«Драться, ложиться под мячи»: что поможет сборной России против Дании

21 июня в Копенгагене сборная Россия проведет решающий матч группового этапа Евро-2020 против команды Дании. Подопечных Станислава Черчесова устраивает ничья, но в случае поражения команда почти наверняка останется без плей-офф. Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис, экс-форвард «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин в интервью «Газете.Ru» вспомнили матч с Финляндией, порассуждали о силе Дании, прокомментировали ситуацию с запретам российским болельщиками ехать на игру в Копенгаген.

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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что против Финляндии атаковала российская команда нормально.

«Если брать атаку, были моменты, связанные с созданием численного преимущества на флангах. Если бы чуть быстрее мяч переводили, это было бы более эффективно, но в целом, они правильно делали, учитывая, что соперник играл 5-3-2. И в некоторых случаях моменты у нас создавались – к примеру, Оздоев не попал по воротам из неплохой позиции. Забили гол – прекрасно разыграли, несмотря на то, что там было большое количество игроков соперников, удалось забить за счет мастерства и взаимодействия. Миранчук забил классный гол. Потом были и другие моменты. В целом, с этой точки зрения можно сказать, что сыграли нормально», — считает Гаджиев.

При этом экс-наставник «Анжи» и «Крыльев Советов» обратил внимание на то, что в обороне у команды Станислава Черчесова были большие проблемы.

«А вот что касается обороны, хоть и не пропустили, вновь зевали игроков за спину, как это было и с бельгийцами. Дивеев несколько раз в последний момент выбивал мяч из-под ног у Пукки. Причем это было связано с тем, что изначально мы проигрывали позицию. Защитник не должен пускать за спину. Бывают ситуации, когда ты заметно уступаешь в скорости. Если теряешь позицию в этой ситуации и соперник действует классно, то ты проигрываешь ему. У сборной Финляндии неплохие форварды, команда добротная, крепкая. Но все равно хотелось бы, чтобы таких проблем в обороне не было в матче с датчанами. Надо сыграть в защите надежно и не пускать так соперников за спину – без этого будет сложно добиться положительного результата. А нам обязательно надо взять очки, хотя бы одно.

Невозможно говорить, усилили ли сборную России изменения в составе на матч с Финляндией по сравнению с игрой против бельгийцев, потому что это соперники разного уровня. Надо не забывать, что в процессе игры с финнами мы еще и потеряли Фернандеса. Было видно, что он неслучайно бежал в штрафную площадь, это один из позитивных моментов в атаке. Это было эффективное решение, Фернандес хорошо играет головой, и он не раз появлялся в чужой штрафной, но в итоге с ним случилась такая неприятность», — — считает специалист.

Также Гаджиев высказался на тему запрета посещения российскими болельщиками матча в Копенгагене. По его мнению, решение датских властей оправдать нельзя.

«Относиться к этому нужно отрицательно. Мы-то пускаем всех. Да, есть какие-то требования и нормы, мы тоже не хотим заражать всех коронавирусом. И мы тоже предпринимаем какие-то шаги для того, чтобы остановить эту заразу. На свои трибуны мы пускаем всех, и датчан бы пустили. Выезжающие за границу проходят тесты, делают прививки. Мне кажется, что это решение оправдать нельзя, оно неверное. Я к нему отношусь крайне негативно.

Конечно же, когда мы говорим о роли болельщиков, это объективная вещь. Объективность подтверждается тем, что абсолютно все команды на своих полях играют лучше, набирают больше очков, чем на чужих. Бывают отдельные исключения, которые подтверждают правило. А так, если взять закономерность, она в том и заключается, что дома команды выступают лучше, и одна из главных причин – это трибуны. Не просто так болельщиков называли 12-м игроком. Поэтому будет еще пять-десять процентов в пользу датчан», — уверен Гаджиев.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис уверен, что команде Станислава Черчесова будет трудно бороться против Дании.

