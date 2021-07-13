«Нам такие фанаты не нужны»: в Англии вступились за футболистов

Финал чемпионата Европы был сыгран в воскресенье, но отголоски решающей игры за титул сильнейшей команды континента слышны до сих пор. Не забившие в послематчевой серии пенальти игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо продолжают получать расистские оскорбления в соцсетях, а их партнеры по сборной, политики, звезды Голливуда и другие представители мирового спорта за них заступаются.

Поражение в финале Евро-2020 стало для Англии настоящей трагедией. Фанаты так долго ждали успеха своей национальной сборной, что за несколько дней до финала некоторые из них даже успели набить тату с изображением заветного трофея.

Злость после неудачи в серии пенальти поклонников «трех львов» вылилась на нападающих «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда и Джейдона Санчо, а также на полузащитника лондонского «Арсенала» Букайо Сака, не реализовавших свои удары.

Так совпало, что все они темнокожие. Именно на этом факте строились оскорбления в адрес футболистов со стороны некоторых фанатов.

На защиту партнеров по команде встал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который заявил, что Рашфорд, Санчо и Сака не заслужили к себе подобного отношения.

«Трое парней, которые все лето играли блестяще, набрались храбрости и вышли к точке в тот момент, когда ставки были высоки. Они заслуживают поддержки, а не гнусных расистских оскорблений.

Если вы оскорбляете кого-либо в социальных сетях, вы не поклонник сборной Англии, нам такие фанаты не нужны», — написал Кейн в своем Twitter.

Three lads who were brilliant all summer had the courage to step up & take a pen when the stakes were high. They deserve support & backing not the vile racist abuse they've had since last night. If you abuse anyone on social media you're not an @England fan and we don't want you. pic.twitter.com/PgskPAXgxV — Harry Kane (@HKane) July 12, 2021

Официальный аккаунт чемпионата Англии призвал болельщиков сообщать о дискриминации в интернете для того, чтобы эффективнее противостоять ей.

«Английская премьер-лига (АПЛ) в очередной раз потрясена оскорблениями в интернете, от которых приходится страдать футболистам. Если вы видите это, сообщите. Вместе мы сможем ясно дать понять всем, что здесь нет места расизму — ни в футболе, ни где-либо еще», — гласит заявление лиги.

The Premier League is once again appalled by the online abuse that players are having to suffer



If you see it, report it. Together we can make it clear that there is #NoRoomForRacism, not in football, not anywhere



https://t.co/DJW4Xi81V7 pic.twitter.com/ORYjdpAzz4 — Premier League (@premierleague) July 12, 2021

За игроков также заступились британские политики. Так, мэр Лондона Садик Хан попросил социальные сети активнее бороться с проявлениями нетерпимости и расовой дискриминации.

«Рашфорд, Сака и Санчо — три льва. Расизму нет абсолютно никакого места ни в футболе, ни где-либо еще. Лица, ответственные за отвратительный абьюз в интернете, который мы наблюдали, должны быть привлечены к ответственности. И владельцы социальных сетей должны немедленно действовать, чтобы устранить и предотвратить эту ненависть», — написал Хан.

There is absolutely no place for racism in football or anywhere else.



Those responsible for the disgusting online abuse we have seen must be held accountable - and social media companies need to act immediately to remove and prevent this hate. — Sadiq Khan (@SadiqKhan) July 12, 2021

Жестче высказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Для тех, кто отправлял расистские сообщения некоторым игрокам, я говорю: «Позор вам». Надеюсь, вы заползете обратно под скалу, из-под которой вылезли», — цитирует политика Reuters.

Поддержал футболистов нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, который провел прошлый сезон с Джейдоном Санчо в одной команде.

«Я не понимаю, почему все еще есть место для расизма и дискриминации. Мы никогда не устанем бороться против любой формы дискриминации. Вместо того, чтобы им аплодировать за то, что они проявили мужество и понесли наказание, их встречают нападками с расистскими оскорблениями. У меня нет слов», — написал Холланд в Twitter.

I don't understand why there is still room for racism and discrimination. We will never tire of fighting against any form of discrimination. Instead of being applauded for having the courage to take the penalties, these young men are attacked with racist insults. I am speechless. — Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 12, 2021

Не осталась без внимания история с расистскими оскорблениями и в Голливуде. Исполнитель роли Человека-паука британец Том Холланд открестился от своих сограждан, которые выступили с негативными высказываниями в адрес игроков.

«Люди, оскорбляющие любых игроков сборной Англии, — единственные, кто подвел кого-то после поражения в финале.

Поведение тех, кто избил итальянского болельщика, а также тех придурков, бросающихся расистскими оскорблениями, достойно только презрения. Вы не мои соотечественники.

Эти игроки не заслуживают ничего, кроме уважения. Они так много дали нам в такое трудное время. Их следует поддержать как королей, а не пинать, когда они потерпели неудачу. Сака, Рашфорд и Санчо — у вас хватило храбрости подойти к точке. Вы, ребята — три льва, и все порядочные англичане гордятся вами, всей командой и персоналом. Мы снова поддержим вас на чемпионате мира», — написал Холланд в Instagram.

После того, как резонанс вокруг расистских постов и сообщений немного утих, свое мнение насчет произошедшего высказал Маркус Рашфорд. Именно он не реализовал первый пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 против сборной Италии. В своем аккаунте в Twitter форвард «красных дьяволов» опубликовал открытое письмо.

«Я даже не знаю, с чего начать, и я даже не знаю, как выразить словами, что я чувствую в этот самый момент. У меня был трудный сезон, я думаю, это было ясно для всех. Может быть, я вышел в тот финал с недостатком уверенности. Я всегда настраивался перед тем, как исполнить пенальти, но в этот момент я чувствовал, что что-то пошло не так.

Во время разбега я сэкономил немного времени, чтобы дать себе паузу, но, к сожалению, результат оказался не таким, каким бы мне хотелось. Я чувствовал, что подвел своих товарищей по команде. Я чувствовал, что подвел всех.

Пенальти — это то, чего я просил для того, чтобы помочь сборной. Я могу забивать пенальти во сне, так почему у меня не получилось именно в этот раз? Мысли об этом крутятся у меня в голове снова и снова. С тех пор, как я в последний раз ударил по мячу. Нет слов, чтобы точно описать мои ощущения.

Финальный матч. 55 лет без финала крупного турнира. Единственный пенальти. История. Все, что я могу сказать, — это слова извинения. Я бы хотел, чтобы все в тот вечер пошло по-другому.

Пока я продолжаю извиняться, я хочу выразить благодарность своим товарищам по команде. Этим летом мы провели один из лучших сборов в моей жизни, и вы все сыграли в этом свою роль. Мы создали нерушимое братство. Твой успех — это мой успех. Твои неудачи — мои неудачи.

Для меня нет большей гордости, чем носить футболку с тремя львами на груди.

Я видел, как моя семья подбадривает меня в толпе с десятками тысяч людей. Я мечтал о таком. Сообщество, которое всегда принимало меня в свои объятия, продолжает поддерживать меня. Спасибо всем за добрые слова. Я вернусь сильнее. Мы все вернемся сильнее», — написал Рашфорд.