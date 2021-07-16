Бузова, расизм и российский судья: главные скандалы Евро-2020

Завершившийся 11 июля чемпионат Европы по футболу стал не только самым результативным за всю историю проведения турнира, но и подарил болельщикам множество эмоций, как положительных, так и не слишком. «Газета.Ru» собрала топ ярких событий прошедшего континентального первенства.

«Вы перестали пить коньяк по утрам?

Евро-2020 стартовал для сборной России с разгромного поражения в домашнем матче против сборной Бельгии. После такого фиаско в эфир «Матч ТВ» пришла Ольга Бузова, где в эмоциональной форме выразила поддержку команде под руководством Станислава Черчесова перед игрой с финнами.

Из студии в Санкт-Петербурге к эфиру присоединился Дмитрий Губерниев, который сразу решил поинтересоваться глубиной знаний певицы в футболе.

«Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол. У нас есть два варианта: обосрать, как вы умеете делать в комментариях. Если Вы мужчина, Вы не будете меня перебивать. Вы задали вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Хамство! Я требую уважения», — ответила Бузова известному комментатору.

«Вы перестали пить коньяк по утрам?» — спросил Губерниев.

Этот вопрос довел певицу до слез. Она заявила, что не употребляет алкоголь, так как недавно перенесла операцию.

«Вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо», — сказала Ольга в эфире «Матч ТВ».

Скандал привлек к себе большое внимание со стороны прессы, депутатов, спортсменов и звезд российской эстрады, а также разошелся на мемы.

Речь Ольги Бузовой перед матчем с Финляндией pic.twitter.com/ZHnGMhOtIF — ВГИК (@vgikofficial) June 14, 2021

К счастью, история закончилась хорошо: Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения и заявил, что не ставил перед собой цели обидеть певицу, а сборная России при помощи наставления от Бузовой расправилась со сборной Финляндии.

Хейт чернокожих игроков сборной Англии после финала Евро-2020

Сборная Англии впервые за 55 лет сумела добраться до финальной игры на крупном турнире. По ходу чемпионата Европы — 2020 команда Гарета Саутгейта пожертвовала ярким и атакующим футболом в угоду результату. Ее прагматичный стиль и всего один пропущенный мяч за шесть игр внушали оптимизм перед финалом, но в серии пенальти англичане уступили сборной Италии.

Решили исход серии чернокожие игроки Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака, не сумевшие переиграть на точке голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

Все это вместе с неоднозначной реакцией британского общества на акцию Black Lives Matter («жизни черных важны», — прим. «Газеты.Ru») привело к тому, что футболисты стали получать в социальных сетях огромное количество сообщений, содержащих в себе признаки расовой нетерпимости и этнической дискриминации.

На защиту Рашфорда, Санчо и Сака встали многие: от партнеров по команде до голивудских актеров. Так, нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отказался признавать своими соотечественниками тех, кто проявляет неуважение к чернокожим.

«Люди, оскорбляющие любых игроков сборной Англии, — единственные, кто подвел кого-то после поражения в финале. Поведение тех, кто избил итальянского болельщика, а также тех придурков, бросающихся расистскими оскорблениями, достойно только презрения. Вы не мои соотечественники», — написал Кейн в Twitter.

Полиция уже задержала четырех человек, кто писал оскорбительные сообщения игрокам английской сборной. Теперь их привлекут к ответственности согласно британскому законодательству.

Оскорбления украинскими фанатами президента России Владимира Путина

На матче второго тура группового этапа в квартете С между сборными Украины и Северной Македонии на трибунах стадиона в Будапеште были слышны оскорбительные заряды в адрес российского президента Владимира Путина.

По сообщениям СМИ, скандирование кричалок, содержащих в себе нецензурную брань, началось с первых минут игры. Российские депутаты призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) строго наказать Украину за случившееся.

«Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать.

УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро-2020, оштрафовать Федерацию футбола Украины (ФФУ), провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости», — заявил в интервью Sport24 депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Впрочем, никаких санкций от УЕФА не последовало. Украинская сборная триумфально дошла до четвертьфинала континентального первенства, а ее болельщики имели возможность воочию наблюдать за игрой команды Андрея Шевченко.

«Российский судья на матче Нидерландов и Чехии

Единственным участником плей-офф чемпионата Европы от России стал арбитр Сергей Карасев, вместе со своей бригадой получивший назначение на матч 1/8 финала между сборными Нидерландов и Чехии.

По ходу этой игры защитник Маттейс де Лигт вблизи своей штрафной проиграл борьбу чешскому нападающему Патрику Шику, поскользнулся и в падении выбил мяч рукой. Карасев показал игроку туринского «Ювентуса» желтую карточку, но после видеопросмотра изменил свое решение и удалил голландца.

Оставшись в большинстве, чехи этим преимуществом воспользовались и сумели забить два мяча. По окончании встречи разгневанные фанаты сборной Нидерландов

«УЕФА, вы продали матч между Нидерландами и Чехией, назначив на него Карасева в качестве рефери. Вы, кажется, ненавидите футбол…» — написал Франк Бейлхауэр.

@UEFA you sold the match between The Netherlands and Czech Republic by putting Sergei Karasev there as ref. You must hate football… — Frank Bijlhouwer (@FrankBijlhouwer) June 27, 2021

Сам рефери в интервью «Чемпионату» заявил, что решение удались де Лигта было самым сложным для него на прошедшем континентальном первенстве.

«Этот эпизод был непрост с точки зрения быстрой оценки во время игры. Сначала я показал игроку желтую карточку, но потом меня пригласили пересмотреть момент.

Почему сразу не удалил голландца? Здесь все решили доли секунды. Момент было невозможно предугадать: мяч находился под контролем защитника, и вдруг он падает. Мне как судье в данной ситуации необходимо изменить позицию на поле», — отметил Карасев.

В УЕФА выразили мнение, что российский арбитр отработал матч Нидерландцы — Чехия на высоком уровне. После этого Карасев выступал в качестве резервного судьи на четвертьфинальном матче Чехия — Дания и на полуфинальной игре Италия — Испания.