«Игра будет важна что для нас, что для датчан. Если честно говорить, у них больше шансов на победу. Во-первых, они играют дома. Во-вторых, будут их болельщики. В-третьих, это просто хорошая команда. У нас же в сборной большая проблема, нам тяжело будет бороться с датчанами. Когда мы играли в Питере, при своих болельщиках, кое-как победу притянули за уши. Обыграли Финляндию, которую и обязаны были обыгрывать. 1:0 – а были такие моменты, что матч мог и вничью закончиться. Говорить о том, что у нас все хорошо, я бы не стал», — сказал Канчельскис.

Канчельскис считает, что датские власти поступили некрасиво, решив не пускать российских болельщиков на игру в Копенгагене.

«То, что не пустили наших болельщиков в Данию, конечно, некрасиво. Непонятная ситуация. Всегда хотят найти что-то, чтобы говорить про нас, какие мы нехорошие. Что ж – происходит, значит, происходит. Надо в любом случае сражаться, выходить и играть даже без поддержки наших болельщиков. Мы не можем ничего сделать в этой ситуации», — отметил экс-игрок сборной России.

Ныне работающий тренером специалист также заметил, что тренерский штаб Черчесова в игре с Финляндией произвел грамотные перестановки в составе, которые повлияли на результат матча.

«После матча с Бельгией нужно было что-то менять, и Черчесов произвел перестановки в составе, которые в итоге повлияли на результат игры с Финляндией. Значит, было принято правильное решение. А если бы проиграли финнам или сыграли вничью, все бы говорили, что Черчесов ошибся. Молодцы ребята, что добились такого результата. Будет тяжело, но надо выходить, биться и сражаться, как бы то ни было. Но, повторюсь, у датчан больше шансов. Игра будет интересная, мне кажется, ничья должна быть», — считает Канчельскис.

Известный в прошлом футболист столичных «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин высказал мнение, что присутствие или отсутствие российских болельщиков на матче в Копенгагене не будет иметь решающего значения.

«Будет тяжело. У датчан хорошая команда, для них матч против российской команды практически последний шанс. Они играют дома – за них много плюсов, поэтому неизвестно, как получится. Наши сыграли два матча и выглядели тяжело. Дания однозначный фаворит. Не пустили в Данию наших болельщиков – зато в Питере были болельщики, и что толку? Это не такой важный фактор, тем более, у нас в команде опытные футболисты. Они играли и при скоплении народа, и без поддержки фанатов. Трибуны – это не главное, главное – чтобы получилась игра», — заявил Терехин.

Эксперт также похвалил вышедших в матче с Финляндией в основе Сафонова, Дивеева и Миранчука.

«Целостности у нашей команды пока не получается. Но Сафонов, Дивеев и Миранчук, вышедшие в основе против Финляндии, действительно сыграли очень уверенно. Дивеев несколько раз перекрывал удары, Миранчук забил – они не потерялись. Может быть, еще будут какие-то изменения. Но, однозначно, Миранчук и Сафонов будут играть», — считает экс-нападающий.

Терехин объяснил, что предстоит делать на поле российской команде, чтобы добиться положительного результата в матче.

«Положительный результат может быть достигнут за счет самоотдачи – надо ложиться под мячи и драться за мяч на каждом участке поля. Только так. Где-то уступим, и нас накажут. Однозначно, надо свести количество ошибок к минимуму – ну и пытаться играть, конечно. Пока было два матча, а игры нет, все как-то разрозненно. Целостности нет никакой. Хорошо, что выиграли у Финляндии, психологический фон у ребят должен быть позитивным. Три очка есть – надо двигаться дальше. Ребята понимают, что проигрывать нельзя», — сказал Терехин.

Матч между Россией и Данией пройдет 21 июня в Копенгагене. Ничья выводит российскую команду в плей-офф турнира почти наверняка, возможно, даже со второго места в группе. Поражение с очень высокой долей вероятности, оставит команду Черчесова вне 1/8 финала. Начало матча — 22:00 по московскому времени.