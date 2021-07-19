«Боя не будет 100%»: что в MMA говорят о контракте Моргенштерна

Популярный рэпер Моргенштерн заявил о подписании контракта с промоушеном смешанных единоборств Hardcore FC. Сам глава промоушена предложил подписчикам выбрать соперника для рэпера и спросил Алишера о деньгах. Тот ответил, что готов подраться и за 20 рублей. Боец ММА и блогер Артем Тарасов убежден, что никакого боя с участием рэпера не состоится, а контракт преследует исключительно рекламные цели. А известный спортсмен, пауэрлифтер и боксер Михаил Кокляев в разговоре с «Газетой.Ru» восхитился работой команды Моргенштерна по его раскрутке.

Российский исполнитель Алишер Моргенштерн у себя на странице в Instagram сообщил, что подписал контракт с Анатолием Сульяновым и его промоушеном Хардкор MMA.

«Контракт подписан, Хардкор ММА в деле, детали позже. Варианты по оппонентам в комменты», — написал сам Сульянов на своей странице.

Эксперты сразу же назвали решение рэпера и промоушена взаимным пиаром.

Например, боец ММА и блогер Артем Тарасов убежден, что контракт преследует исключительно рекламные цели.

«Никакого боя не будет, сто процентов. Это хайп, они подписали соглашение ради совместной пиар-кампании. Я полагаю, в этом может участвовать War Thunder (многопользовательская онлайн-игра — Газета.Ru), потому что они недавно зашли на Hardcore FC. Все знают песню, которую Моргенштерн записал для War Thunder. И в рамках этой коллаборации они, наверное, что-то сделают с участием Моргенштерна. Но никакого боя в принципе быть не может.

Ему это не нужно, он двигается на другом уровне. У него своя дорога, у него достаточно хайпа, и ему не нужно драться. Думаю, это просто рекламная кампания, лицом которой является Моргенштерн», — сказал Тарасов «Газете.Ru».

Моргенштерн уже не в первый раз фигурирует в СМИ по теме смешанных единоборств. Ранее он неоднократно публично задевал знаменитого бойца, экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко. Тот в свою очередь громил оппонента критическими высказываниями. Высказывания рэпера вызвали бурную реакцию в спортивном сообществе — сначала он предложил запретить ММА, а затем заявил, что готов выйти на бой против Шлеменко за гонорар в $20 млн.

Шлеменко объяснил, почему критически относится к популярности рэпера Моргенштерна. Он убежден, что такие люди не должны быть лицом страны.

«Посмотрите: очень много людей посчитали, что я раздуваю ситуацию, когда высказался про этого чудака на букву М. Ну действительно, что такого случилось — его просто сделали лицом одного из крупнейших банков России, его просто позвали на Первый канал. То есть самые богатые люди страны, наша, как бы, элита показывает нам: вот, это лицо России, лицо нашей молодежи, полюбуйтесь. Не молодые ученые, не врачи, не герои-пожарные, не военные, не спортсмены. Если это кому-то нравится — хорошо. Просто знайте, что 99 процентов людей считают, что у России должно быть другое лицо», — сказал Шлеменко в интервью «Газете.Ru».

Эксперты в мире единоборств не сомневаются, что поединка между Шлеменко и Моргенштерном не будет. Хотя боец ранее спрогнозировал, сколько бы продлился такой потенциальный поединок.

«Это же смешно, я же профессиональный спортсмен, в отличие от Моргенштерна. Бой бы продлился ноль секунд. По причине того, что вряд ли он вообще состоится. Тем более что сумма им была названа такая, которую вряд ли кто-то заплатит», — говорил Шлеменко.

В свою очередь известный спортсмен, пауэрлифтер и боксер Михаил Кокляев положительно оценил работу команды Моргенштерна.

«Я не отношусь к этому с критикой. С точки зрения пиара и раздвижения границ популярности и лояльности публики они делают все очень правильно, я могу только поаплодировать. Все прекрасно, великолепная пиар-кампания. Выйдет с ним кто-то драться или не выйдет, это уже дело второе. Они уже хайпанули — промоушен получил пиар, и Моргенштерн тоже. Все в плюсе, хотя и бой еще не состоялся.

В конце концов, если соперника еще нет, будут вызываться многие. Если кто-то из выступающих спортсменов решит хайпануть и скажет, что готов подраться с Моргенштерном, на него выльется ушат говна со стороны поклонников рэпера. Таких недальновидных людей, желающих хайпануть, сегодня к Моргенштерну выстроится целая очередь — а ему это на руку. Плохой пиар — это тоже пиар.

Но, как показывает практика, зачастую молодых спортсменов, необразованных с точки зрения ведения соцсетей, толпа заколет иголками. Если нервная система у спортсмена неокрепшая, он офигеет от критики в свой адрес. К плохому пиару надо быть готовым. Я, например, понимал, что если я проиграю Емельяненко, на меня выплеснут ушат помоев. Но я к этому был готов и очень быстро реабилитировался», — сказал Кокляев «Газете.Ru».

С точки зрения Михаила Кокляева, Моргенштерна и его команду можно только уважать за то, что они сумели «влиться» в спортивную тематику.

«В любом случае, все обалденно происходит. Я тихонечко аплодирую команде Моргенштерна и ему самому за то, что он, не будучи спортсменом, сумел влиться в спортивные новостные ленты, это надо уметь. Ничего сложного они не придумали, на собственной популярности и за счет своих трудов влезли в спортивную тему», — констатировал Кокляев.