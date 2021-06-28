«Российский судья — убийца»: голландцы угрожают Карасеву после вылета с Евро

Арбитр Сергей Карасев стал одной из центральных фигур матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Нидерландов и Чехии.

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Для рефери эта встреча стала четвертой на континентальном первенстве. Турнир он начал в качестве резервного судьи на игре Австрия — Северная Македония, а затем россиянин получил назначение в качестве главного на матчи Италия — Швейцария и Германия — Венгрия в рамках группового этапа.

Один из определяющих эпизодов встречи первого раунда плей-офф Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии произошел на 54-й минуте при счете 0:0. Защитник «оранжевых» Маттейс де Лигт вблизи своей штрафной проиграл борьбу чешскому нападающему Патрику Шику, поскользнулся и в падении выбил мяч рукой. Если бы не это движение, Шик мог бы завладеть мячом и выйти один на один с голкипером. К тому же справа от него находился абсолютно свободный партнер, которому Шик при желании мог бы легко отдать голевой пас: игроки Нидерландов не успели вернуться в оборону. Таким образом, де Лигт своим движением рукой буквально совершил фол последней надежды, который наказывается прямой красной карточкой.

Сначала Карасев показал нидерландцу желтую карточку, однако английский рефери Стюарт Эттуэлл, отвечавший за систему видеопомощи арбитрам (VAR), посоветовал россиянину еще раз посмотреть эпизод на предмет умышленной игры рукой. После повтора Карасев заменил «горчичник» на красную карточку и оставил команду Нидерландов в меньшинстве.

Спустя 14 минут чехи открыли счет благодаря голу Томаша Голеша, а в последней 10-минутке точный удар Шика поставил точку в матче (2:0).

На удивление после игры зарубежная пресса единогласно встала на сторону Карасева, включая голландские СМИ.

Так, нидерландское издание Voetbalzone.nl отметило, что в эпизоде с игрой рукой де Лигт лишил чешскую команду отличного шанса забить мяч и совершил явную ошибку. Также авторы материала акцентировали внимание на том, что защитник стал четвертым игроком в истории национальной команды, который был удален на чемпионатах Европы. При этом Джонни Хейтинг (Евро-2004), Виллем ван Ханегем и Йохан Неескенс (Евро-1976) получили красные карточки также в матчах против чешской сборной.

Авторитетная испанская газета El Mundo Deportivo назвала ошибку нидерландца «детской», а Marca охарактеризовала поступок де Лигта как «отчаянный шаг».

«Он думал, что уже выиграл борьбу. Последовавшую за этим игру рукой можно рассматривать только как поступок отчаявшегося человека. Он даже не возражал судье», — говорится в материале испанского издания.

Однако поклонники сборной Нидерландов не стеснялись в оценках. По мнению футбольной части пользователей Twitter, Карасев был предвзят. А некоторые эмоциональные фанаты и вовсе обвинили россиянина в продажности.

»УЕФА, вы продали матч между Нидерландами и Чехией, назначив на него Карасева в качестве рефери. Вы, кажется, ненавидите футбол…» — написал Frank Bijlhouwer.

@UEFA you sold the match between The Netherlands and Czech Republic by putting Sergei Karasev there as ref. You must hate football… — Frank Bijlhouwer (@FrankBijlhouwer) June 27, 2021

«Сергей Карасев куплен! Несомненно! Посмотрите на это!» — считает пользователь Proshot.

«Давайте внесем Сергея Карасева в санкционный список», — написал martijn.

«Чехия вышла на поле в составе 12 человек, включая арбитра Карасева…» — заключил Fustviking.

«Российский арбитр Карасев предвзят. Этот парень — большой друг Чехии», — заявил пользователь с ником aiky.

«Для меня Карасев — это пока что единственный судья на этом Евро, который был настолько явно предвзятым и несправедливым. Такое ощущение, что его подкупили», — высказался Ramond.

«Сборная из Восточной Европы и российский арбитр. Они помогают друг другу», — сделал вывод rick.

«УЕФА и Карасев — мафия!» — заявил PentaEarth.

«Решение Карасева против Лигта просто невыносимо: если арбитр дает желтую карточку, то это потому, что он видел фол и не считает удаление оправданным. Главный арбитр просто становится картонной фигурой из-за VAR...» — написал Guillaume Blanc.

Некоторые пользователи соцсетей призвали международные футбольные федерации начать расследование в отношении Карасева.

«Российский судья — убийца. Он срубил нидерландскую сборную на корню. ФИФА, обратите на него внимание», — написал Albay Dogru.

«УЕФА должен возбудить дело в отношении Карасева на предмет коррупции. Потому что все его действия были в пользу Чехии. Проверьте его работу, его предыдущие матчи, возможно, вы что-нибудь найдете», — высказался Inkaman26.

Не обошлось и без угроз в адрес россиянина.

«ФИФА, Карасеву лучше не приезжать в Нидерланды. Мы его накажем», — заявил пользователь под ником JSK.

Примечательно, что позже твит с угрозами был удален.

В свою очередь, бывший нападающий сборной Англии, а ныне телевизионный эксперт Гари Линекер отметил правильность решения Карасева.

«Немного мрачновато для де Лигта, но все правильно», — написал экс-форвард национальной команды Англии.

A bit dark for de Ligt, but right. — Gary Lineker (@GaryLineker) June 27, 2021

Сам де Лигт после матча не стал критически оценивать работу российского рефери, а лишь признал свою вину в эпизоде с удалением. Футболист отметил, что до 54-й минуты игра была под контролем у сборной Нидерландов

«Красная карточка, очевидно, повлияла на результат. Конечно, это ужасно. По сути, мы проиграли из-за того, что сделал я. Оглядываясь назад… Я не должен был дать мячу так отскочить», — приводит слова де Лигта официальный сайт УЕФА.