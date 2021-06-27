Роналду без рекорда: Бельгия выбила Португалию с Евро

Бельгия — Португалия — 1:0

Встреча Бельгии и Португалии уже в 1/8 финала была, безусловно, одним из главных лакомств этой стадии плей-офф. Сожалеть можно было разве что о том, что такие команды встретились в сражении на вылет так рано.

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Португальцы вышли в плей-офф только с третьего места в группе, но они проделали такой же трюк три года назад, что не помешало им в плей-офф добраться до триумфа в турнире.

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Но тогда в группе было три ничьих, а сейчас Евро начался для Криштиану Роналду и Ко с победы, и вообще «европейские бразильцы» выглядели на групповой стадии весьма солидно.

К Бельгии же было немало вопросов. Команда Роберто Мартинеса оправдала статус фаворита подгруппы В, выиграв и у России, и у Дании и у Финляндии, но при этом явно показала далеко не сто процентов от своих возможностей.

Правда, у «красных дьяволов» на старте турнира было немало кадровых проблем. Зато к плей-офф в стартовом составе оказались готовыми выйти и вышли и капитан Эден Азар, и главный игрок команды Кевин де Брейне и очень важный игрок центра поля Аксель Витцель.

А вот у Португалии, как и в третьем туре в группе, в запасе остался Бруну Фернандеш. Видимо, плеймейкер «Манчестер Юнайтед» действительно перегрузился в клубном сезоне. Заменил его в стартовом сочетании вновь не, скажем, Жоау Феликс (в этом случае Бернарду Силва опустился бы пониже), а Палинья.

Если кто думал, что сборная Бельгии явный фаворит, который должен брать свое, ход первого тайма его должен был удивить.

Португальцы начали активнее соперника, несколько раз пробили по воротам из хороших позиций и вообще выглядели очень бодро. Активен был Роналду, ну а в центре просто шикарный перфоманс выдавал Ренату Санчеш, справлявшийся и с оборонительными обязанностями, и с атакующими. Разок он даже накрутил сразу трех соперников.

Бельгия при этом события явно не форсировала, действуя по плану и чувствуя свою силу. Правда, разок только шикарный прыжок Тибо Куртуа спас подопечных Мартинеса после здорово исполненного португальским капитаном штрафного.

А вот сами бельгийцы своим единственным в первой половине шансом воспользовались. Когда показалось, что их массированная атака уже сошла на нет, Тома Менье подобрал мяч в правом полуфланге и перевел налево Торгану Азару.

То ли вингер, то ли латераль дортмундской «Боруссии» чуть сместился к центру и пробил так, что мяч вильнул перед Руем Патрисиу, дезориентировав голкипера, в результате чего тот даже не прыгнул.

Оказавшись в положении догоняющей стороны, действующие чемпионы Европы стали играть куда агрессивнее. Команда Фернанду Сантуша с самого начала второго тайма врубила высокий прессинг.

А у Бельгии уже на 48-й минуте остановился и попросил замену де Брейне, которому в самой концовке первого тайма жестко досталось от Палиньи. Вместо плеймейкера на поле вышел легкий и техничный Дрис Мертенс.

Сантуш минут через десять разом бросил в бой вместо Жоау Моутинью и Бернарду Силвы Бруну Фернандеша и Жоау Феликса. Португальское давление еще возросло.

Роналду в проходе в штрафной смог протолкнуть мяч вперед на Диогу Жоту, после чего форвард «Ливерпуля» мог забивать метров с восьми, но пальнул выше перекладины.

Затем заряжал из штрафной уже Феликс. И хотя в створ он попал, Куртуа зафиксировал мяч без особых трудностей. Бельгийским ответом стал выпад и удар, неточный, от Ромелу Лукаку.

С каждой минутой давление сборной Португалии становилось все сильнее. Сантуш вместо Жоты бросил в бой Андре Силву.

В какой-то момент Бельгия перешла на игру на удержание счета, хотя не против была и убегать в контратаки. Все больше становилось фолов, и они были все жестче. Страсти кипели.

На 81-й минуте Рафаэл Геррейру решился на удар с неродной правой ноги с линии штрафной после передачи Феликса. Выстрел вышел отличным, но угодил в штангу.

На 88-й минуте Криштиану закинул в штрафную на правую штангу на Андре Силву, и свежий форвард в прыжке едва не поразил ближний угол — вновь спас Куртуа.

В итоге бельгийцам все же удалось выстоять, хоть и не без труда. Португальцы нанесли 25 ударов, включая опасный выстрел Феликса в атаке с ходу в концовке. Пять ударов команды Сантуша пришлись в створ, в то время как Бельгия ударила всего шесть раз, а попала лишь однажды. Но именно она сыграет в четвертьфинале.

Криштиану Роналду, как и его партнеры по сборной, едет домой, не сумев стать единолично лучшим бомбардиром национальных сборных за всю историю футбола. По-прежнему не хватает одного мяча.