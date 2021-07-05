Сломить сопротивление поляка: Медведев бьется за 1/4 финала Уимблдона. LIVE

В мужском четвертом круге Карен Хачанов играл на 18-м корте с 21-летним американцем Себастьяном Кордой, сыном знаменитого в прошлом чешского теннисиста Петра Корды. Это был настоящий триллер, хотя поначалу ничего не предвещало. В первом сете представитель США был явно лучше и легко выиграл, но затем россиянин перевернул игру, достаточно спокойно забрал две партии и в четвертой повел с брейком сразу же. Вот только развить успех Карену не удалось. Корда перестроил игру, отыгрался, стал действовать с инициативой и при счете 6:5 в свою пользу сделал брейк!

Пятый сет вообще получился невероятным, словно это женский теннис. Корда сразу повел со счетом 2:0, но Хачанов отыгрался. А дальше сначала Себастьян снова сделал брейк, но тут же отдал свою подачу, проиграл на подаче россиянина и еще раз отдал свою подачу. И пошло-поехало. Корда отыгрывался, Хачанов выходил вперед и тут же давал сравнять счет. Свои подачи теннисисты брать совершенно перестали.

Россиянин подавал на матч при счете 5:4 и 6:5. Но за два этих гейма он заработал только один матчбол (в первом) и реализовать его не сумел. В пятом сете на «Уимблдоне» при счете 6:6 тай-брейка нет, поэтому Корда вышел на подачу и снова ничего не смог на ней сделать. Насколько американец был агрессивен и удачлив на подачах соперника, настолько же зажат и неточен на своей. Он взял только один розыгрыш, и Хачанов в третий раз вышел подавать на матч.

Карен смог выиграть первый мяч в размене ударами, дождавшись ошибки оппонента, но в следующем розыгрыше, сделав все для победы, ударил смэшем в сетку. В третьем розыгрыше после приема Кордой второй подачи Хачанов сам остановил розыгрыш, но челлендж показал, что Себастьян попал. Следом россиянин ошибся по длине вторым ударом и снова дал сопернику два брейк-пойнта. С первого же он в розыгрыше, атакуя, ошибся. Счет снова сравнялся — 7:7.