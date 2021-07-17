В стиле сборной России: «Локомотив» проиграл «Зениту» из-за чудовищных ошибок

«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 3:0 в матче за Суперкубок России и выиграл очередной трофей. Первый гол питерцы забили после грубейшей ошибки поляка Гжегожа Крыховяка, третий мяч был забит после чудовищной оплошности вратаря Гилерме.

Расклады

Российский сезон традиционно стартует матчем за Суперкубок России. Семь раз этот трофей выигрывал ЦСКА, в пяти случаях победу праздновал «Зенит» и трижды становился победителем. Интересно, что у «железнодорожников» и питерцев по восемь финалов, этот стал для команд девятым.

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд, «Локомотив» взял бронзу в чемпионате и выиграл Кубок. Последний матч этих команд болельщики «Локо» вспоминать не любят, питерцы на своем поле выиграли 6:1 и досрочно оформили победу в РПЛ, а столичный клуб в итоге упустил серебро и квалификацию Лиги чемпионов.

Составы

В составе «Локомотива» удивило присутствие в основе молодого правого защитника Александра Сильянова, хотя с Дмитрием Живоглядовым все в порядке и он был заявлен на матч. До этого игрок ни разу не выходил в основе команды, а его единственный матч за основной состав — игра Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», тогда футболист на 88-й минуте встречи вышел на поле вместо Дмитрия Рыбчинского. Пришел Сильянов в «Локо» в 2019 году из ЦСКА. А еще снова неприятно удивило отсутствие Антона Миранчука.

Сергей Семак оставил на лавке Деяна Ловрена и Артему Дзюбу. Здесь можно сказать, что хорват устал после Евро, поскольку его команда задержалась на турнире на раунд дольше, чем российская команда, но защитник не играл в эпичном матче 1/8 финала с Испанией, в которой «красная фурия» выиграла в дополнительное время 5:3. У Ловрена был перебор карточек.

Первый тайм

В отсутствие Дзюбы было интересно посмотреть на Федора Смолова, которого на Евро Станислав Черчесов не взял и потом объяснил свое решение тем, что нападающий не умеет быть запасным. Именно у Федора возник первый в матче голевой момент. Франсиско Камано левым краем забрался в штрафную «Зенита», продрался через нескольких защитников и покатил мяч в центр на совершенно свободного Смолова, но удар у форварда вообще не получилось.

Вообще после Евро игра лидеров российского футбола смотрелась не очень ярко: не самые высокие скорости, куча брака в простых передачах. Именно из-за грубой ошибки в простой ситуации был открыт счет в матче. Участник Евро Гжегож Крыховяк недалеко от своей штрафной ошибся в передаче, еще один участник Евро Далер Кузяев мяч подхватил, дошел до линии штрафной и спокойно уложил мяч в нижний угол.

Впрочем, акцентировать внимание исключительно на ошибке поляка не стоит, «Зенит» в этот момент активно прессинговал, что для команды не самое часто дело, и Кузяев пошел на перехват паса Крыховяка вполне осмысленно.

Второй тайм

После перерыва дела пошли повеселее, на 52-й минуте после заброса из глубины Малком головой сделал скидку в штрафную «Локо», Азмун пробил с лета — Гилерме отразил удар! Спустя две минуты «Локо» не менее опасно ответил — Жемалетдинова вывели на удар с линии штрафной, но он пробил рядом со штангой. Был отличный момент у Камано, защитник «Зенита» не попал по мячу после флангового навеса и форварду нужно было попасть в пустые ворота, но он не смог нормально пробить.

Очевидно, что «Локомотиву» по-прежнему очень трудно играть в ситуации, когда соперник ведет в счете, а у «железнодорожников» нет пространства для быстрых атак. Игра же в позиционной атаке заставляет команду Николича раскрываться, и вот тут уже появляется пространство у соперника.

Именно так и родился второй гол «Зенита». Вендел оказался с мячом в центре поля, у него была куча времени чтобы выцелить передачу на ход Сердару Азмуну, который довольно долго поднимал руку и просил мяч. Мурило оказался в полупозиции, попробовал перехватить передачу в подкате, но не дотянулся до мяча. Иранский форвард спокойно вышел один на один с Гилерме, издевательски легко обыграл Гилерме и сделал счет 2:0.

После этого года исход матча стал ясен, Николич выпустил Миранчука, Семак бросил в бой Дзюбу, посадив на скамейку сделавшего свое дело Азмуна. «Локомотив» пытался, проводил порой очень неплохие атаки, но при этом продолжал раскрываться и позволять сопернику проводить еще более острые атаки.

На 74-й минуте Пабло бил из штрафной после подачи углового, казалось, что мяч попал в руку игроку «Зенита», но судья принял решение продолжать игру. При этом непонятно, посмотрели в итоге повтор этого эпизода или нет. Это была единственная реальная возможность «Локомотива» переломить ход матча.

Окончательно похоронил «Локомотив» Гилерме, команда снова затеяла выход от своих ворот через короткий пас, «Зенит» снова поддавил, Пабло отдал неудачную передачу на вратаря, того накрыл Дзюба, который не стал бить сам, а позволил отличиться вышедшему на замену за пару минут до этого Александру Ерохину.

Негатив

Отметим, что матч прошел в Калининграде при довольно большом количестве болельщиков, их было более 15 тысяч. Но вот что было плохо, так это очень много матерных кричалок болельщиков как в адрес друг друга, так и в адрес Артема Дзюбы.