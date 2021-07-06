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Роковой дождь: Медведев легко отдал матч Хуркачу после перерыва

Медведев проиграл Хуркачу в пяти сетах и выбыл с Уимблдона

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Россиянин Даниил Медведев играл в четвертом круге Уимблдона против поляка Хуберта Хуркача. Матч начался еще 5 июля, но был прерван из-за дождя, и теперь соперникам предстояло поставить точку в своем противостоянии. На доигровку вторая ракетка мира вышел неготовым и легко уступил заряженному оппоненту. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Трансляция
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Матч окончен

Очень обидно. Это были два разных матча. В первом, вчера, Даниилу тоже не хватило инстинкта убийцы. Он инертно провел второй сет, позволив сопернику дотянуть до тай-брейка, где Хуркач оказался сильнее. Но в остальном Медведев был уверенно сильнее соперника. Сегодня все было наоборот. Поляк вышел заряженный, уверенный в себе и точный, а Даниил вялый и неготовый. Сразу же отдал четвертую партию, а затем был слабее и в пятом сете. Вчера у Хуркача был только один брейк-пойнт, сегодня он сделал три брейка — квинтэссенция этого матча. Спасибо, что были с нами и до новых встреч, сегодня для вас работали Эльвира Ондар и Александр Седов.

16:15

Медведев подает первым мячом, но Хуркач принимает, и после этого россиянин в своем стиле просто отдает ему очко. Медведев вышел к сетке и не смог поднять с лета. 6:3.

16:15

И снова не проходит первая, а на второй игрой владеет поляк. Медведев бьет в сетку — 30:40, матч-пойнт.

16:14

Отличная подача — 30:30.

16:14

Хуркач идет вперед со второй подачи и выжимает ошибку соперника — 15:30.

16:13

Как же здорово попадает поляк, еще и отскок неровный. Даниил сорвал удар — 15:15.

16:13

Очко с подачи — 15:0.

16:13

И снова прием в аут — 5:3.

16:12

Эйс — 40:15.

16:12

Выбивающая подача и прием в аут — 30:15.

16:11

Со второй подачи завязался розыгрыш, но Даниил ошибся в нем, ударив в сетку — 15:15.

16:11

С ошибки Хуркача вторым ударом начинается его подача — 0:15.

01:09

И опять без первой подачи. Хорошо, что вторая вышла сложной. Хуркач как-то подставил ракетку и получился укороченный, который россиянин все же достал. И классно сыграл косо — 4:3.

16:08

Снова нет первого мяча, но на этот раз загонял поляка очень хорошо — больше.

16:08

Опять первая не прошла, а в розыгрышах у Медведева пока ничего не получается. Быстро играет в аут — ровно.

16:07

Мощно подает вторым мячом россиянин — больше.

16:07

Остро принял вторую подачу Медведева Хуркач и начал выдвигаться к сетке. Пытался диагональ сыграть Даниил, но не перебил сетку — 40:40.

16:06

Укорачивает Даниил, поляк догоняет и кидает свечку, но немного не попадает — 40:30.

16:06

Еще одна невынужденная ошибка россиянина — 30:30.

16:06

А вот тут россиянин бьет в сетку после приема поляка — 30:15.

16:05

И еще одна — 30:0.

16:05

Отличная подача Медведева — 15:0.

16:65

Атаковал Медведев в розыгрыше со второй подачи поляка, но в итоге ударил слишком далеко — 4:2.

16:04

Почти выбил Медведева из корта подачей и неожиданно хитро укоротил поляк — 40:15.

16:04

И еще очко с подачи — 30:15.

16:03

Отличная косая подача — 15:15.

16:02

Не прошла у Хуркача первая, а с примемом Медведева второй подачи он не справился — 0:15.

16:01

И еще — 3:2. Ну что, пришел в себя Даниил? Три эйса подряд — очень хорошо. Но нужно обязательно отыгрывать чужую подачу.

16:01

Еще эйс — 40:15.

16:01

Хуркач проверил эйс Медведева, но мяч был очень уверенно в корте — 30:15.

16:00

В целом розыгрыш был почти в руках Хуркача, но, делая виннерс по линии, он не перекинул сетку — 15:15.

16:00

Не проходит у Медведева первая, а в розыгрыше со второй он быстро бьет в сетку — 0:15.

15:59

Но завершает эйсом этот гейм поляк — 3:1.

