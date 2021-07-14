Как российские регбистки попали на карантин в Японии

(function(){if(location.href.match(/(?:\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/)){var clearedUrl=location.href.replace(/(\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/,"$1").replace(/(\?|&)$/,"");$(window).on("load",function(){setTimeout(function(){history.replaceState(null,null,clearedUrl);},5000);})}})()(function(){var timer_interval=5*60*1000;function addQS(param){var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;url+=(qs?qs+'&':'?')+"updated";if(window.location.hash) url+=window.location.hash;return url;} var timer_id;var start_timer;document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(document.hidden){if(timer_id) clearTimeout(timer_id);start_timer=(new Date()).getTime();timer_id=setTimeout(function(){document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(!document.hidden){window['reloading_updated']=true;var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;if(qs.match(/\bupdated\b/)) window.location.reload(true);else window.location.replace(addQS('updated'));}});},timer_interval);}else{var cur_time=(new Date()).getTime();if(cur_time
article
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
УЕФА опубликовал видео с лучшими голами Евро-2020 19:26
Шойгу отчитал ростовского губернатора из-за баранок и сала в гарнизоне 19:19
Адвокат Эдварда Била рассказал о его искреннем раскаянии 19:13
Ассоциация туроператоров отреагировала на возобновление полетов во Францию и Чехию 19:12
ЦБ выявил недобросовестные практики при выплатах за страховку по кредиту 19:09
Конституционный суд Украины одобрил закон о государственном языке 19:02
Арбитражный суд отказался передавать в Мосгорсуд дело экс-гендиректора... 19:01
Захарова раскритиковала попытки ФРГ оправдать доклад ОЗХО по Навальному 18:59
Прокуратура просит признать виновным Калви по делу о растрате 2,5 млрд рублей 18:59
Путин и Байден примут участие в виртуальной встрече лидеров стран АТЭС 18:54
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт Эксклюзив

Как российские регбистки попали на карантин в Японии

В Федерации регби рассказали о ситуации в сборной после заражения массажиста

,
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Эмблема «Олимпийские игры в Токио — 2020 и коронавирус»

Эмблема «Олимпийские игры в Токио — 2020 и коронавирус»

Global Look Press
Регбистки олимпийской сборной России были вынуждены изолироваться в Японии из-за контакта с заразившимся коронавирусом массажистом команды. Пресс-секретарь Федерации регби России Антон Хализов рассказал «Газете.Ru», как этот карантин повлияет на подготовку к предстоящей Олимпиаде, а также сообщил подробности о состоянии заболевшего специалиста.

Жизни попавшего в больницу сотрудника сборной по регби ничего не угрожает, сообщил Антон Хализов.

«У него состояние идеальное — температуры нет, никаких симптомов нет. КТ сделали — состояние легких идеальное. И он привился от коронавируса еще в начале мая, как и вся наша олимпийская сборная по регби», — отметил представитель пресс-службы федерации.

Хализов сообщил, что массажист был отправлен в больницу, однако лишь по формальным причинам.

«Он госпитализирован, потому что таковы законы в Фукуоке. В данный момент он находится в больнице, но его здоровью ничего не угрожает», — отметил пресс-секретарь.

Не обсуждать Крым, Донбасс и BLM: как олимпийцев готовят к общению со СМИ
Перед летней Олимпиадой в Токио российская сборная получила методички, в которых прописаны рекомендации по...
14 июля 14:56

Хализов также рассказал, как проходит карантин у сборной России.

«Все сидят по своим номерам, никто не выходит, и еду им приносят прямо в номер. Обычный карантин, как у нас всегда предусмотрено. Даже когда на сборы заезжают, у нас четыре или пять дней команды должны сидеть на карантине. Даже на российских базах такое есть.

Все сдали повторные тесты на коронавирус — игроки, представители тренерского и административного штабов. У всех — отрицательный результат. Если завтра, 15 июля, будет такой же результат, то команда возобновляет тренировочный процесс», — подчеркнул Хализов.

Пресс-секретарь федерации уточнил, что карантин не должен существенно повлиять на выступления девушек на олимпийском турнире.

«Я не думаю, что ситуация с изоляцией сильно повлияет на нас, потому что только два дня нужно посидеть.

Времени до соревнований еще много, и не думаю, что спортсменки серьезно потеряют кондиции за это время. Так что повлиять на наше выступление на Играх это никак не должно», — сказал Хализов.

Информацию о заражении коронавирусом в стане национальной сборной России опубликовало японское информационное агентство Kyodo. Согласно его данным, инфицированному сотруднику российской команды около 50 лет и в настоящее время он находится в городе Муноката в префектуре Фукуока на юго-западе Японии.

Как сообщает агентство Jiji, заболевший не имел близких контактов с кем-либо из регбисток.

Первый матч сборной России на групповом этапе состоится через две недели — 29 июля против Великобритании (начало — в 05.00 по московскому времени). В тот же день, но уже в 13.00 отечественная команда сыграет с Кенией, а 30 июля встретится с Новой Зеландией (05.30).

