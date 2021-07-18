Анти-секс кровати, проблемы с мылом и побег угандийца: главные скандалы Игр-2020

Олимпийские игры в Японии стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа. Многие спортсмены уже прибыли в Токио и в соцсетях активно обсуждают условия проживания и все те неудобства, с которыми сопряжено проведение турнира в условиях пандемии коронавируса. «Газета.Ru» собрала главные скандалы, происшествия и просто забавные случаи из японской столицы.

Антисекс-кровати в комнатах спортсменов

Для Олимпийских игр спроектировали специальные кровати для предотвращения сексуальных контактов среди участников соревнований. Картонные антисекс-кровати изготовлены переработанных материалов. В них может поместиться только один человек, они выдерживают до 200 килограммов и ломаются от резких движений.

Всего было изготовлено 18 тысяч кроватей.

Бесплатные презервативы

При этом организаторы Олимпиады выдадут спортсменам 160 тысяч презервативов, правда, будет существовать запрет их использовать.

Напомним, что близкие контакты между спортсменами запрещены из-за мер по противодействию коронавирусу. Спортсмены должны держать социальную дистанцию, иначе могут быть быть оштрафованы и даже получить дисквалификацию. В Оргкомитете сообщили, что бесплатные презервативы нужно рассматривать в качестве сувениров, которые спортсмены должны забрать их домой.

Бесплатные средства защиты раздают спортсменам на Олимпиадах с Сеула-1988. Отмечается, что на предыдущих Играх, прошедших в 2014 году в бразильском Рио-де-Жанейро, организаторы выдали атлетам 450 тысяч презервативов, в три раза больше, чем сейчас. Если учесть, что в Токио соберутся примерно 12 тысяч спортсменов, то на каждого выходит около 13,3 презерватива.

Отсутствие мыла

Теннисисты сборной России после заселения в Олимпийскую деревню сообщили, что в душевых помещениях нет мыла, а сам душ слишком маленький.

«Карен Хачанов задает вопрос, как он будет мыться в этом душе и чем вообще? Мыла нет!» — рассказала Елена Веснина на видео, которое она выложила в сториз Instagram. Спортсменка посетовала, что 198-сантиметровому Карену Хачанову в этом душе будет не очень комфортно.

И это мы еще не знаем, что скажут волейболисты, которые только прибыли в Токио. Знаменосец сборной России Максим Михайлов, чей рост превышает два метра, в аэропорту уже пожаловался журналистам, что поспать в самолете ему не удалось.

Студента подозревают в изнасиловании на стадионе

Гражданин Узбекистана задержан по подозрению в изнасиловании женщины на Олимпийском стадионе в Токио. Отмечается, что потерпевшая имеет отношение к организации Игр.

Подозреваемый же является студентом. Он работал в компании, которая обеспечивает едой представителей СМИ на арене.

Сбежавший спортсмен из Уганды

20-летний тяжелоатлет из Уганды Джулиус Ссекитолеко находился с командой в городе Идзумисано (префектура Осака) на сборах в преддверии старта Игр в Токио. А потом просто пропал.

Позже стало известно, что африканец купил билет на скоростной поезд в Нагою, расположенную примерно в 200 километрах от Идзумисано. Тяжелоатлет оставил послание, в котором объяснил, что не хочет возвращаться на Родину, так как «жизнь там трудна».

Он также обратился с просьбой к членам делегации страны передать все его вещи жене, которая осталась в Уганде. «Я хочу работать в Японии», — говорится в найденной записке.

Спортсмена разыскивают, но пока безрезультатно.

Допинг в сборной России

Вскрытие допинг-проб Б российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина подтвердило наличие мельдония в их организме. Спортсмены пропустят Олимпиаду.

В результате Федерация гребного спорта России приняла решение снять команду с участия в четверке парной.

Ранее были отстранены от участие в Играх пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев, но в данном случае Федерация плавания России намерена через суд добиться восстановления спортсменов.

Заболевания COVID-19

Японцы ввели драконовские меры в борьбе с коронавирусом, но никто особо не сомневался в том, что работать применительно к олимпийцам они не будут. Когда в страну приезжает 12 тысяч спортсменов, не говоря уже о тренерах и членах делегаций, удержать подобную массу людей на карантине и избежать случаев заболеваний просто невозможно.

В Токио за последние сутки зафиксировано 1410 случаев заражения коронавирусом – это рекордное число с января 2021 года. За день умерли два человека.

Среди спортсменов также уже есть заболевшие COVID-19. Счет идет на десятки человек.

Южная Корея боится продуктов из Фукусимы

Олимпийский комитет Южной Кореи опасается, что в пищу корейским атлетам могут попасться продукты из японской префектуры Фукусима. Напомним, 11 марта 2011 года в этом регионе произошла катастрофа на АЭС, получившая максимальный рейтинг опасности.

Южнокорейцы будут готовить для своих спортсменов еду в отеле недалеко от Олимпийской деревни. В центре будут работать 24 южнокорейских шеф-повара и диетолога.

Интересно, как южнокорейцы смогли привезти в страны 24 шеф-повара, если японцы установили очень тщательный лимит на количество членов делегации от каждой страны.