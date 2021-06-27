Крал отправил Промеса домой: Чехия выбила Нидерланды с Евро

Нидерланды — Чехия — 0:0

Плей-офф нынешнего чемпионата Европы, который некоторые ругали за предсказуемость группового этапа, выходит не то чтобы сенсационным, но очень плотным.

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Да, была разгромная победа набравшей ход Дании над Уэльсом, зато сборная Австрии дала такой бой проведшей бесподобный групповой этап Италии, что казалось — фаворит сойдет с дистанции. Там был отмененный гол Марко Арнаутовича в основное время и два уже легальных мяча итальянцев в дополнительное. Но даже после этого австрийцы не сдались и смогли сократить отставание до минимума, продержав интригу до финального свистка.

Пара Нидерланды — Чехия изначально не выглядела совсем уж неравной. Голландцы, конечно, покласснее, но и чешская сборная показала на групповой стадии очень неплохие футбол и результаты.

Ну а фаворитский статус «оранжевых» определялся именем сборной, звездностью и впечатлением от групповой стадии. В общем, сенсации тут априори быть не могло.

И все же от команды Франка де Бура ожидали если не доминирования, то хотя бы игры с преимуществом. По контролю мяча оно, конечно, было, но Ярослав Шилгавы здорово выстроил и настроил своих подопечных.

Чехи вышли на газон арены в Будапеште, для которой этот матч был последним на турнире, с горящими глазами и желанием не уступить ни в одном эпизоде. В первом тайме у них это вышло отлично — напряженные, но совсем неяркие нули так и горели на табло к свистку Сергея Карасева на перерыв.

А вот вторая половина получилась для российской бригады арбитров очень сложной, что при такой плотности борьбы и нервах игроков не удивительно.

Игра начала взрываться на 56-й минуте, когда Дониэлл Мален после шикарного паса пяткой в касание от Мемфиса Депая вдруг пошел в обводку на двух чешских защитников, обыграл обоих, и выскочил один на один. Гол казался неизбежным, однако Томаш Вацлик, выскочив навстречу форварду, сумел дотянуться до мяча во время обыгрыша и потом не дал добить Депаю, успев накрыть игровой снаряд.

Не прошло и двух минут, как случился заброс уже к штрафной Нидерландов в левый полуфланг, и там Маттейс де Лигт вдруг оступился, хотя был первым на мяче. В итоге Патрик Шик рванул на рандеву с Мартеном Стекеленбургом, однако падавший защитник подгреб под себя мяч рукой, не дав этому случиться.

Карасев сначала без колебаний предъявил молодому оборонцу «Ювентуса» желтую карточку, однако ВАР позвал его посмотреть видео, после чего российский арбитр изменил решение и выписал удаление!

Поначалу показалось, что этот эпизод не сильно повлияет на игру. Де Бур даже не стал выпускать еще одного защитника, ведь в его команде есть Френки де Йонг, способный сыграть гибридную роль.

Более того, в бой голландский наставник бросил еше и явно заточенного на атаку Квинси Промеса из московского «Спартака». Заменил он неудачника этой встречи Малена.

Но довольно быстро стало очевидно, что инициатива действительно перешла к чехам. Этому способствовала и эмоциональность «оранжевых», которые теперь после каждого свистка что-то возмущенно требовали от судьи.

Вскоре в штрафной Стекеленбурга забыли слева Павла Кадержабека, и защитник «Хоффенхайма» хитро бил низом из-под защитника в дальний угол, однако Дензел Дюмфрис смог каким-то образом вывернуть ногу и спасти ворота.

Это лишь отстрочило голландскую трагедию. Патрик ван Анхолт нарушил правила у углового флажка. Последовала классная подача, выход на которую Стекеленбург проспал. Томаш Калас выполнил скидку с дальней штанги на ближнюю, а забытый там всеми Томаш Голеш спокойно ударом головой поразил ворота.

Все это происходило на фоне того, что сборная Нидерландов не нанесла ни одного удара в створ. Забегая вперед, ей не удалось сделать этого и до финального свистка.

Ну а чехи забили еще раз. Голеш перехватил мяч на чужой половине поля, протащил его в штрафной почти до лицевой и выкатил под удар в касание набежавшему Шику. Ну а форвард отправил мяч низом в ближний угол под опорную вратарю, забив свой четвертый гол на турнире.

В концовке у Чехии на поле появился Алекс Крал, также выступающий за московский «Спартак». Проявить он себя за полученные от тренера 12 (вместе с добавленными) минут он никак не сумел, но вряд ли был расстроен этим обстоятельством.

Сборная Чехии добилась первой все-таки неожиданной победы в плей-офф этого чемпионата Европы, подтвердив свою крепость как команды. И теперь в четвертьфинале подопечные Шиглавы сразятся с лихой Данией Каспера Юлманда.