Кровь, потасовка и рекордный гол Романова: как «Монреаль» сорвал триумф Кучерова

«Монреаль Канадиенс», в составе которого выступает молодой российский хоккеист Александр Романов (внук именитого тренера Зинэтулы Билялетдинова), совершил настоящее чудо и предотвратил свое окончательное поражение в финале Кубка Стэнли, хотя висел на волоске от этого.

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Серия играется до четырех побед, и «Тампа-Бэй Латнинг» во главе с российским нападающим Никитой Кучеровым, защитником Михаилом Сергачевым и вратарем Андреем Василевским уже одержала три из них.

Однако, когда перед «молниями» замаячила вторая победа в Кубке Стэнли подряд, «Монреаль» собрал волю в кулак и одержал свою первую победу в финале плей-офф за 28 лет! Причем важнейший вклад в это достижение внес Романов. Но обо всем по порядку.

«Тампа» с первых минут ринулась вперед и уже к середине стартового периода превзошла соперника по количеству бросков 10-1. Однако удача была не на стороне «молний» в этот день, и, несмотря на все их преимущество, именно «Хабс» (прозвище «Монреаля») открыли счет на 15-й минуте — Джош Андерсон легко расстрелял Василевского с пары метров благодаря точному пасу Ника Судзуки из-за ворот.

«Молнии» долго не могли прийти в себя после пропущенного гола, явно не понимая, почему у них шайба никак не залетает в сетку, а у соперника все вышло легко и просто. Атмосфера становилась все более нервной, и после сирены на перерыв команды без какой-либо значимой причины устроили потасовку на льду, потолкавшись и немного помолотив клюшками друг друга.

GETTING TESTY: Neither #GoBolts nor #GoHabsGo head to the room at the end of the first. Lots of pleasantries exchanged, instead. pic.twitter.com/SeZsutp4qa — (@faiello_mari) July 6, 2021

«Монреаль» удерживал преимущество в счете до самого конца второго тайма, пока «Тампа» наконец не проснулась и не воспользовалась последствиями удаления Йоэля Армиа. Уставшие отбиваться в меньшинстве игроки «Канадиенс» не уследили за Райаном Макдоне, который оказался один на пятаке, подхватил шайбу после отскока и выкатил ее на блюдечке под бросок Баркли Гудроу (1:1).

An unreal setup by Mac and Goodrow's right there pic.twitter.com/fPz8jISGXU — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 6, 2021

Однако «Монреаль» едва ли не впервые за эту серию сумел проявить характер и не дал «Тампе» перехватить инициативу в матче. И вот здесь на авансцену вышел молодой защитник Романов, которого главный тренер «Хабс» Доминик Дюшарм выпустил на лед, чтобы придать команде скорости.

Однако россиянин дал «Канадиенс» гораздо больше – важнейший гол. Защитник принял шайбу на синей линии, спокойно прицелился и с дальнего расстояния поразил ворота «Тампы» — 2:1!

PREMIER BUT EN SЙRIES POUR ROMANOV.



FIRST CAREER PLAYOFF GOAL FOR ROMANOV.#GoHabsGo pic.twitter.com/fsNddxN5nz — Canadiens Montrйal (@CanadiensMTL) July 6, 2021

Благодаря этому голу Романов стал самым молодым защитником в истории «Монреаля», который отличился в финале плей-офф НХЛ — он забил в возрасте 21 года и 180 дней.

Этот рекорд становится еще более значимым, если учесть, что россиянин проводил дебютный матч в финале Кубка Стэнли — ранее Дюшарм выпускал его только на два матча плей-офф: во втором раунде против «Виннипег Джетс» и в третьем раунде против «Вегас Голден Найтс». Кажется, теперь у Романова будет больше игрового времени.

Однако «Тампа» так просто не сдается. За семь минут до конца матча Патрик Марун сравнял счет (2:2), отлично открывшись на острие и расстреляв одинокого вратаря с передачи Мэтью Джозефа.

Jo and Pat comin' in pic.twitter.com/gqOdqtLQ93 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 6, 2021

Более того, за две минуты до конца Никита Кучеров имел все шансы стать главным героем матча, но каким-то чудовищным образом не сумел отправить шайбу в пустой угол с метра!

«Монреаль» давал «Тампе» еще один хороший шанс закончить матч в свою пользу: опытнейший защитник «Хабс» Ши Уэбер допустил грубую ошибку, зарядив клюшкой в лицо Ондржею Палату. Чешский игрок упал, на лед закапала кровь, а Уэбера наказали четырьмя минутами удаления.

Однако «Тампа», которая обычно уничтожает соперников в большинстве, не смогла воспользоваться этим преимуществом. А когда «Монреаль» снова заиграл в полном составе, «молнии» пропустили решающий гол:

Джон Андерсон оформил дубль, причем сделал это в блестящем стиле — протащил шайбу через всю площадку, отдал пас под бросок Коулу Кофилду, тот не сумел забить, но Андерсон успел подъехать и в падении вогнал шайбу в сетку! 3:2 — победа «Монреаля» в овертайме.

BUT GAGNANT DE JOSH ANDERSON EN PROLONGATION!!!



JOSH ANDERSON WINS IT IN OT!!!#GoHabsGo pic.twitter.com/Xj0dbfDcKm — Canadiens Montrйal (@CanadiensMTL) July 6, 2021

Это поражение «Тампы» не позволило голкиперу Андрею Василевскому повторить рекорд по количеству последовательных побед над «Монреалем».

Он остановился в шаге от достижения Алека Коннелла, которому удалось одолеть «Канадиенс» 12 раз подряд в составе «Оттавы Сенаторз» (1925-1927). Но зато Василевский стал лишь третьим голкипером в истории НХЛ, который сумел одержать 11 побед над «Монреалем» одна за другой.

Следующий матч финала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Канадиенс» состоится в ночь с 7 на 8 июля в 03.00 по московскому времени.