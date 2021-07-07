«В глазах всего мира выглядим идиотами»: в России разгорелся очередной допинг-скандал

Никита Моргачев и Павел Сорин, которые должны были отправиться на Олимпиаду в составе сборной России по гребле, пропустят Игры в Токио из-за положительных допинг-проб. Первым информацию об этом опубликовал Telegram-канал Baza.

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Во время тренировочных сборов в Греции 17 июня у гребцов были взяты два теста. Проба А, вскрытая 1 июля, показала наличие в организме Моргачева и Сорина мельдония, который запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года. Как заявляют СМИ, спортсмены пока не могут объяснить, как препарат мог попасть в кровь.

При этом гребцы указали на некие пищевые добавки, которые, по их словам, принимались в строгом соответствии с рекомендациями тренерского штаба.

Вторая допинг-проба будет вскрыта завтра, 8 июля. В данный момент и Моргачев, и Сорин исключены из заявки национальной сборной России на Олимпийские игры в Токио.

Мельдоний — препарат, который нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии, поддерживает энергетический метаболизм сердца и других органов. При этом отсутствуют научные доказательства его эффективности. Этот препарат не входит ни в одни признанные международным сообществом рекомендации по лечению какой-либо болезни. В 2021 году мельдоний был исключен из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденного Минздравом России.

В 2016 году оба атлета косвенно стали участниками скандала вокруг другого российского гребца Сергея Федоровцева. Четверка по академической гребле, в состав которой входил Федоровцев, была дисквалифицирована из-за обнаружения в его крови триметазидина.

Этот препарат — антиангинальный, при этом тоже нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии, поддерживает энергетический метаболизм сердца и нейросенсорных органов. После отстранения Федоровцева, Моргачев и Сорин получили возможность участвовать в Играх в Рио-де-Жанейро.

Свое мнение по данной ситуации «Газете.Ru» высказал мастер спорта по академической гребле, известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Я в ужасе, потому что это удар по репутации. Мельдоний – это даже не вчерашний, а позавчерашний день», — сказал он.

«Куда смотрели спортсмены, врачи? Это чудовищно. То ли халатность, то ли бездействие – а после этого мы выглядим в глазах всего мира балбесами и идиотами, у меня слов нет», — возмутился Губерниев.

Ребята пропустили одну Олимпиаду, теперь пропустят вторую, добавил он. «Ходить по граблям, да еще и в академической гребле, — это полный привет», — подчеркнул Губерниев.

По его словам, к подобным проблемам приводит халатное отношение врачей и слабая осведомленность атлетов в вопросах, касающихся запрещенных препаратов.

«Когда у нас результаты пробы Б в последний раз не совпадали с пробой А? Давайте будем реалистами. На дворе XXI век, мельдоний несколько лет назад запретили», — напомнил комментатор.

«Это позор для всех. Спортсмены должны повышать свою грамотность, в командах должны работать квалифицированные специалисты», — указал Губерниев.

По его словам, приличные врачи, когда узнали о мельдонии, исключили его из своих аптечек еще за полгода до того, как он был запрещен. «Ведь это было несколько лет назад, и сейчас попадаться на мельдонии — то же самое, что попасться на тяжелых анаболиках семидесятых годов. Поэтому я в ужасе и надеюсь, что нашу команду допустят до Олимпиады, у нас есть хорошие ребята. Надо с этим жить. Ходим по граблям, набиваем шишки», — заявил комментатор.

Также на очередной допинговый скандал в российском спорте отреагировал депутат Госдумы Игорь Лебедев.

«Честно скажу: культурных слов по отношению к тем спортсменам, которые продолжают на фоне всех скандалов вокруг нашей сборной жрать допинг, да еще и так хорошо всем известный, нет. Это грабли, на которые мы наступили еще пять лет назад», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.Ru».

«Это просто свинство и хамство по отношению к своей стране, к своим коллегам по данному виду спорта, да и ко всем коллегам», — уверен Лебедев.

«Мы видим, во что вылился этот скандал: нас лишили флага и гимна, а завтра нас вообще лишат права принимать участие в международных соревнованиях. А спортсмены как жрали допинг, так и продолжают. Не знаю, как охарактеризовать это культурными словами, а матом воспитание не позволяет», — отметил депутат.

Парламентарий считает, что за употребление запрещенных веществ необходимо ввести уголовную ответственность.

«Это может служить поводом для ужесточения санкций не только сейчас. Но когда встанет вопрос об отмене или продлении уже введенных санкций, однозначно, будет принято решение о продлении и об ужесточении. А ситуацию может изменить только один подход, и мы с коллегами по фракции в свое время его предлагали, но Минспорт в ужасе замахал руками и нашу идею отклонили. Я говорю о введении уголовной ответственности за применение допинга. Мы ввели административную – но там прописаны такие штрафы, которые могут напугать только футболистов из ПФЛ. А спортсменов более высокой категории этим не напугаешь», — уверен он.

«Поэтому я считаю, что пора усиливать наказание и вводить уголовное ответственность. Это остановит многих спортсменов и покажет миру, что мы реально ведем борьбу с допингом – не на словах, не на бумаге и не в выступлениях депутатов и представителей власти», — подчеркнул Лебедев.

«Эту меру можно сделать временно – скажем, на три года, на пять, на семь. Но она необходима», — резюмировал Лебедев.