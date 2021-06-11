Дождались! В Риме открылся чемпионат Европы — 2020

Стартовал матч, и на этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия. До скорых встреч!
На этом церемония завершается. На поле готовятся выйти футбольные команды — Турция и Италия, именно им довелось играть матч-открытие.
Салют взмывает над стадионом. И звучит официальная песня турнира — «Все мы люди».
Какая же Италия без оперы? Знаменитый тенор Андреа Бочелли продолжил концертную программу исполнением части одной из оперы Пуччини.
Красивую церемонию устраивают на поле с шарами и графикой. Наряду с обычными шариками из поля вылетели в небеса компьютерные шары. Первый номер программы завершился салютом.
Началась церемония открытия! На поле римского стадиона «Олимпик» появляется оркестр.
Немного о сборной России: первый матч команда проведет в Санкт-Петербурге против Бельгии 12 июня, второй поединок сыграет там же 16 числа против Финляндии, а вот на встречу с Данией 21 июня отправится в Копенгаген.
Перед стартом церемонии напомним основные вехи этого турнира. Евро-2020 стал юбилейным, и под это турнир было решено провести в 12 европейских городах. Однако в дело вмешалась пандемия — с лета 2020 турнир был перенесен на 2021 год, а городов стало 11. Из Бильбао матчи были перенесены в Севилью, а Санкт-Петербург примет матчи, которые должны были пройти в Дублине.
Церемония начнется примерно в 21:35 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции церемонии открытия чемпионата Европы по футболу-2020, которая пройдет в Риме, перед первым матчем турнира. В нем сыграют Турция и Италия.