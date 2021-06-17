Что нужно сборной России для попадания в плей-офф Евро

Текущее положение

В группе В полностью сыграны два тура. У всех четырех команд квартета осталось по одному матчу.

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Сборная Бельгии уверенно лидирует, одержав две победы. Россию в первом туре подопечные Роберто Мартинеса, напомним, разгромили со счетом 3:0, а теперь смогли благодаря выходу на замену Кевина де Брейне сломить сопротивление Дании и одержать волевую победу — 2:1.

Датчане, которые все свои матчи проводят на родном копенгагенском «Паркене», пока что являются безусловными неудачниками подгруппы. В первом матче, когда был потерян едва было не умерший от сердечного приступа Кристиан Эриксен, «викинги», несмотря на подавляющий перевес по игре и ударам (23-1), умудрились уступить 90 минут оборонявшимся финнам.

Тот точный удар головой Йоэля Похьянпало внес много сумятицы в такое ясное вроде бы соотношение сил в квартете. Теперь после поражения от бельгийцев Дания перед игрой с Россией на дне группы с нулем очков, но все еще не без шансов на выход в плей-офф.

Россия и Финляндия расположились между бельгийцами и датчанами, набрав по три очка. Команда Черчесова на крупное поражение в первой встрече ответила минимальным успехом в игре с Суоми (1:0).

Именно благодаря преимуществу в личной встрече против финнов российская сборная и занимает заветную вторую строчку, но удержать ее будет совсем непросто. И вообще выход в 1/8 финала выглядит совсем непростой задачей, хотя дать его может даже третье место.

Победа над Данией

Самым простым и понятным вариантом выхода в плей-офф для сборной России является собственная победа в матче последнего тура в Копенгагене. В этом случае результат параллельной встречи финнов и бельгийцев будет иметь значение лишь с точки зрения распределения мест в квартете и кубковой сетки.

Победа Бельгии или ничья позволят сборной России выйти со второй строчки, а вот финская виктория приведет к раскладу, когда у трех сборных будет по шесть очков.

В этом случае считаться будет разность забитых и пропущенных мячей в личных встречах, и Россия почти наверняка со своим текущим -2 останется третьей.

Но это тот случай, когда третье место точно будет проходным. Для этой строчки шесть набранных баллов — максимально возможный результат. И уже сейчас известно, что его точно не будет как минимум в двух группах на этом Евро, а значит, россияне попадут в четверку лучших третьих мест.

Вот только в 1/8 финала в этом случае придется играть либо с победителем «группы смерти» (Франция, Португалия, Германия, Венгрия), либо с первым местом квартета, хедлайнером которого являются испанцы. Кроме них там еще Польша, Словакия и Швеция.

Заветная ничья

В столице Дании сборная России, несмотря на нынешнее турнирное положение команд, точно не будет фаворитом.

Вообще сборная Дании вполне могла сейчас иметь стопроцентный результат, если ориентироваться только на игру, но в обоих матчах ей не повезло. Да, во втором это невезение относительно и заключается в восстановлении и выходе на замену Кевина де Брейне, все перевернувшего.

Но с Россией-то бельгийцы без проблем разобрались и без своего лидера, капитана «Манчестер Сити».

В общем, в Копенгагене подопечным Станислава Черчесова будет очень-очень тяжело, но есть и хорошая новость:

ничья, в том числе нулевая, нашу команду более чем устроит.

В худшем раскладе в этом случае россияне займут третье место в группе. Для этого нужно, чтобы финны в параллельном поединке одолели бельгийцев. Но даже если это произойдет, Россия все равно выйдет из группы. Четырех очков для этого при третьем месте и таком регламенте всегда достаточно.

Но куда более вероятна ситуация, что бельгийцы, даже если выставят не основной состав, финнам как минимум не уступят. И тогда ничья принесет России вторую позицию и матч в 1/8 финала со второй командой группы А, то есть с Уэльсом или Швейцарией.

Может таковой, правда, оказаться и Италия, но для этого великолепная команда Роберто Манчини должна в третьем туре уступить валлийцам.

Роковое поражение

А вот поражение с практически стопроцентной вероятностью отправит Россию домой без плей-офф.

Если финны зацепят очки у Бельгии, фиаско против Дании отправит нашу сборную на последнее место по личной встрече с последним соперником.

Но даже если Суоми уступит «красным дьяволам», есть шанс оказаться на дне подгруппы. Такая ситуация предусматривает по три балла у финнов, россиян и датчан. Считаться в первую очередь будет разность в личных встречах.

Финская команда уже имеет 1-1, у нас пока 1-0, у датчан 0-1. Поражение в два мяча и больше выбьет команду Черчесова на четвертую строчку.

Если будет зафиксирована минимальная виктория «викингов», то считать придется уже общую разницу, и там датчане нас опередят точно, а финны будут выше, если проиграют в последнем матче не крупно.

Если бельгийцы разнесут и Теему Пукки сотоварищи или же Россия уступит датчанам в один мяч, но забьет сама, наша сборная все-таки займет третье место в подгруппе.

Вот только толку от него почти не будет. На прошлом Евро, когда такой формат был применен впервые, сразу четыре третьих места набрали по три балла (у двух было по четыре). Так вот, в плей-офф отправились Португалия (разница — 4-4) и Северная Ирландия (2-2), а вот Турция (2-4) и Албания (1-3) никуда не вышли.

Глупо рассчитывать, что с -3 российская команда опередит сразу двух коллег по третьему месту в своих квартетах. Разве что в группе А швейцарцы сыграют вничью с Турцией и закончат с двумя очками, а в квартете D Англия выиграет у всех, а хорваты разойдутся миром и с чехами, и с шотландцами и тоже останутся третьими с двумя баллами. Насколько такое вероятно, можете судить сами.