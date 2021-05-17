«Деньги имеют свойство кончаться»: Емельяненко предрек камбэк Хабиба

Почти семь месяцев прошло с момента, как Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Чемпионский пояс легкого дивизиона UFC, который дагестанский Орел удерживал на протяжении 2,5 лет, уже нашел своего нового хозяина в лице ветерана MMA Чарльза Оливейры, а разговоры о российском бойце все равно не утихают. Свою руку к этому приложил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который недавно назвал Нурмагомедова «проектом» Даны Уайта и его промоушена. В прямом эфире своего Instagram чиновник утверждал, что доминирование Хабиба в Абсолютном бойцовском чемпионате было связано именно с политикой промоушена, который зарабатывал деньги на победах спортсмена, не имевшего достойного соперника, и что в бойцовском клубе Кадырова «Ахмат» Нурмагомедов точно не имел бы такого преимущества.

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Эти высказывания вызвали настолько неоднозначную и громкую реакцию в сообществе MMA, что пришлось объясняться и чеченскому министерству по национальной политике, внешним связям, печати и информации, и самому Рамзану Кадырову, который уточнил, что понятие «проект» не является оскорбительным.

«Организация нашла человека, который полезен, который будет интересен для болельщиков. Он лучший в организации UFC, он доказал это всему миру, но проект есть проект, они друг друга нашли: он нашел эту организацию, а организация нашла его», — сказал Кадыров накануне.

Свою лепту в эту историю решил внести и Александр Емельяненко, который хоть и выходил в последний раз в октагон еще прошлым летом, когда его откровенно избил Магомед Исмаилов, но с единоборствами в свои 39 лет еще не закончил. Комментируя слова Кадырова, младший брат прославленного Федора Емельяненко занял сторону главы Чечни, что неудивительно, ведь с политиком боец находится в хороших, приятельских отношениях. Выйдя в 2016 году на свободу после отбывания в колонии общего режима наказания за изнасилование девушки, Емельяненко-младший в скором времени объявился именно в Грозном, где его в «Ахмате» приютил Кадыров.

По мнению бойца, за всю свою карьеру Хабиб Нурмагомедов встретился в октагоне лишь с одним соперником высокого уровня — Конором Макгрегором. Тем самым эпатажным ирландцем, которому россиянин на турнире UFC 229 в октябре 2018 года не оставил ни шанса и заставил того сдаться после классного болевого приема.

«В словах Кадырова о том, что Хабиб — проект UFC, есть истина. Хабиб всегда дрался не со сложными бойцами, а с легкими. Таких выбирал себе. У него был один сложный соперник: Конор Макгрегор. Да и тот чуть переоценил себя. А остальные бойцы вообще неизвестные. С кем он дрался, где? Об этом никто не знает. Знают про 29-0, а кого побеждал эти 29 раз — неизвестно»,

— цитирует Емельяненко портал «ВсеПроСпорт».

Помимо этого, уроженец Старого Оскола раскритиковал Орла за решение попрощаться со спортом в таком возрасте. На момент боя с Джастином Гэтжи, которого Нурмагомедов придушил и защитил чемпионский пояс, Хабибу исполнилось 32 года. По мнению Емельяненко, дагестанец покинул октагон слишком рано. Впрочем, он также не исключил возвращения Хабиба в большой спорт, аргументировав это финансовой мотивацией, хотя сам Нурмагомедов неоднократно опровергал любые слухи о своем камбэке. Даже уговоры Даны Уайта с предложением получить миллионы долларов за 30-й бой в карьере не сработали.

«Мне кажется, он вернется. И деньги имеют свойство кончаться, и родственников у него много, и предложения заманчивые поступают. Форму набрать не очень сложно и долго, особенно если есть опыт и запас прочности.

Зачем он дрался? Чтобы получить тарелку и уйти с ринга? Нет, чтобы отстаивать ее. Хабиб молодой. Он точно начинал заниматься по нашим с братом видео. Куда Нурмагомедов сейчас уходит, если мы еще деремся? Я себя молодым считаю в тяжелом весе, а он куда спешит завершать карьеру? Рановато. Надо еще потерпеть, подраться, молодежь в спортзал притащить. На него миллионы смотрят. Они хотят, чтобы он дальше выступал, представлял республику и побеждал», — добавил Емельяненко.

В продолжение разговора о возможном возвращении Хабиба в октагон, он также упомянул имя другого бойца UFC, который уже успел пошуметь на теме, спровоцированной Кадыровым, — Хамзата Чимаева. Швед чеченского происхождения пообещал «порвать» Нурмагомедова в очной схватке, а затем вступил в словесную перепалку с его двоюродным братом Абубакаром в социальных сетях, которая завершилась последующим удалением гневных и провокационных публикаций.

«Пусть подерутся в рамках UFC. Правда, Хабиб может не пойти на бой ввиду боязни проиграть. Вроде ушел чемпионом. Его удерживает от возвращения тот факт, что он может испортить свою идеальную статистику. У него есть такой страх. Но если встанет финансовый вопрос, Хабиб будет выходить уже не за пояс, а за деньги»,

— отметил Емельяненко, подчеркнув, что Чимаев в схватке с Хабибом может одержать победу, если тот «попадет точно в бороду и нокаутирует» Орла.

Пока же самым примечательным во всей этой истории остается молчание самого Нурмагомедова, который свободное время посвящает тренировкам.