До сих пор не появилось информации о том, контактировали ли регбистки с другими российскими атлетами и могут ли изолировать кого-то еще. Пресс-секретарь федерации отметил, что у него нет данных о подобных контактах.

«По этому поводу я не знаю и ничего не могу сказать», — заключил Хализов.

Российское регби в последние годы находится на подъеме. Три недели назад женская сборная страны по регби-7 стала обладателем титула чемпионок Европы.

Россиянки стали лучшими сразу на двух этапах, сначала не оставив соперницам шансов в Лиссабоне, а затем выиграв все свои матчи в Москве. По итогам турнира Россия набрала 40 очков, в то время как у ближайших преследовательниц в лице сборных Испании и Польши оказалось в активе по 32 балла.

Эта победа стала пятой подряд на континентальном первенстве для российской женской команды по регби-7. За всю историю выступлений на чемпионате Европы россиянки завоевали семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду.

Квалифицировались на Игры российские спортсменки очень уверенно. На отборочном турнире, прошедшем в Монако, соперницы сборной РФ не смогли набрать ни одного очка в двух матчах. Сначала подопечные Андрея Кузина обыграли представительниц Самоа со счетом 29:0, а затем не оставили ни одного шанса Казахстану — 38:0.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Количество туристических направлений для россиян увеличится с 24 июля
Россия на взаимной основе возобновляет полеты во Францию и Чехию
«Настоящий бунт»: почему пенсионеры штурмовали Раду
На Украине бывшие силовики и военные вышли на протест из-за низких пенсий
Антропологи развеяли еще один миф об острове Пасхи
Жителей Пасхи погубила не вырубка лесов
Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса защитит от тяжелых осложнений
Подача заявлений на «школьные» выплаты через «Госуслуги» открыта по всей стране
Шойгу объяснил, почему армия России — самая современная в мире
Прибыль российских гостиниц и индустрии досуга снизилась почти вдвое
Новости и материалы
УЕФА опубликовал видео с лучшими голами Евро-2020
Шойгу отчитал ростовского губернатора из-за баранок и сала в гарнизоне
Адвокат Эдварда Била рассказал о его искреннем раскаянии
Ассоциация туроператоров отреагировала на возобновление полетов во Францию и Чехию
ЦБ выявил недобросовестные практики при выплатах за страховку по кредиту
Конституционный суд Украины одобрил закон о государственном языке
Арбитражный суд отказался передавать в Мосгорсуд дело экс-гендиректора «Спартака»
Захарова раскритиковала попытки ФРГ оправдать доклад ОЗХО по Навальному
Прокуратура просит признать виновным Калви по делу о растрате 2,5 млрд рублей
Путин и Байден примут участие в виртуальной встрече лидеров стран АТЭС
Девушка арестованного в Белоруссии россиянина надеется на его депортацию
Адвоката Тимура Маршани задержали в Москве по делу о мошенничестве
Заворотнюк переписала на свою мать недвижимость
Создатель «Версуса» Ресторатор назвал «беззаконием» решение суда по Хованскому
ОАЭ опровергли сообщения о договоренностях по сделке с ОПЕК+
Британским фанатам запретят посещать матчи за расистские высказывания
Осужденный блогер Эдвард Бил рассказал о планах на будущее
МЧС предлагает разместить в квартирах россиян пожарные извещатели
Все новости
«Игла для Кощея». ЦИК пообещал «сюрпризы» провокаторам на выборах
Памфилова пригрозила доской позора тем, кто попытается проголосовать дважды
«Это аморально»: типография отказалась печатать фото BTS
Что говорят участники гей-скандала с типографией в Екатеринбурге
В Twitter появилась кнопка «редактировать». Но исправлять ошибки все еще нельзя
Twitter разрешил ограничивать реплаи на твиты после публикации
Мать Дудникова о признании им вины: «Ролики сняты под диктовку»
Арестованному в Белоруссии россиянину Дудникову грозит до двух лет тюрьмы
«Вы в гостях, соблюдайте российские законы»: как в Москве отреагировали на бойню в Кузьминках
В Кремле оценили ситуацию с массовой дракой мигрантов
«Доходит до инсультов»: почему важна постковидная терапия
Врачи рассказали, к чему приводит игнорирование реабилитации после COVID-19
«Ненавижу свою работу»: в чем Маск признался на суде
Маск считает, что Tesla «погибла» бы без его руководства
«Необходимо защитить детей»: когда в России начнется вакцинация подростков
Кузнецова указала, что в России пока нет зарегистрированной вакцины для подростков
«Под прессингом России и США»: почему REvil вышла из сети
Группировка «русских хакеров» исчезла из даркнета
«Вынесем на голосование»: москвичей спросят об обязательной вакцинации
Голосование об обязательной вакцинации в Москве пройдет в конце июля
Дыхание со свистом: как определить тепловой удар у собаки
Ветеринары и кинологи — о том, как облегчить питомцу жизнь в жару
«Должны договориться»: правительство Афганистана может поделиться властью с талибами*
В России призвали сформировать коалиционное правительство в Афганистане
Франция празднует День взятия Бастилии
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях