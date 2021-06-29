Месть Саутгейта спустя 25 лет: Англия выбила Германию с чемпионата Европы

История

Начать необходимо с маленького исторического экскурса. Чтобы было понятно, почему матч Англия — Германия всегда был и будет круче игры Бельгия — Португалия по интересу болельщиков и антуражу.

Сложно сказать, когда точно противостояние на поле между сборными Англии и Германии переросло в войну. Считается, что это был 1990 год. В полуфинале чемпионата мира сборная ФРГ по пенальти переиграла англичан, вышла в финал и стала победителем турнира. Именно тогда Гари Линекер, тогда блестящий форвард, а ныне самый знаменитый в мире футбольный эксперт и телеведущий сказал: «В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы». В реальности фраза звучала чуть иначе: «Футбол — простая игра; 22 человека гоняют мяч 90 минут, а в конце Германия выигрывает», — сказал Линекер. Но мемом стал первый вариант.



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В 1996 году чемпионат Европы проходил в Англии. Германия и Англия снова встречались в полуфинале. Перед матчем в английских СМИ выходили статьи с такими заголовками: «Ахтунг! Сдавайся! Для тебя, Фриц, чемпионат Европы 96 окончен!». Потом, конечно, журналисты извинялись, но перед игрой было очень жарко.

Основное время закончилось вничью и команды снова били пенальти. Первые десять попыток были реализованы, а первым же ударом в серии до первого промаха английский игрок промахнулся. Немцы выиграли, вышли финал и стали победителем турнира. Звали того парня, что промазал решающий пенальти, — Гарет Саутгейт. Сейчас он главный тренер сборной Англии.

В 2010 году на чемпионате мира англичане и немцы сошлись в 1/8 финала. При счете 2:1 в пользу Германии Фрэнк Лэмпард дальним ударом поразил ворота Мануэля Нойера, мяч от перекладины опустился за линию ворот, что прекрасно было видно при видеоповторе. Но арбитр не засчитал гол. В итоге британцы были биты 1:4. А Томас Мюллер, который вышел сегодня в стартовом составе Германии, а в том матче оформивший дубль, тогда сказал, что это была месть за нечестный гол в финале 1966 года.

Изменения в составах

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, которого во время группового этапа критиковали за излишне прагматичный футбол с упором на оборону (1:0, 0:0, 1:0 — результаты англичан в группе), в матче с немцами решил сыграть еще надежнее сзади и перешел на схему в три центральных защитника. Гарри Магуайр, Джон Стоунз, Кайл Уолкер играли в центре, на бровках расположились Люк Шоу и Киран Триппьер. Можно сколько угодно упрекать тренера за дополнительную перестраховку, но для этого нужно было бы побывать в его шкуре. Когда ты на переполненном «Уэмбли» совсем один и вся страна проклинает тебя за промах с пенальти. Ни за что на свете Саутгейт не захотел бы повторить опыт 25-летней давности.



Йоахима Лёва во время группового этапа критиковали за нестабильную игру, немцы проиграли Франции 0:1, затем разорвали Португалию 4:2, а в последнем туре дважды были в шаге от вылета, уступая по ходу матча Венгрии, но все-таки сведя матч к ничьей — 2:2. Немецкий тренер поставил в основу Леона Горецку, который и вывел Германию в плей-офф (вмсто Илкая Гюндогана), а в атаке вернул в состав Томаса Мюллера и Тимо Вернера, которые составили три нападения вместе с Каем Хаверцем. На скамейке остались Серж Гнабри и Лерой Зане.

Первый тайм

План Саутгейта оказался вполне удачным и в первом тайме Англия почти ничего не дала создать Германии у своих ворот. Проблема, особенно для нейтральных болельщиков заключалась в том, что план Лёва не сильно отличался — максимум осторожности у своих ворот, а там, впереди, как-нибудь разберемся. Уровень исполнителей у обеих команд такой, что гол они могут создать из ничего.

