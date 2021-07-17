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Спорт

Домой на Олимпиаду: почему Овечкин до сих пор не продлил контракт

Овечкин до сих пор не подписал новый контракт с «Вашингтоном»

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин

twitter.com/CapitalsPR
Александр Овечкин до сих пор не подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз» и остается свободным агентом. «Газета.Ru» рассказывает почему так произошло, и может ли капитан сборной России вернуться в КХЛ.

Суперзвездный свободный агент

Александр Овечкин даже после двух подряд побед «Тампа-Бэй» в Кубке Стэнли остается главной российской звездой Национальной хоккейной лиги. А как может быть иначе, когда он является лучшим снайпером среди всех действующих игроков НХЛ и единственным реальным преследователем рекордсмена по голам за всю историю лиги легендарного Уэйна Гретцки?!

Тем не менее контракт Александра Великого с «Вашингтоном» истек этим летом, а новое соглашение, несмотря на все разговоры о нем на протяжении последних полутора-двух лет, так и не было подписано.

Прямо сейчас Овечкин находится в статусе свободного агента, может вести переговоры вообще с кем угодно и теоретически имеет даже право вернуться на родину и выступать в КХЛ, скажем, за родное московское «Динамо».

Сложная ситуация

Прежде чем обсуждать дальнейшую судьбу Ови, пока что готовящегося в Москве к защите своей кандидатской диссертации в области педагогических наук, нужно понять, почему все так вышло.

Те же «Кэпиталз», например, загодя продлили свои отношения с центрфорвардом Никласом Бэкстремом, любимым партнером Овечкина на протяжении его заокеанской карьеры.

Договор шведа истекал перед началом прошлого сезона, но до статуса свободного агента дело не дошло, и еще зимой 2020-го он подписал новое соглашение с прибавкой к зарплате. С сезона-2020/21 стал действовать новый пятилетний контракт с окладом в $9,2 млн, в то время как раньше центр играл за $6,7 млн.

Когда Бэкстрем поставил подпись, пролонгировав свои отношения со «столичными», казалось, что вопрос Овечкина — дело ближайшего времени. Все ждали, что он вскоре тоже переподпишется с «Вашингтоном».

Контрактом шведа занялись раньше, так как он истекал на год раньше, но теперь-то ничего не мешало поставить в приоритет капитана. И, собственно, об этом говорили все: менеджмент «Кэпс», пресса, да даже Бэкстрем обсуждал в интервью, что ждет положительных новостей по Овечкину.

Время шло, слухи плодились, называли разные по срокам варианты договора и зарплаты, а контракта так и не было.

В ситуацию вмешалась пандемия коронавируса, существенно ударившая по кошелькам владельцев клубов лиги, хотя Тед Леонсис, которому принадлежит «Вашингтон», просто обожает Овечкина и в любом случае не обеднел настолько, чтобы позволить себе терять главный актив.

И все-таки российский нападающий стал свободным агентом и теперь может уйти.

Российский вариант

Главной угрозой для «столичных» является, вероятно, Континентальная хоккейная лига. Конечно Овечкин хочет догнать Гретцки, но сделать это будет объективно предельно трудно.

Для этого нужно оставаться на нынешнем уровне результативности еще около пяти сезонов и рассчитывать, что не будет локаутов или отмен матчей и сокращений чемпионатов из-за пандемии.

Например, в предыдущей кампании все не доиграли порядка десяти встреч, а последний регулярный сезон продолжался 56 матчей вместо обычных 82-х. Все это не способствует погоне за Гретцки.

И на этом фоне НХЛ до сих пор не подтвердила участия своих игроков в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Все ждут, что это случится, и вроде бы по основным проблемным моментам у лиги есть понимание с Международным олимпийским комитетом, но время идет, его остается все меньше, а решения по участию энхаловских звезд в Играх все еще нет.

Все знают, как Овечкин мечтает выиграть со сборной именно Олимпийские игры. Собственно, только победы в них ему не хватает для попадания в «Тройной золотой клуб» (еще нужны Кубок Стэнли и золото чемпионата мира).

Естественным вариантом выглядит возвращение в Россию ради попадания в Пекин-2022, если НХЛ не отпустит туда своих игроков. Ови уже и так пролетел мимо Пхенчхана-2018, к тому же ставшего для нашей сборной золотым.

Все за НХЛ

Правда, всерьез говорить о таком возвращении не приходится. По финансам ни «Динамо», ни даже СКА или ЦСКА не смогут предложить тех денег, что Овечкин заработает в Северной Америке.

Тут дело и в потолке зарплат, введенном в Континентальной хоккейной лиге перед прошлым сезоном, и в финансовых возможностях в принципе.

По своему предыдущему 13-летнему соглашению капитан «Вашингтона» зарабатывал $9,5 млн ежегодно и теперь будет получать вряд ли меньше, поскольку принес клубу много побед и заветный Кубок, а сам остался на высочайшем уровне, претендуя каждый год (и почти всегда выигрывая) на звание лучшего снайпера НХЛ.

Но главное тут, пожалуй, даже не деньги. Овечкин хочет оставаться на уровне сильнейшей лиги мира, где он к тому же востребован. И по-спортивному это абсолютно правильно.

При всем уважении к КХЛ, старающейся прогрессировать, для капитана сборной России она недостаточно сильна.

Не стоит забывать и о быте: семья Александра живет в столице США, где у нее налажен быт, а для маленького ребенка переезд может стать стрессом.

План против «Кракена»

Инсайдеры не раз сообщали, что все условия нового соглашения Овечкина с «Вашингтоном» уже проговорены и утверждены как клубом, так и самим игроком.

«Не знаю в НХЛ ни одного человека, который не думал бы, что контракт Овечкина уже готов», — писал в июне один из самых авторитетных инсайдеров НХЛ Элиотт Фридман.

Говорят, что по новому договору Ови будет зарабатывать не меньше, чем $10 млн.

Так почему же он до сих пор его не подписал?

Все объясняется достаточно просто: вероятно, в «Вашингтоне» не хотят заключать договор с капитаном до драфта расширения, который состоится через четыре дня.

Это процедура вхождения в лигу нового клуба. В этом году НХЛ пополнит «Сиэтл Кракен», который сможет забрать по одному игроку у каждой из 30 остальных команд (вошедший в НХЛ последним «Вегас» не участвует в процедуре).

Каждый клуб имеет право защитить несколько игроков по различным схемам, но условия таковы, что всех ключевых от щупальцев «Кракена» спасти не удастся.

Не подписывая Овечкина, «Кэпс» избавляются от необходимости защищать его и могут спасти еще кого-то из нужных им игроков.

Цена за это — возможность самого Александра Великого в это время заключить договор с кем-то другим, но тут, очевидно, что этого «столичные» не боятся, так как давно все обсудили с самим хоккеистом и полностью доверяют ему.

Впрочем сам Ови пока нагоняет таинственности и отрицает наличие договоренности со своим клубом:

«Переживаний нет. Потому что в принципе, если я не подпишу новый контракт с «Вашингтоном», то стану неограниченно свободным агентом. Но, конечно, хотелось бы остаться в Вашингтоне. До сих пор ведутся переговоры. Поэтому поживем-увидим».

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