article
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Минстрой зафиксировал снижение спроса на жилье 18:13
Вице-президент КХЛ: приятно, что Овечкин при таком графике успевает учиться 18:12
Бельгия объявила день траура по жертвам наводнений 18:10
Журова обвинила Украину в провокации из-за новых нашивок на форме клубов УПЛ 18:09
Биологи обнаружили «суперантитело» к коронавирусу 18:01
Операция по спасению пассажиров Ан-28 в Томской области успешно завершена 17:58
Якубович может появиться на сцене МХАТа вслед за Бузовой 17:57
Минпромторг оценил потери ресторанов без веранд после введения QR-кодов в Москве 17:52
Сайт российской правозащитной организации «Команда 29» заблокировали 17:50
Экс-генменеджер «Динамо» предложил Овечкину вернуться в команду 17:46
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Бузова, расизм и российский судья: главные скандалы Евро-2020

Чем запомнился чемпионат Европы по футболу — 2020

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евро-2020

Евро-2020

uefa.com
Завершившийся 11 июля чемпионат Европы по футболу стал не только самым результативным за всю историю проведения турнира, но и подарил болельщикам множество эмоций, как положительных, так и не слишком. «Газета.Ru» собрала топ ярких событий прошедшего континентального первенства.

«Вы перестали пить коньяк по утрам?

Евро-2020 стартовал для сборной России с разгромного поражения в домашнем матче против сборной Бельгии. После такого фиаско в эфир «Матч ТВ» пришла Ольга Бузова, где в эмоциональной форме выразила поддержку команде под руководством Станислава Черчесова перед игрой с финнами.

Из студии в Санкт-Петербурге к эфиру присоединился Дмитрий Губерниев, который сразу решил поинтересоваться глубиной знаний певицы в футболе.

«Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол. У нас есть два варианта: обосрать, как вы умеете делать в комментариях. Если Вы мужчина, Вы не будете меня перебивать. Вы задали вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Хамство! Я требую уважения», — ответила Бузова известному комментатору.

«Вы перестали пить коньяк по утрам?» — спросил Губерниев.

Этот вопрос довел певицу до слез. Она заявила, что не употребляет алкоголь, так как недавно перенесла операцию.

«Вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо», — сказала Ольга в эфире «Матч ТВ».

Скандал привлек к себе большое внимание со стороны прессы, депутатов, спортсменов и звезд российской эстрады, а также разошелся на мемы.

К счастью, история закончилась хорошо: Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения и заявил, что не ставил перед собой цели обидеть певицу, а сборная России при помощи наставления от Бузовой расправилась со сборной Финляндии.

Аресты и 12 тысяч оскорблений: чем живет Англия после финала Евро
Евро-2020 уже вошел в историю, а страсти вокруг турнира не утихают до сих пор. Англичане...
16 июля 12:23

Хейт чернокожих игроков сборной Англии после финала Евро-2020

Сборная Англии впервые за 55 лет сумела добраться до финальной игры на крупном турнире. По ходу чемпионата Европы — 2020 команда Гарета Саутгейта пожертвовала ярким и атакующим футболом в угоду результату. Ее прагматичный стиль и всего один пропущенный мяч за шесть игр внушали оптимизм перед финалом, но в серии пенальти англичане уступили сборной Италии.

Решили исход серии чернокожие игроки Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака, не сумевшие переиграть на точке голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

Все это вместе с неоднозначной реакцией британского общества на акцию Black Lives Matter («жизни черных важны», — прим. «Газеты.Ru») привело к тому, что футболисты стали получать в социальных сетях огромное количество сообщений, содержащих в себе признаки расовой нетерпимости и этнической дискриминации.

На защиту Рашфорда, Санчо и Сака встали многие: от партнеров по команде до голивудских актеров. Так, нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отказался признавать своими соотечественниками тех, кто проявляет неуважение к чернокожим.

«Люди, оскорбляющие любых игроков сборной Англии, — единственные, кто подвел кого-то после поражения в финале. Поведение тех, кто избил итальянского болельщика, а также тех придурков, бросающихся расистскими оскорблениями, достойно только презрения. Вы не мои соотечественники», — написал Кейн в Twitter.

Полиция уже задержала четырех человек, кто писал оскорбительные сообщения игрокам английской сборной. Теперь их привлекут к ответственности согласно британскому законодательству.

Оскорбления украинскими фанатами президента России Владимира Путина

На матче второго тура группового этапа в квартете С между сборными Украины и Северной Македонии на трибунах стадиона в Будапеште были слышны оскорбительные заряды в адрес российского президента Владимира Путина.

По сообщениям СМИ, скандирование кричалок, содержащих в себе нецензурную брань, началось с первых минут игры. Российские депутаты призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) строго наказать Украину за случившееся.

«Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать.

УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро-2020, оштрафовать Федерацию футбола Украины (ФФУ), провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости», — заявил в интервью Sport24 депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Впрочем, никаких санкций от УЕФА не последовало. Украинская сборная триумфально дошла до четвертьфинала континентального первенства, а ее болельщики имели возможность воочию наблюдать за игрой команды Андрея Шевченко.

«Российский судья на матче Нидерландов и Чехии

Единственным участником плей-офф чемпионата Европы от России стал арбитр Сергей Карасев, вместе со своей бригадой получивший назначение на матч 1/8 финала между сборными Нидерландов и Чехии.

