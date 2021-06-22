Допинг достался от сына: Шубенкова оправдали в преддверии Олимпиады в Токио

Чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков теперь может готовиться к Олимпийским играм в Токио. Спортсмен был полностью оправдан по обвинениям в приеме допинга, о которых стало известно еще полгода назад — в январе 2021-го.

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Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, сокращенно — AIU) на своем официальном сайте заявил об отказе от претензий в адрес российского спортсмена.

Оказалось, что в пробах Шубенкова обнаружили очень низкую концентрацию мочегонного средства — ацетазоламида, которое входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«После тщательного изучения объяснений легкоатлета AIU признал, что положительный тест был результатом непреднамеренного проглатывания им остатков лекарств, используемых для лечения члена семьи», — говорится в заявлении.

Сам Шубенков уже выступил с более подробным объяснением в своем Instagram.

«Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка WADA, которые надо было подготавливать определенным образом (в три месяца дети не умеют глотать таблетки). От такой подготовки на кухне оставались микроскопические почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре. Тем не менее AIU и World Athletics (Международная федерация легкой атлетики) смогли во всем разобраться», — написал спортсмен.

Также Шубенков отметил, что потратил «кучу времени, нервов и денег» из-за этой ситуации и пригрозил судом тем СМИ, которые распространяли ложную информацию о том, что в его пробах якобы нашли фуросемид — препарат, который помогает скрывать следы приема запрещенных веществ.

«Как видно из официальных новостей, никакого «принял допинг, запил фуросемидом, а РУСАДА поймало» даже и близко быть не могло», — подчеркнул Шубенков.

Теперь спортсмен усиленно готовится к чемпионату России по легкой атлетике, который состоится с 23 по 27 июня в Чебоксарах, чтобы окончательно доказать свое право поехать на Олимпийские игры в Токио — первые в его карьере.

Депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила о том, что очень надеялась на оправдание прославленного легкоатлета.

«Я ждала этого оправдания, потому что мне очень хочется, чтобы Сергей поехал на Олимпийские игры в Токио. Я надеюсь, что произошедшая ситуация не помешает ему это сделать. Я до последнего верила, что история с допингом является каким-то недоразумением.

Для меня он выглядел как спортсмен, который не пойдет на обман. Я была крайне удивлена тому, что происходит, тем более на фоне больших проблем в легкой атлетике. И было бы очень жалко терять такую звезду, как Сергей, из-за моментов, к которым он не имеет никакого отношения, и которые могли бы привести к длительной дисквалификации», — заявила Журова.

Шубенков должен был выступать еще в 2016 году в Рио-де-Жанейро, однако тогда вся сборная России по легкой атлетике была отстранена от Игр из-за допингового скандала. Исключение составила только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая тренировалась в США. Все остальные российские атлеты без каких-либо доказательств были недопущены до главных стартов четырехлетия. И сейчас Шубенкову очень нужно не упустить второй шанс.

Однако есть большая проблема — из-за обвинений в допинге он долго не подавал заявку на получение нейтрального статуса.

Напомним, с 2015 года отечественные легкоатлеты имеют право участвовать в международных турнирах только под нейтральным флагом, поскольку Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была временно исключена из World Athletics из-за допинговых скандалов.

Светлана Журова не исключает, что российскому спортсмену придется приложить множество усилий для того, чтобы добиться права выступать на Играх, несмотря на получение оправдательного вердикта.

«Мне бы хотелось, опять же, чтобы хотя бы какое-то минимальное понимание того, что на Олимпиаде должны соревноваться сильнейшие атлеты, присутствовало. Неинтересно будет смотреть ее без Сергея. Представляете, скольких нервов и времени ему все это стоило? Я знаю, что он боец, но при этом понятно, что эта борьба шла не так просто, как могло показаться со стороны.

Шубенков — достаточно серьезный соперник, поэтому могут возникнуть подозрения в том плане, что эта ситуация может быть повернута против нас. Все понимают, что он способен завоевать медаль, но хотелось бы, чтобы честность в спорте была, и человек, который оправдан, все-таки получил возможность подать заявку на нейтральный статус и получить право на участие в Олимпийских играх», — сказала Журова «Газете.Ru».

Так как ВФЛА официально не признается на международном уровне, то россияне не только лишены своего флага, но и вынуждены регулярно проходить тщательную проверку для того, чтобы World Athletics выдала им нейтральный статус и допустила до турниров (организация может и отказать). Теперь Шубенкову нужно в срочном порядке получать все эти разрешения.

Тренер легкоатлета Сергей Клевцов в комментарии РИА «Новости» сообщил, что все документы для получения нейтрального статуса уже поданы и что спортсмен будет до последнего бороться за участие в Олимпиаде.

«Дедлайн для подачи заявки на Игры в Токио — до 28 июня. Успеем или нет, уже зависит не от нас. Для начала надо получить нейтральный статус, его же пока нет. Все заявки поданы, все соответствующие документы там, — сказал Клевцов.

— Люди понимают, что Шубенков, вне всякого сомнения, достоин получить статус нейтрального атлета. Об этом говорит его многолетняя безупречная репутация и его результаты в выбранном виде в легкой атлетике. Мы сейчас в Чебоксарах, собираемся бежать на чемпионате России. Мы готовимся и не сидим сложа руки».