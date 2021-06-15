Роналду переписал историю Евро: Португалия разгромила Венгрию

Группа смерти

Если пять лет назад в группе с Венгрией и Португалией были Исландия и Австрия, то сейчас эту пару дополнили финалист последнего Евро и действующий чемпион мира Франция, а также Германия, провалившаяся на чемпионате мира-2018. Но вообще это команда, которая в большинстве случаев на крупных турнирах доходит до полуфинала, так было и на французском Евро.

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В этой группе, понятно дело, Венгрия видится мальчиком для битья. Но, во-первых, и на прошлом Евро команда считалась аутсайдером, но вышла в плей-офф с первого места. А во-вторых, два из трех матчей группового этапа команде предстояло провести дома, при полном стадионе своих болельщиков. Да, Будапешт единственный город на этом Евро, который решил полностью заполнить »Ференц Пушкаш Арену». После года футбола при пустых трибунах это неплохой козырь.

И, забегая немного вперед, скажем, что смотрелся этот матч с какими-то невероятными, уже сильно подзабытыми эмоциями. Настоящий праздник!

Первый тайм

Продолжая тему фаворитов и аутсайдеров, хочется перечислить список клубов, в которых выступают португальские игроки, вышедшие в основе на матч с Венгрией: «Ювентус», «Манчестер Сити» (двое), дортмундская «Боруссия», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Порту».

У Венгрии самый топовый клуб среди игроков, вышедших в основе — «Лейпциг». За него играют вратарь Петер Гулачи и защитник Вилли Орбан.

При этой очевидной на бумаге разнице в классе игра долгое время шла абсолютно равная. Португалия, конечно, владела мячом, но в завершающей стадии атаки лидеры команды пытались все решить самостоятельно. Роналду и Бернарду Силва слишком часто брали игру на себя, хотя у них были варианты развивать атаку через партнеров.

Постепенно венгры стали уставать, и давление подопечных Фернанду Сантуша стало воплощаться в реальные моменты. На 37-й минуте только рискованныq подкат в штрафной Орбана помешал Силве выйти на убойную позицию.

На 40-й минуте Диогу Жота получил мяч в штрафной по центру в семи метрах от ворот, ударил с разворота — Гулачи спас свою команду!

На 43-й минуте Рафаэл Геррейру откинул мяч Бруну Фернандеша, который подал на линию вратарской, откуда набежавший Криштиану бил в касание ногой из убойной позиции — мяч полетел выше створа!

Но счет в первом тайме так и не был открыт. По похожему сценарию вчера развивалась игра между Испанией и Швецией, где «красная фурия» создала достаточно моментов, но так и не смогла поразить ворота соперника.

Второй тайм

Почти сразу после начала второй половины игры португальцы создали очередной голевой момент — последовала отличная подача в центр штрафной, Пепе головой пробил под дальнюю штангу — Гулачи распластался в прыжке и потащил.

Появилось ощущение, что второй тайм станет копией первого, но нет. Венгры под рев 68 тысяч болельщиков бились насмерть, страсти кипели и вспыхнуть могло в любой момент. Рубен Диаш в прыжке попал рукой в лицо сопернику, затем повздорили Адам Салаи с тем же Диашем и Данилу Перрейрой. Жесткие стыки шли один за другим. Болельщики были в восторге!

При этом две свои атаки венгры довели до ударов в створ, легких для вратаря, но все же. Португальцы начали играть исключительно в навесы-прострелы с флангов, но хозяева действовали в своей штрафной максимально внимательно.

Самое опасное, что придумала Португалия к 70-й минуте — мощный удар Бруну Фернандеша с 30 метров. Гулачи еле дотянулся и перевел мяч на угловой.

Чем ближе к концу матча, тем больше суетились фавориты. А поймавшие кураж венгры даже забили, но арбитр зафиксировал офсайд. Вышедший на замену Саболч Шен хорошо открылся, отлично пробил в ближний угол, и Руй Патрисиу не выручил свою команду. В защиту венгра можно сказать, что он был в неправильном положении.

Спустя четыре минуты после гола Венгрии отличились португальцы — Рафаэл Силва, вышедший на замену на 71-й минуте, справа прострелил в центр штрафной, откуда Геррейру нанес удар — а мяч рикошетом от защитника залетел в ворота!

А еще две минуты спустя Рафаэл Силва прорвался в венгерскую штрафную, где Орбан сбил португальца — желтая и пенальти. Роналду четко реализовал 11-метровый, окончательно похоронив надежды Венгрии на удачный исход матча.

На этом лидер португальской сборной не остановился. На второй добавленной минуте он разыграл две стенки через Рафаэла Силву, после чего проскочил мимо вратаря и закатил мяч в ворота.

Фернанду Сантуш угадал с заменой: Рафа Силва организовал все три мяча.

Рекорды Роналду

Криштиану записал в этом матче на свой счет еще парочку рекордов. Теперь он единственный в истории футболист, который играл аж в пяти финальных турнирах Евро. А кроме того, голы стали для португальца десятым и одиннадцатым на чемпионатах Европы. Девять было у Мишеля Платини, причем все девять француз забил на ЧЕ-1984. Роналду же забивал на каждом из своих турниров.

68 тысяч болельщиков на трибунах стадиона в Будапеште сделали этот матч уникальным, а великий португалец вписал его в историю.

Что было четыре года назад

Напомним, на чемпионате Европы-2016 сборные Венгрии и Португалии играли в матче последнего тура и выдали настоящий спектакль — 3:3. Венгры трижды вели в счете, но португальцы все-таки свели этот матч к ничьей. Благодаря этому результату Венгрия сенсационно стала первой в своей группе, а Португалия, сыграв все три матча вничью, стала третьей и еле-еле выползла в 1/8 финала.

Далее, правда, венгры попали под бельгийский каток и в первой стадии плей-офф проиграли 0:4. А Криштиану Роналду с компанией дошли до финала, обыграли в решающем матче команду Франции и впервые в своей истории выиграли крупный турнир.

Сейчас повторения уже не будет, а из похожего — только упорность противостояния и три мяча в венгерских воротах. Зато Португалия сделала большущий шаг к плей-офф, куда можно попасть, даже проиграв следующие две встречи.