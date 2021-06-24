Сердце Эриксена и рекорд Роналду: чем запомнился групповой этап Евро-2020

Кристиан Эриксен и остановка сердца

Пожалуй, главное событие всего континентального первенства случилось в Копенгагене. По ходу первого тайма стартового матча в группе В между сборными Дании и Финляндии случилась настоящая драма, главным действующим лицом которой стал датский полузащитник Кристиан Эриксен. За три минуты до конца первой половины игры хавбек миланского «Интера» завалился на газон, после чего подняться самостоятельно уже не смог. Оказавшиеся рядом игроки мгновенно призвали медицинскую бригаду появиться на поле и встали вокруг лежащего капитана, оградив того от лишних глаз.

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Позднее врач сборной Дании Мортен Бозен сообщил, что у футболиста начал на глазах падать пульс и возникли проблемы с сердцем, из-за чего медикам пришлось буквально спасать его от смерти на поле.

«Нас сразу же вызвали к месту происшествия, когда Кристиан упал. Я не видел самого момента, но быстро стало ясно, что он упал сам. Когда мы прибежали, Эриксен лежал на боку и дышал.

Мы нащупали пульс, но довольно быстро ситуация изменилась, и тогда мы сразу начали массаж сердца.

Была оказана фантастическая помощь со стороны врача стадиона и остальных экстренных служб. Благодаря этому мы сделали то, что должны были: вернули Кристиана в сознание. Он разговаривал со мной перед тем, как его отвезли в больницу», — приводит слова Бозена BT.

Чудесное спасение Эриксена не смогло вернуть футболистов в состояние психологического равновесия, из-за чего они, имея тотальное преимущество над сборной Финляндии до паузы, уступили соперникам со счетом 0:1, пропустив мяч после единственного удара по воротам Каспера Шмейхеля.

Правда, футбольный бог все-таки вознаградил храбрую и смелую сборную Дании путевкой в плей-офф Евро-2020. Подопечные Каспера Хьюлманда потешились над национальной командой России в последнем матче группового турнира, забив четыре мяча, и со второго места вышли на Уэльс, который, на первый взгляд, не кажется сверхсильным оппонентом.

Last 10 minutes of this Denmark game have me in Tears of Joy. I am not Danish. Never even set foot in Denmark. But watching this team, who were forced to play in wake of Christian Eriksen's collapse, summon the tenacity to rebound, fight and win is Sports at its very Best pic.twitter.com/4Z4wknDSlm — roger bennett (@rogbennett) June 21, 2021

Мощнейшая Италия и тренерский гений Роберто Манчини

«Скуадра адзурра» провела лучший отборочный турнир в своей истории, выиграв все десять матчей из десяти с общей разницей забитых и пропущенных мячей — 37:0. Cкептики сомневались в том, что команде Роберто Манчини удастся продолжить фантастическую серию без поражений, но Мистер переиграл всех (в прямом и переносном смысле) — два разгрома со счетом 3:0 над Турцией и Швейцарией + уверенная, хоть и с минимальным счетом победа над Уэльсом (1:0) позволила четырехкратным чемпионам мира выйти в плей-офф и заполучить в соперники по 1/8 финала сборную Австрии.

Сборная Италии уже стала теневым фаворитом Евро-2020, хотя наставник команды все еще отказывается задумываться о выходе в финал.

«Мы показали хорошую игру, хоть нам и не удалось забить в первом тайме. Нам помогла поддержка трибун, она была крайне важна этим вечером. Вечер получился замечательным, и я верю, что нас ожидает еще много подобных встреч», — говорил Манчини после успеха в игре с швейцарской сборной.

Роналду повторил мировой рекорд по забитым мячам за сборную

Для недоброжелателей 36-летнего португальца этот сезон действительно выдался прекрасным — впервые за девять лет «Ювентус» потерял титул чемпиона Серии А. В Лиге чемпионов Криштиану снова не смог себя проявить, в очередной раз вылетев в 1/8 финала, а из всех возможных трофеев, CR7 добыл лишь Кубок и Суперкубок Италии. Казалось, что закат карьеры Роналду уже приближается, но его выдающийся перфоманс в первых трех матчах Евро-2020 — лучший ответ всем хейтерам.

Пять голов, новый рекорд чемпионатов Европы по числу забитых мячей, повторение мирового рекорда по забитым мячам за сборную — это только малая часть того, что сделал Криштиану за прошедшие две недели.

С покорением последнего достижения Роналду поздравил бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи, которые также отличился 109 раз в футболке национальной команды.

«Поздравляю Роналду, которому осталось забить один мяч, чтобы побить мой мировой рекорд по голам за сборную. Для меня большая честь, что этот рекорд будет принадлежать великому чемпиону, который вдохновляет людей и влияет на жизнь во всем мире. Вперед, Криштиану!» — написал Даеи в Instagram.

Сборная России и фантастическое разочарование

Говоря о групповом этапе, трудно не упомянуть Россию. До старта Евро-2020 группу национальной сборной, куда попали также Бельгия, Дания и Финляндия, называли проходной. В успехах подопечных Станислава Черчесова не сомневались и ждали уверенной борьбы за второе место. В памяти и фанатов, и различных футбольных экспертов еще был жив домашний чемпионат мира, где российская команда добралась до четвертьфинала, однако этот турнир вновь принес только разочарование.

Стартовый матч Россия провела против Бельгии и проиграла со счетом 0:3. Впрочем, от этого поединка многого и не ждали, все понимали, что решаться судьба России будет в двух следующих матчах. И вплоть до третьего тура все складывалось весьма удачно для российской национальной команды. К матчу с Данией, у которой за два матча было набрано ноль очков, Россия подходила с тремя баллами — во втором туре с минимальным счетом покорились неуступчивые финны.

Для выхода в плей-офф России даже не обязательно было выигрывать. В параллельном матче Бельгия играла с Финляндией, и было понятно, что против «красных дьяволов» у скандинавов шансов практически нет. Подопечных Черчесова устроила бы и ничья, но решающие матчи сборной России порой совершенно не удаются.

В первом тайме российские футболисты давили и имели весьма неплохие шансы, но пропустили первыми. Однако после перерыва случился действительно кошмар — Россия пропустила еще трижды, сумев ответить лишь одним голом, да и тот был забит с пенальти. Артем Дзюба, реализовавший 11-метровый удар, сравнялся по количеству голов с Александром Кержаковым (у обоих по 30), но после такого бесславного вылета этот факт уже мало кого волновал.