По ходу этой игры защитник Маттейс де Лигт вблизи своей штрафной проиграл борьбу чешскому нападающему Патрику Шику, поскользнулся и в падении выбил мяч рукой. Карасев показал игроку туринского «Ювентуса» желтую карточку, но после видеопросмотра изменил свое решение и удалил голландца.

Оставшись в большинстве, чехи этим преимуществом воспользовались и сумели забить два мяча. По окончании встречи разгневанные фанаты сборной Нидерландов

«УЕФА, вы продали матч между Нидерландами и Чехией, назначив на него Карасева в качестве рефери. Вы, кажется, ненавидите футбол…» — написал Франк Бейлхауэр.

Сам рефери в интервью «Чемпионату» заявил, что решение удались де Лигта было самым сложным для него на прошедшем континентальном первенстве.

«Этот эпизод был непрост с точки зрения быстрой оценки во время игры. Сначала я показал игроку желтую карточку, но потом меня пригласили пересмотреть момент.

Почему сразу не удалил голландца? Здесь все решили доли секунды. Момент было невозможно предугадать: мяч находился под контролем защитника, и вдруг он падает. Мне как судье в данной ситуации необходимо изменить позицию на поле», — отметил Карасев.

В УЕФА выразили мнение, что российский арбитр отработал матч Нидерландцы — Чехия на высоком уровне. После этого Карасев выступал в качестве резервного судьи на четвертьфинальном матче Чехия — Дания и на полуфинальной игре Италия — Испания.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Отказали оба двигателя. Что известно о пропавшем Ан-28 в Томской области
Причиной аварийной посадки Ан-28 в Томской области мог стать отказ двигателя
Доживем до понедельника: в Москве отменяют систему QR-кодов
Рестораны Москвы и Подмосковья смогут решать, требовать ли QR-коды у посетителей
Сладкое золото. Где за фрукты готовы отдать миллионы
Сколько стоят самые дорогие фрукты в мире
Биологи обнаружили «суперантитело» к коронавирусу
В Москве работодателям продлили сроки подачи данных о вакцинации сотрудников
Сайт российской правозащитной организации «Команда 29» заблокировали
Минпромторг оценил потери ресторанов без веранд после введения QR-кодов в Москве
Новости и материалы
Минстрой зафиксировал снижение спроса на жилье
Вице-президент КХЛ: приятно, что Овечкин при таком графике успевает учиться
Бельгия объявила день траура по жертвам наводнений
Журова обвинила Украину в провокации из-за новых нашивок на форме клубов УПЛ
Операция по спасению пассажиров Ан-28 в Томской области успешно завершена
Якубович может появиться на сцене МХАТа вслед за Бузовой
Экс-генменеджер «Динамо» предложил Овечкину вернуться в команду
Депутат Свищев — о форме украинских клубов: это недружественный шаг наших соседей
США внесли в черный список несколько организаций из России
ФАС установила цены на упаковки «Спутник Лайт» и «Спутник V»
Прокурор просит больше года тюрьмы для обвиняемого в подделке сертификатов о вакцинации
После наезда на трех детей на западе Москвы возбудили уголовное дело
Чемпион ОИ-1992 Коваленко считает, что работа над диссертацией не мешает карьере Овечкина
Аршавин рассказал, почему он не готов изменить российский футбол
Полмиллиона британцев были вынуждены самоизолироваться за неделю
В театре Ленсовета подтвердили госпитализацию Боярского
Белорусских студентов, участвовавших в протестах, отправили в колонию
Экс-менеджер «Динамо» о диссертации Овечкина: заочно можно стать и нобелевским лауреатом
Все новости
В WhatsApp появилась новая функция. Ее считают небезопасной
Эксперты оценили риски новой функции WhatsApp
«Да мне плевать»: что Маск думает о реакции рынка на Tesla Cybertruck
Илон Маск допустил, что Cybertruck может ждать провал
«Наскребли по сусекам»: когда запустят «русский Хаббл»
В РАН прокомментировали выделение 3,7 млрд рублей на телескоп «Спектр-УФ»
«Хорошие друзья могут не соглашаться»: США и Германия поспорили о «СП-2»
Как прошли переговоры Ангелы Меркель с Джо Байденом
Плейлист недели: Лобода, Егор Крид, Måneskin, Шакира, Ив Тюмор
Лидер Maneskin целуется с барабанщиком в новом клипе «I Wanna Be Your Slave»
Брат, подросток и пожилая летчица: кто полетит в космос с Безосом
Вместо победителя аукциона на корабль Джеффа Безоса взяли студента
«Резал демонов, а не людей»: в Азове задержали убийцу-шизофреника
Задержанный Сергей Нам объяснил, зачем он напал на пассажирок с автобуса под Азовом
Лишай, диарея, сексуальная дисфункция: названы 203 симптома затяжного COVID-19
Ученые насчитали более 200 постковидных осложнений
«Такой катастрофы еще не было»: города Европы уходят под воду
93 человека погибли на западе Германии из-за наводнения
Пятилетний максимум: почему в России дорожают бананы
Цены на бананы подскочили в июне до максимума с 2016 года
«Задействуем все инструменты»: Меркель не советует РФ отказываться от транзита через Украину
Байден и Меркель согласовали позицию по «Северному потоку –2»
Хотим как в Париже: почему москвичи переселяются в каморки
В московском регионе резко увеличился спрос на жилье в категории «менее 20 кв. м»
Великий потоп: последствия наводнения в Европе
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях