Сломить сопротивление поляка: Медведев бьется за 1/4 финала Уимблдона. LIVE

Сделаем небольшую паузу и вернемся к началу разминки Медведева и Гуркача. Ориентировочно они начнут в 18.10 мск свой матч.
Совсем не полетела в решающий момент первая подача у Фучовича, а при счете 30:30 он и со второй попал в сетку. На брейк-пойнте снова был второй мяч, но Рублев в долгом розыгрыше только ждал ошибки соперника, а дождался обострения и виннерса. После этого у венгра снова не прошла первая, но в розыгрыше после второй подаче ошибся Андрей, дав сопернику первый матчбол. И это был первый раз, когда у Мартона прошла в гейме первая подача. И сразу же она принесла победу. Андрей Рублев покидает «Уимблдон», а Фучович сразится в четвертьфинале с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
Не без борьбы, но забрал свою подачу Рублев. Теперь ему брейк нужен кровь из носу. Фучович выходит подавать на матч — 5:3.
Ничего не получается у Рублева — 5:2. Один гейм остался Фучовичу до победы.
Наошибался Рублев на своей подаче и снова дал сопернику сделать брейк — 4:2 в пользу Фучовича.
На своей подаче Фучович при счете 30:30 сделал двойную ошибку, но на брейк-пойнте подал идеально. Правда, тут же Андрей провел классный розыгрыш, вынудив соперника сыграть в аут по длине, а следом венгр дал двойную уже на брейк-пойнте — 3:2. Рублев выйдет подавать и может сравнять счет.
Размочил Рублев счет, достаточно спокойно взяв свою подачу. Теперь надо зарядиться на брейк.
Совсем все разладилось у Андрея — и его, и свою подачу Фучович взял очень легко — 3:0 уже в пятом сете.
Без особых проблем Фучович взял первый гейм на своей подаче, отдав Рублеву лишь одно очко.
Тем временем Фучович повесил Рублеву в четвертой партии «баранку» — 6:0. Нас ждет пятый сет. Будем потихоньку за ним следить, болея за Андрея. Ну а потом уже максимально подробно перейдем к противостоянию Медведева и Хуркача.
Надо сказать, битва россиянина с венгром получается очень упорной. Первый сет остался за Фучовичем — 6:3. Но затем две партии подряд взял Рублев — 6:4, 6:4. Однако в четвертом сете Мартон лидирует с двумя брейками — 4:0. Матч Медведева с Хуркачем уже официально не начнется раньше 18.00 мск.
Ну а Андрей Рублев свой поединок четвертого круга против венгра Мартона Фучовича проводит прямо сейчас. Причем именно после окончания этого матча на том же корте №2 и начнется противостояние Медведева с Хуркачем.
А вот дальше Корде наконец удалось взять гейм на своей подаче, причем довольно легко. И после этого, можно сказать, он вышел принимать на матч. Однако россиянин смог собраться и взял свою подачу. Если думаете, что дальше все пошло в нормальном русле, то зря. Корда снова не смог взять свою подачу, в том числе из-за остановленной им ради челленджа игры во время одного из розыгрышей. А вот в четвертый раз Хачанов подал на матч совсем иначе. Он выиграл все четыре мяча на своей подаче и впервые в карьере на «Уимблдоне» и второй раз на «шлемах» вышел в четвертьфинал — 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8!
В мужском четвертом круге Карен Хачанов играл на 18-м корте с 21-летним американцем Себастьяном Кордой, сыном знаменитого в прошлом чешского теннисиста Петра Корды. Это был настоящий триллер, хотя поначалу ничего не предвещало. В первом сете представитель США был явно лучше и легко выиграл, но затем россиянин перевернул игру, достаточно спокойно забрал две партии и в четвертой повел с брейком сразу же. Вот только развить успех Карену не удалось. Корда перестроил игру, отыгрался, стал действовать с инициативой и при счете 6:5 в свою пользу сделал брейк!
Пятый сет вообще получился невероятным, словно это женский теннис. Корда сразу повел со счетом 2:0, но Хачанов отыгрался. А дальше сначала Себастьян снова сделал брейк, но тут же отдал свою подачу, проиграл на подаче россиянина и еще раз отдал свою подачу. И пошло-поехало. Корда отыгрывался, Хачанов выходил вперед и тут же давал сравнять счет. Свои подачи теннисисты брать совершенно перестали.
Россиянин подавал на матч при счете 5:4 и 6:5. Но за два этих гейма он заработал только один матчбол (в первом) и реализовать его не сумел. В пятом сете на «Уимблдоне» при счете 6:6 тай-брейка нет, поэтому Корда вышел на подачу и снова ничего не смог на ней сделать. Насколько американец был агрессивен и удачлив на подачах соперника, настолько же зажат и неточен на своей. Он взял только один розыгрыш, и Хачанов в третий раз вышел подавать на матч.
Карен смог выиграть первый мяч в размене ударами, дождавшись ошибки оппонента, но в следующем розыгрыше, сделав все для победы, ударил смэшем в сетку. В третьем розыгрыше после приема Кордой второй подачи Хачанов сам остановил розыгрыш, но челлендж показал, что Себастьян попал. Следом россиянин ошибся по длине вторым ударом и снова дал сопернику два брейк-пойнта. С первого же он в розыгрыше, атакуя, ошибся. Счет снова сравнялся — 7:7.
Начнем с грустного. Получившая wild card россиянка Людмила Самсонова играла сегодня с чешкой Каролиной Плишковой, но не смогла продлить свою впечатляющую 10-матчевую победную серию на траве, уступив практически без вариантов — 2:6, 3:6. В женском одиночном разряде представителей России на «Уимблдоне» больше не осталось.
На самом деле на данный момент начало матча стоит уже ориентировочно на 17.30 мск. И это еще не предел. Но мы все равно начинаем наш онлайн, потому что рассказать и прямо сейчас, и в процессе ожидания поединка Медведева с Хуркачем будет о чем.
Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! Сегодня в матче 1/8 финала Уимблдона россиянин Даниил Медведев встретится с поляком Хубертом Хуркачем. Начало — ориентировочно в 17.05 мск.