15:58

Невероятно попал Медведев в линию с приема выбивающей из корта подачи и смог в итоге перехватить инициативу и выиграть розыгрыш — 40:30.

15:58

Прием на вылет! 40:15. Может, это заведет россиянина?

15:58

Очко с подачи — 40:0.

15:57

Хуркач идет к сетке с подачи и легко берет еще очко — 30:0.

15:57

В сложной ситуации Медведев. Не пошел ему перерыв на пользу. И сейчас принимает в сетку — 15:0.

15:55

Снова ошибается Медведев в розыгрыше и проигрывает свой гейм под ноль — 2:1.

15:55

Двойная ошибка — 0:40, тройной брейк-пойнт у Хуркача.

15:54

Неподготовленный укороченный от Даниила заканчивается для него же печально — 0:30.

15:54

Пока хуже выглядит Даниил. Ошибается в розыгрыше ударом по линии — 0:15.

15:53

Очко с подачи — 1:1.

15:53

Очень уверенно пока играет Хуркач сегодня. С хафкорта после приема бьет в открытый корт — 40:0.

15:52

Красиво Медведев переводил, но перемахнул заднюю линию — 30:0.

15:52

Хуркач бежит после подачи к сетке и снова удачно — 15:0.

15:51

После второй подачи в коротком розыгрыше Даниил спровоцировал очередную ошибку Хуркача с форхенда — 0:1. Важно было выиграть гейм.

15:50

Эйс! Вовремя — больше.

15:50

Завершал атаку в свободный корт россиянин после приема Хуберта и не попал по длине — 40:40.

15:49

Даниил подал и оступился, из-за чего прием получился на вылет у соперника — 40:30.

15:49

А тут уже очко с первой — 40:15.

15:49

Еще одна классная вторая подача — 30:15.

15:48

Опять не попал первым мячом, но на этот раз второй подал без шансов — 15:15.

15:48

Не проходит первая после передачи, а прием второй от поляка оказывается для Даниила неразрешимой проблемой — 0:15.

15:47

Еще не возобновился матч после окончания четвертого сета, потому что Даниил взял так называемые «туалетный» перерыв. Ну, наверняка это был психологический ход, чтобы сбить поляка с куража.

15:45

Случилось то, чего стоило опасаться — Медведеву после долгой паузы пришлось брать свою подачу на заказ без права на ошибку, а Даниил еще не разогрелся и не вошел в ритм. В итоге второй в игре брейк-пойнт для Хуркача и первый брейк. Что ж, все решится в пятом сете.

15:44

Эйсом завершает Хуркач четвертый сет. Медведев взял челлендж, но не помогло, очень четкое попадание — 6:3.

15:44

А вот завязался розыгрыш, и с форхенда Хуркач ошибся по длине — 40:30, остается еще один сет-пойнт.

15:43

Не получается прием у Даниила — 40:15, двойной сет-пойнт!

15:43

В своем стиле берет очко Хуркач — в перестрелке у сетки с лета. 30:15.

15:42

Аут крикнул боковой арбитр, но с вышки главный его поправила. И правда — челлендж показал эйс. 15:15.

15:42

Здорово Даниил играет на приеме и переигрывает обводящим ударом соперника — 0:15.

15:40

И Хуркач делает брейк, забирая подачу Медведева! Причем Даниил допустил в последнем розыгрыше двойную ошибку. Вот так начало доигровки для россиянина. Не сумел сходу войти в игру на своей подаче. Счет в партии становится 5:3 в пользу Хуркача. Такими темпами он сравняется по сетам.

15:38

Подача Медведева пока не особенно радует россиянина. Хуркач грамотно принимает подачу и контратакует. Так, только что поляк вовремя вышел к сетке и отправил мяч в недосягаемую для Медведева часть корта. Счет пока 30:30.

15:37

Игра началась!

15:35

Итак, спортсмены заканчивают разминку. Скоро начнем!

15:30

Как складывалась предыдущая часть противостояния, можно почитать в первом онлайне «Газеты.Ru».

15:20

На данный момент Медведев выигрывает у Хуркача со счетом 2-1 по сетам.

В четвертой партии поляк пока ведет 4:3 по геймам. Сейчас будет подавать Медведев.

15:15

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в 15.30 мск должна стартовать доигровка матча 1/8 финала Уимблдона между Даниилом Медведевым (Россия) и Хубертом Хуркачем (Польша). 5 июля эта встреча была прервана из-за дождя.

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