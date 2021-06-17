«Удерживает насильно»: Черчесова призвали отпустить Жиркова из сборной России

Российский стендап-комик Илья Соболев запустит в соцсетях хэштег «Свободу Жиркову». Таким образом он отреагировал на попадание 37-летнего защитника Юрия Жиркова в заявку сборной России на чемпионат Европы — 2020.

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12 июня футболист вышел на поле в матче первого тура группового этапа Евро и стал самым возрастным игроком российской команды за всю историю турнира, о чем упомянул комик.

«Он очень добрый и отзывчивый человек, который не умеет говорить «нет». Его игра прекрасна, но лицо говорит — хватит. Кто-то или что-то удерживает его насильно в молодежной игре. Это вам не КВН, из которого можно уйти одной финальной песней, футбол — это другая игра. Хотя тоже смешная», — написал комик.

Может быть, я загоняюсь, но, если тебе, Юрий Жирков, действительно нужна помощь, надень на следующий матч желтую футболку! Мы, твои преданные поклонники, все поймем!» — отметил Соболев, сопроводив пост хэштегом #СвободуЖиркову.

Пост комика оценили более 61 тысячи пользователей Instagram, в том числе бывший одноклубник защитника по московскому ЦСКА Василий Березуцкий. И сам Жирков, который получил «освобождение» от матчей за сборную до конца Евро-2020 из-за травмы мышцы бедра.

При этом супруга футболиста Инна Жиркова считает подобные шутки несмешными.

«По поводу различных высказываний и шуток — для меня, честно, это не смешно, ведь несмотря на возраст, он отдает все силы и старания», — цитирует женщину Sport24.

Потеря Жиркова серьезно ослабила левый фланг национальной команды. Попавший в расширенную заявку сборной России Илья Самошников получил травму в товарищеской игре с Польшей (0:1), поэтому тренерский штаб вычеркнул его из окончательного списка. Еще один защитник, способный сыграть на левом фланге — Федор Кудряшов — получил повреждение уже перед контрольной игрой с Болгарией (1:0). Он остался в заявке на Евро, но в общую группу вернулся лишь пару дней назад и первые две игры пропустил.

В игре с бельгийцами проблемную зону пришлось закрывать правоногому Вячеславу Караваеву, который привык играть на противоположном фланге. В матче с Финляндией слева уже сыграл Далер Кузяев. Но и ему было непросто работать по всей бровке. Сам хавбек после встречи признался, что устал.

О том, что стоит поискать замену Жиркову, говорили еще на прошлом Евро в 2016 году, а на чемпионате мира — 2018 в России из шуток про его возраст можно было бы составить сборник.

После домашнего мундиаля защитник заявил, что за сборную он выступать не собирается. Однако уже в марте 2019 года защитник передумал и вернулся в обойму национальной команды.

С тех пор перед главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым редко стоял вопрос о том, кого выпустить на левом фланге обороны.

Из 13 последних матчей команды Жирков появлялся на поле в 11-ти, девять из них — в стартовом составе.

Теперь же сборной России придется справляться без 37-летнего футболиста. При этом нынешняя ситуация не сможет показать, является ли защитник незаменимым в сборной. Все же у Черчесова нет тех людских ресурсов, чтобы поставить на левый фланг обороны футболиста, постоянно играющего на этой позиции, а заниматься экспериментами специалист не привык.

В связи с травмой в СМИ вновь появилась информация о возможном завершении карьеры Жиркова. В настоящее время игрок находится в статусе свободного агента. Его контракт с петербургским «Зенитом» истек после завершения сезона-2020/21.

Из стана сине-бело-голубых появляются противоречивые слухи по поводу возможного подписания нового соглашения с игроком, который не слишком часто появлялся на поле после зимней паузы.

Главный тренер Сергей Семак просит задавать вопросы генеральному директору Александру Медведеву, а сам функционер заявляет, что все клубные вопросы будут решаться после завершения Евро.

Также ходят разговоры, что Жирков может перебраться в один из московских клубов. По данным СМИ, в его переходе заинтересован «Локомотив».

Косвенным подтверждением того, что футболист больше не будет выступать за петербургский клуб, стал пост в Instagram его супруги Инны. В записи она попрощалась с городом и отметила, что вернется в него «в качестве гостя, а не домой».

Также она прокомментировала разговоры о завершении карьеры мужа.

«Я слышала это так же, как и все. Это слухи. Все зависит от того, позволит ли здоровье. Я бы, конечно, хотела, чтобы он продолжил», — цитирует Жиркову «Спорт-Экспресс».

Известный тренер, бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин также считает, что Жирков играет важную роль для сборной России и должен продолжить карьеру.

«Юра — хороший футболист и был в хорошей в форме. Однозначно это потеря для национальной команды. Жирков — это опытный футболист. Он и в линии обороны играет, и в организации моментов помогает, такой игрок сборной нужен.

Конечно, он будет играть дальше. Он получил мышечную травму, и просто нужно время для восстановления. Однако сейчас его нет, потому что на Евро надо играть и играть. А так Жирков к началу сезона уже будет готов, и нет проблем», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Народный артист и известный футбольный болельщик Михаил Боярский солидарен с Гладилиным.

«Вячеслав Караваев, заменивший Жиркова в составе, — очень хороший игрок, тем более он из «Зенита». Но опыт Жиркова, который считается лидером по количеству лет, проведенных на поле, все-таки предпочтительнее. Я, конечно, за молодой футбол и за обновление, но я думаю, что вообще надо пересматривать систему работы над спортсменами. Смена тренера ничего не дает, как мы убедились в этом. Это должно быть воспитание временем, как выращивание травы на поле», — сказал Боярский «Газете.Ru».