего перевеса (в главном, весьма симпатичном варианте черный ферзь попадал в ловушку), но сыграла менее удачно, и для поддержания инициативы ей пришлось пожертвовать качество. Впрочем, китайская шахматистка вскоре снова грубо ошиблась, понесла большие материальные потери и на 38-м ходу признала свое поражение.

В субботу 31 августа на Кубке мира будет выходной день: у мужчин запланированный, у женщин внеплановый – поскольку в обоих полуфиналах тай-брейк не понадобился. В воскресенье 1 августа соревнования выйдут на финишную прямую.

Следить за трансляцией партий с комментариями гроссмейстеров можно на официальном сайте турнира.