Английские болельщики (матч проходил на «Уэмбли») начали посвистывать минуте к 15-й. Но так, изредка. С одной стороны, им хотелось, что их парни вынесли немцев качественно и по полной программе. С другой стороны, им не очень хотелось, чтобы немцы вынесли их парней качественно и по полной программе. А команда Лёва показала уже на этом Евро, что если дать ей свободу, как это сделала Португалия, остановить их будет уже нереально.

В результате, скучный первый тайм с минимум опасных моментов. Пара цифр. У Англии за тайм ноль ударов из штрафной с игры. Больше всего касаний в чужой штрафной сделал Харри, но не форвард Кейн, а защитник Магуайр. Самый голевой момент первого тайма возник на первой добавленной минуте, Мюллер, отдавая назад, выдал передачу Рахиму Стерлингу, автору всех двух английских голов на этом турнире. Тот протащил до штрафной, упал, но мяч отскочил прямо к Кейну. Форвард был в трех метрах от ворот, но немного отпустил мяч, и Германию спас подкат Матса Хуммельса.

Опасно бил на 16-й минуте Стерлинг, сместился слева в центр и мощно зарядил из-за штрафной — Мануэль Нойер вытащил в красивом прыжке! Через минуту Магуайр бил головой без сопротивления после подачи углового, но удар не вышел сильным, а мяч полетел близко к центру в руки немецкому вратарю.

У немцев был шанс на 33-й минуте, после перехвата в центре поля Хавертц сделал разрезающий пас в штрафную на ход Вернеру, который пробил низом, метя в дальний угол — Джордан Пикфорд отразил удар ногами!

Второй тайм

Второй тайм начался с момента немцев, в позиционной атаке сборной Германии Кроос подал в штрафную, Мюллер сделал скидку чуть назад, а Хавертц зарядил прямо под перекладину с левой с лета — Пикфорд в прыжке вытащил мяч!

После этого игра вернулась в привычное русло. Атак у обеих команд хватало, но преодолеть максимально насыщенную оборону соперника не получалось. Что интересно, Кейн почти не касался мяча, а вот атакующее трио немцев, более скоростное и поворотливое, довольно неплохо взаимодействовало между собой при позиционных атаках. Но, опять же, все это заканчивалось в лучшем случае стандартами.

Только на 68-й минуте тренеры решили, что пора начинать делать замены и освежать атаку. Лёв выпустил Сержа Гнабри вместо Вернера, Саутгейти ответил выходом Джека Грилиша вместо Букайо Сака. Но никаких двойных замен и резких перестановок в составе, оба тренера явно не исключали возможность дополнительного времени. А по ударам на тот момент игры, кстати говоря, лучше были немцы. К 70-й минуте соотношение было 5:3 в пользу команды Лёва, по ударам в створ у бундестим было еще более мизерное превосходство — 3:2.

Развязка наступила на 75-й минуте. Позиционная атака англичан была неспешной, но все решило личное мастерство игроков. Стерлинг справа сместился в центр и отдал к штрафной на Кейна, тот отдал назад Грилишу, тот забытому слева Шоу. Защитник поднял голову, посмотрел и выкатил на линию вратарской в центр точно туда, куда прибежал все тот же Стерлинг, который спокойно переправил мяч в ворота. Уровень взаимодействия в этой атаке англичане продемонстрировали потрясающий!

Немцы могли довольно быстро сравнять счет, у Мюллера, который 11 лет назад говорил о мести, был чистый выход один на один, он грамотно пробил низом мимо вратаря, но не попал и в ворота.

Германия полетела отыгрываться, но сама, на ровном месте, привезла себе еще один гол. Шоу перехватил мяч у Гнабри на чужой половине поля после того, как игрок «Баварии» не смог нормально обработать неудобный паса Хуммельса. Защитник отдал налево Грилишу, тот из штрафной подал на линию вратарской, а Кейн в падении головой забил свой первый гол на турнире.

Англия по-прежнему не пропустила ни одного гола на этом Евро, впервые забила два и вышла в четвертьфинал. А карьера Йоахима Лёва в сборной Германии закончилась бездарно.