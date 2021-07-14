Как российские регбистки попали на карантин в Японии

Жизни попавшего в больницу сотрудника сборной по регби ничего не угрожает, сообщил Антон Хализов.
«У него состояние идеальное — температуры нет, никаких симптомов нет. КТ сделали — состояние легких идеальное. И он привился от коронавируса еще в начале мая, как и вся наша олимпийская сборная по регби», — отметил представитель пресс-службы федерации.
Хализов сообщил, что массажист был отправлен в больницу, однако лишь по формальным причинам.
«Он госпитализирован, потому что таковы законы в Фукуоке. В данный момент он находится в больнице, но его здоровью ничего не угрожает», — отметил пресс-секретарь.
Хализов также рассказал, как проходит карантин у сборной России.
«Все сидят по своим номерам, никто не выходит, и еду им приносят прямо в номер. Обычный карантин, как у нас всегда предусмотрено. Даже когда на сборы заезжают, у нас четыре или пять дней команды должны сидеть на карантине. Даже на российских базах такое есть.
Все сдали повторные тесты на коронавирус — игроки, представители тренерского и административного штабов. У всех — отрицательный результат. Если завтра, 15 июля, будет такой же результат, то команда возобновляет тренировочный процесс», — подчеркнул Хализов.
Пресс-секретарь федерации уточнил, что карантин не должен существенно повлиять на выступления девушек на олимпийском турнире.
«Я не думаю, что ситуация с изоляцией сильно повлияет на нас, потому что только два дня нужно посидеть.
Времени до соревнований еще много, и не думаю, что спортсменки серьезно потеряют кондиции за это время. Так что повлиять на наше выступление на Играх это никак не должно», — сказал Хализов.
Информацию о заражении коронавирусом в стане национальной сборной России опубликовало японское информационное агентство Kyodo. Согласно его данным, инфицированному сотруднику российской команды около 50 лет и в настоящее время он находится в городе Муноката в префектуре Фукуока на юго-западе Японии.
Как сообщает агентство Jiji, заболевший не имел близких контактов с кем-либо из регбисток.
Первый матч сборной России на групповом этапе состоится через две недели — 29 июля против Великобритании (начало — в 05.00 по московскому времени). В тот же день, но уже в 13.00 отечественная команда сыграет с Кенией, а 30 июля встретится с Новой Зеландией (05.30).
До сих пор не появилось информации о том, контактировали ли регбистки с другими российскими атлетами и могут ли изолировать кого-то еще. Пресс-секретарь федерации отметил, что у него нет данных о подобных контактах.
«По этому поводу я не знаю и ничего не могу сказать», — заключил Хализов.
Российское регби в последние годы находится на подъеме. Три недели назад женская сборная страны по регби-7 стала обладателем титула чемпионок Европы.
Женская сборная России — победитель Чемпионата Европы по регби-7!— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) June 26, 2021
Наша команда в блестящем стиле победила и на этапе в Лиссабоне, и на этапе в Москве!
Следующая остановка — Токио! pic.twitter.com/cZQHDmAS3z
Россиянки стали лучшими сразу на двух этапах, сначала не оставив соперницам шансов в Лиссабоне, а затем выиграв все свои матчи в Москве. По итогам турнира Россия набрала 40 очков, в то время как у ближайших преследовательниц в лице сборных Испании и Польши оказалось в активе по 32 балла.
Эта победа стала пятой подряд на континентальном первенстве для российской женской команды по регби-7. За всю историю выступлений на чемпионате Европы россиянки завоевали семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду.
Квалифицировались на Игры российские спортсменки очень уверенно. На отборочном турнире, прошедшем в Монако, соперницы сборной РФ не смогли набрать ни одного очка в двух матчах. Сначала подопечные Андрея Кузина обыграли представительниц Самоа со счетом 29:0, а затем не оставили ни одного шанса Казахстану — 38:0.