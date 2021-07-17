article
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Узбекистане введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер 22:23
Экс-наставник «Зенита» о возможном приходе Семака в сборную: пусть... 22:17
МВД Абхазии подтвердило данные о перестрелке в Сухуме 22:16
Актер Баринов раскритиковал тренера «Локомотива» за разгромное поражение... 22:04
Снятый при поддержке Минкультуры РФ фильм получил гран-при Каннского фестиваля 22:02
На греческом курортном острове Миконос запретили музыку и ночные прогулки 21:55
Семак выиграл шестой титул в качестве тренера 21:48
Умер второй ребенок, сбитый на переходе в Москве 21:45
Неплательщика алиментов установили по окурку в Челябинской области 21:42
«Зенит» выиграл шестой Суперкубок России 21:37
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

В стиле сборной России: «Локомотив» проиграл «Зениту» из-за чудовищных ошибок

Как «Зенит» взял свой шестой Суперкубок

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»
«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 3:0 в матче за Суперкубок России и выиграл очередной трофей. Первый гол питерцы забили после грубейшей ошибки поляка Гжегожа Крыховяка, третий мяч был забит после чудовищной оплошности вратаря Гилерме.

Расклады

Российский сезон традиционно стартует матчем за Суперкубок России. Семь раз этот трофей выигрывал ЦСКА, в пяти случаях победу праздновал «Зенит» и трижды становился победителем. Интересно, что у «железнодорожников» и питерцев по восемь финалов, этот стал для команд девятым.

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд, «Локомотив» взял бронзу в чемпионате и выиграл Кубок. Последний матч этих команд болельщики «Локо» вспоминать не любят, питерцы на своем поле выиграли 6:1 и досрочно оформили победу в РПЛ, а столичный клуб в итоге упустил серебро и квалификацию Лиги чемпионов.

Составы

В составе «Локомотива» удивило присутствие в основе молодого правого защитника Александра Сильянова, хотя с Дмитрием Живоглядовым все в порядке и он был заявлен на матч. До этого игрок ни разу не выходил в основе команды, а его единственный матч за основной состав — игра Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», тогда футболист на 88-й минуте встречи вышел на поле вместо Дмитрия Рыбчинского. Пришел Сильянов в «Локо» в 2019 году из ЦСКА. А еще снова неприятно удивило отсутствие Антона Миранчука.

Сергей Семак оставил на лавке Деяна Ловрена и Артему Дзюбу. Здесь можно сказать, что хорват устал после Евро, поскольку его команда задержалась на турнире на раунд дольше, чем российская команда, но защитник не играл в эпичном матче 1/8 финала с Испанией, в которой «красная фурия» выиграла в дополнительное время 5:3. У Ловрена был перебор карточек.

Первый тайм

В отсутствие Дзюбы было интересно посмотреть на Федора Смолова, которого на Евро Станислав Черчесов не взял и потом объяснил свое решение тем, что нападающий не умеет быть запасным. Именно у Федора возник первый в матче голевой момент. Франсиско Камано левым краем забрался в штрафную «Зенита», продрался через нескольких защитников и покатил мяч в центр на совершенно свободного Смолова, но удар у форварда вообще не получилось.

Первый трофей сезона: «Зенит» обыгрывает «Локо» в Суперкубке. LIVE
В матче за Суперкубок России в Калининграде встречаются санкт-петербургский «Зенит»...
17 июля 21:02

Вообще после Евро игра лидеров российского футбола смотрелась не очень ярко: не самые высокие скорости, куча брака в простых передачах. Именно из-за грубой ошибки в простой ситуации был открыт счет в матче. Участник Евро Гжегож Крыховяк недалеко от своей штрафной ошибся в передаче, еще один участник Евро Далер Кузяев мяч подхватил, дошел до линии штрафной и спокойно уложил мяч в нижний угол.

Впрочем, акцентировать внимание исключительно на ошибке поляка не стоит, «Зенит» в этот момент активно прессинговал, что для команды не самое часто дело, и Кузяев пошел на перехват паса Крыховяка вполне осмысленно.

Второй тайм

После перерыва дела пошли повеселее, на 52-й минуте после заброса из глубины Малком головой сделал скидку в штрафную «Локо», Азмун пробил с лета — Гилерме отразил удар! Спустя две минуты «Локо» не менее опасно ответил — Жемалетдинова вывели на удар с линии штрафной, но он пробил рядом со штангой. Был отличный момент у Камано, защитник «Зенита» не попал по мячу после флангового навеса и форварду нужно было попасть в пустые ворота, но он не смог нормально пробить.

Очевидно, что «Локомотиву» по-прежнему очень трудно играть в ситуации, когда соперник ведет в счете, а у «железнодорожников» нет пространства для быстрых атак. Игра же в позиционной атаке заставляет команду Николича раскрываться, и вот тут уже появляется пространство у соперника.

Именно так и родился второй гол «Зенита». Вендел оказался с мячом в центре поля, у него была куча времени чтобы выцелить передачу на ход Сердару Азмуну, который довольно долго поднимал руку и просил мяч. Мурило оказался в полупозиции, попробовал перехватить передачу в подкате, но не дотянулся до мяча. Иранский форвард спокойно вышел один на один с Гилерме, издевательски легко обыграл Гилерме и сделал счет 2:0.

После этого года исход матча стал ясен, Николич выпустил Миранчука, Семак бросил в бой Дзюбу, посадив на скамейку сделавшего свое дело Азмуна. «Локомотив» пытался, проводил порой очень неплохие атаки, но при этом продолжал раскрываться и позволять сопернику проводить еще более острые атаки.

На 74-й минуте Пабло бил из штрафной после подачи углового, казалось, что мяч попал в руку игроку «Зенита», но судья принял решение продолжать игру. При этом непонятно, посмотрели в итоге повтор этого эпизода или нет. Это была единственная реальная возможность «Локомотива» переломить ход матча.

Окончательно похоронил «Локомотив» Гилерме, команда снова затеяла выход от своих ворот через короткий пас, «Зенит» снова поддавил, Пабло отдал неудачную передачу на вратаря, того накрыл Дзюба, который не стал бить сам, а позволил отличиться вышедшему на замену за пару минут до этого Александру Ерохину.

Негатив

Отметим, что матч прошел в Калининграде при довольно большом количестве болельщиков, их было более 15 тысяч. Но вот что было плохо, так это очень много матерных кричалок болельщиков как в адрес друг друга, так и в адрес Артема Дзюбы.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Деревянный рубль, затяжка реформ, дефицит. Кудрин назвал причины развала СССР
Кудрин рассказал, какие сценарии обсуждались незадолго до распада Советского Союза
«Дискриминация и пиар»: что не так с идеей Аршавина о развитии РПЛ
Специалисты оценили идею Аршавина объединить РПЛ с чемпионатами стран СНГ
Таллий, взятка, суицид. Итог самарской драмы с тремя погибшими
В Самаре покончил с собой тренер по кикбоксингу, признавшийся в расправе над бывшей женой
В Сухуме произошла перестрелка, есть погибшие
Умер второй ребенок, сбитый на переходе в Москве
Менеджер и директор МакSим отреагировали на слухи об отказывающем легком у певицы
СМИ: Британия создает спецназ для борьбы с Россией и Китаем
Новости и материалы
В Узбекистане введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер
Экс-наставник «Зенита» о возможном приходе Семака в сборную: пусть из группы ЛЧ не вылетит
МВД Абхазии подтвердило данные о перестрелке в Сухуме
Актер Баринов раскритиковал тренера «Локомотива» за разгромное поражение от «Зенита»
Снятый при поддержке Минкультуры РФ фильм получил гран-при Каннского фестиваля
На греческом курортном острове Миконос запретили музыку и ночные прогулки
Семак выиграл шестой титул в качестве тренера
Неплательщика алиментов установили по окурку в Челябинской области
«Зенит» выиграл шестой Суперкубок России
Вратарь сборной России признался, что на Евро-2020 болел за Украину
В Пакистане похитили и избили дочь посла Афганистана
Самодельный самолет упал в Иваново
Зарема Салихова рассказала, что Бердыев подписал контракт со «Спартаком» в 2016 году
Министерская встреча ОПЕК+ пройдет 18 июля
Жириновский рассказал, что осенью ждет антипрививочников
«Зенит» разгромил «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России
Конституционный суд Армении признал победу партии Пашиняна на выборах
Слуцкий рассказал о проблеме «Рубина» перед стартом сезона РПЛ
Все новости
История дедушки гражданских внедорожников
В этот день появился легендарный внедорожник Willys Jeep CJ2A
Сколько лет проживут россияне, родившиеся в 2020 году
Названы регионы-антилидеры по снижению продолжительности жизни
Врач объяснил рекомендацию вакцинироваться раз в полгода
Эксперт рассказал, грозит ли россиянам «пожизненная» вакцинация против COVID-19
«Задержки в доставке»: Мишустин дал поручения по вакцинации и тестированию
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин и наладить систему тестирования
Домашний просмотр: вспоминаем старые хорроры в «Улице страха», а мюзиклы — в «Шмигадуне!»
Обзор новых фильмов и сериалов онлайн: «Улица страха» и «Шмигадун!»
«Экзотические разведки наших соседей»: почему в России стало много украинских шпионов
Ветераны внешней разведки рассказали о «шпиономании» последних лет
Опозорился дважды: ученый поплатился за статью об опасности медицинских масок
Научный журнал отозвал статью о вреде масок для детей
Наводнение в Германии: число жертв выросло до 133 человек
Bild сообщает о 133 погибших и более 700 пострадавших в результате наводнения на западе ФРГ
Дикторы против ИИ: заменят ли нейросети актеров дубляжа
Искусственный интеллект научился «говорить» голосом актера
«Легкие решения»: почему Киев недоволен итогами саммита Меркель и Байдена
Глава «Нафтогаза»: Украина убедила Меркель в опасности «Северного потока — 2»
Ford Mustang, Mini Cooper, Fiat 500: как культовые машины становятся электрическими
Как производители играют на ностальгии при выпуске новых электромобилей
Дадут больше выбора: как может измениться порядок приема в вузы
Эксперты назвали недостатки предложений Минобрнауки по правилам приема в вуза
«Вот так вот»: Александр Невский и его фильмы
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях